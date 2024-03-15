https://sputnikarabic.ae/20240315/القوات-الروسية-تنفذ-50-ضربة-مشتركة-على-مطارات-ومنشآت-استراتيجية-أوكرانية-خلال-أسبوع-1087023779.html
القوات الروسية تنفذ 50 ضربة مشتركة على مطارات ومنشآت استراتيجية أوكرانية خلال أسبوع
القوات الروسية تنفذ 50 ضربة مشتركة على مطارات ومنشآت استراتيجية أوكرانية خلال أسبوع
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن القوات المسلحة الروسية نفذت 50 هجوماً صاروخياً وباستخدام طائرات مسيرة على أهداف عسكرية في أوكرانيا خلال أسبوع. 15.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-15T13:15+0000
2024-03-15T13:15+0000
2024-03-15T13:23+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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وقالت في بيان اليوم: "في الفترة من 9 إلى 15 مارس/ آذار، نفذت القوات المسلحة الروسية 50 ضربة جماعية بأسلحة عالية الدقة وراجمات وطائرات مسيرة ضد البنية التحتية للمطارات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية وورش إصلاح الأسلحة والمعدات العسكرية ومستودعات تخزين القوارب المسيرة ومستودعات الوقود ومواد التشحيم". وأوضحت أنه "تم ضرب جميع الأهداف المحددة، كما تم أيضًا ضرب نقاط انتشار وحدات القوات المسلحة الأوكرانية والتشكيلات الأوكرانية والمرتزقة الأجانب".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، التي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sputnikarabic.ae/20240315/الدفاع-الروسية-تعلن-تحييد-مجموعة-من-المخربين-الأوكرانيين-حاولوا-اختراق-بيلغورود-1087015052.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
القوات الروسية تنفذ 50 ضربة مشتركة على مطارات ومنشآت استراتيجية أوكرانية خلال أسبوع
13:15 GMT 15.03.2024 (تم التحديث: 13:23 GMT 15.03.2024)
أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن القوات المسلحة الروسية نفذت 50 هجوماً صاروخياً وباستخدام طائرات مسيرة على أهداف عسكرية في أوكرانيا خلال أسبوع.
وقالت في بيان اليوم: "في الفترة من 9 إلى 15 مارس/ آذار، نفذت القوات المسلحة الروسية 50 ضربة جماعية بأسلحة عالية الدقة وراجمات وطائرات مسيرة ضد البنية التحتية للمطارات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية وورش إصلاح الأسلحة والمعدات العسكرية ومستودعات تخزين القوارب المسيرة ومستودعات الوقود ومواد التشحيم".
وأوضحت أنه "تم ضرب جميع الأهداف المحددة، كما تم أيضًا ضرب نقاط انتشار وحدات القوات المسلحة الأوكرانية والتشكيلات الأوكرانية والمرتزقة الأجانب".
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، التي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.