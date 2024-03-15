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https://sputnikarabic.ae/20240315/الولايات-المتحدة-تقر-بتأخرها-اللوجستي-في-مناطق-الجليد-أمام-روسيا-1087001188.html
الولايات المتحدة تقر بتأخرها اللوجستي في مناطق الجليد أمام روسيا
الولايات المتحدة تقر بتأخرها اللوجستي في مناطق الجليد أمام روسيا
سبوتنيك عربي
أعلن قائد القيادة الشمالية للقوات المسلحة الأمريكية، غريغوري غيلوت، خلال جلسة استماع بمجلس الشيوخ الأمريكي، أن بلاده متأخرة كثيرا مقارنة بروسيا في عدد كاسحات... 15.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-15T06:10+0000
2024-03-15T06:10+0000
العالم
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وطلب السيناتور ماين أنغوس كينغ من الجنرال تأكيد المعلومات التي تفيد بأن الولايات المتحدة لديها كاسحة جليد ثقيلة واحدة فقط صالحة للخدمة مقابل حوالي 40 كاسحة روسية.وقال الضابط العسكري المسؤول "صحيح روسيا تمتلك عددا أكبر من كاسحات الجليد ولدينا القليل منها. وفقًا لغيلوت، حتى مع السفن المطلوبة، سيظل أسطول كاسحات الجليد الأمريكي أدنى بكثير من الأسطول الروسي، مشددا على أن “هذا يحد من حريتنا في المناورة في المنطقة".وفي سياق متصل، طلب السيناتور ماين أنغوس كينغ من الجنرال تأكيد المعلومات التي تفيد بأن الولايات المتحدة لديها كاسحة جليد ثقيلة واحدة فقط صالحة للخدمة مقابل حوالي 40 كاسحة روسية. وفي يناير/كانون الثاني، شارك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في بناء كاسحة الجليد النووية في لينينغراد.وأشار إلى التفرد والقوة المتميزة لأسطول كاسحات الجليد الروسي، مشيرا إلى أن كاسحات الجليد تمنح روسيا ميزة تنافسية هائلة في التنمية الاقتصادية في القطب الشمالي.
https://sputnikarabic.ae/20231215/علماء-روس-يصممون-آلات-إنتاج-سريعة-لصنع-كاسحات-الجليد-1084126712.html
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العالم
العالم

الولايات المتحدة تقر بتأخرها اللوجستي في مناطق الجليد أمام روسيا

06:10 GMT 15.03.2024
© Sputnik . Pavel Lvov / الانتقال إلى بنك الصوروصول قاطرة "يوريبي" التابعة لأسطول كاسحات الجليد النووي إلى مورمانسك، روسيا
وصول قاطرة يوريبي التابعة لأسطول كاسحات الجليد النووي إلى مورمانسك، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 15.03.2024
© Sputnik . Pavel Lvov
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أعلن قائد القيادة الشمالية للقوات المسلحة الأمريكية، غريغوري غيلوت، خلال جلسة استماع بمجلس الشيوخ الأمريكي، أن بلاده متأخرة كثيرا مقارنة بروسيا في عدد كاسحات الجليد الثقيلة.
وطلب السيناتور ماين أنغوس كينغ من الجنرال تأكيد المعلومات التي تفيد بأن الولايات المتحدة لديها كاسحة جليد ثقيلة واحدة فقط صالحة للخدمة مقابل حوالي 40 كاسحة روسية.
وقال الضابط العسكري المسؤول "صحيح روسيا تمتلك عددا أكبر من كاسحات الجليد ولدينا القليل منها.
وفقًا لغيلوت، حتى مع السفن المطلوبة، سيظل أسطول كاسحات الجليد الأمريكي أدنى بكثير من الأسطول الروسي، مشددا على أن “هذا يحد من حريتنا في المناورة في المنطقة".
كاسحة جليد روسية - سبوتنيك عربي, 1920, 15.12.2023
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علماء روس يصممون نظاما سريعا لتصميم هياكل "كاسحات الجليد"
15 ديسمبر 2023, 06:01 GMT
وفي سياق متصل، طلب السيناتور ماين أنغوس كينغ من الجنرال تأكيد المعلومات التي تفيد بأن الولايات المتحدة لديها كاسحة جليد ثقيلة واحدة فقط صالحة للخدمة مقابل حوالي 40 كاسحة روسية.
وفي يناير/كانون الثاني، شارك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في بناء كاسحة الجليد النووية في لينينغراد.
وأشار إلى التفرد والقوة المتميزة لأسطول كاسحات الجليد الروسي، مشيرا إلى أن كاسحات الجليد تمنح روسيا ميزة تنافسية هائلة في التنمية الاقتصادية في القطب الشمالي.
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