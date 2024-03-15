https://sputnikarabic.ae/20240315/صحفي-روسي-المخابرات-الروسية-على-علم-بمحاولات-قوات-كييف-اختراق-الحدود-قبل-أسبوعين-1087030547.html
صحفي روسي: المخابرات الروسية على علم بمحاولات قوات كييف اختراق الحدود قبل أسبوعين
صحفي روسي: المخابرات الروسية على علم بمحاولات قوات كييف اختراق الحدود قبل أسبوعين
سبوتنيك عربي
أفادت قناة تلفزيونية روسية، اليوم الخميس، بأنها تلقت معلومات حول محاولة محتملة لاختراق الحدود الروسية من قبل تشكيلات القوات المسلحة الأوكرانية في مقاطعتي كورسك... 15.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-15T20:14+0000
2024-03-15T20:14+0000
2024-03-15T20:14+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
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وصرح الصحفي الروسي بافيل زاروبين لقناة "روسيا 1": "تلقت المخابرات معلومات حول المحاولات المحتملة لاختراق حدود الدولة قبل أسبوعين من محاولات التنفيذ".وأضاف: "وفي هذا الصدد، وجه القائد الأعلى للقوات المسلحة الروسية، رئيس روسيا الاتحادية بتعزيز الحدود الروسية بالمجندين من القوات الخاصة، وهو ما تم تنفيذه".وجاء في التقرير أنه "تمت إصابة العدو بنيران المدفعية وبضربات الطيران وباستخدام القنابل الجوية الموجهة. ولمنع اقتراب الاحتياطات، تم تنفيذ عمليات تلغيم عن بعد في المنطقة".وفي 14 مارس/ آذار، أحبطت القوات المسلحة الروسية، بالتعاون مع سلطات الحدود التابعة لجهاز الأمن الفيدرالي الروسي، محاولة أخرى لاختراق وحدات من القوات المسلحة الأوكرانية أراضي مقاطعة بيلغورود. هذه المرة حاول المخربون دخول منطقة كوزينكا الحدودية.وفي وقت سابق، وصف ممثل روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبنزيا، هجمات القوات المسلحة الأوكرانية على مقاطعة بيلغورود بأنها إرهابية ومقصودة. وفي اجتماع لمجلس الأمن الدولي، أشار نيبينزيا إلى أن واحدة من مهمات العملية العسكرية الخاصة الروسية، هي القضاء على التهديدات الصادرة من الأراضي المتاخمة للأراضي الروسية، بما فيها تلك التي انضمت إلى روسيا بعد بدء العملية.فيما أكدت وزارة الدفاع الروسية، قبل ذلك، في أكثر من حادثة مأساوية للمدنيين، على الأراضي الروسية، جرّاء قصف القوات المسلحة الأوكرانية، أن روسيا على عكس قوات نظام كييف، تستهدف فقط المنشآت العسكرية والبنى التحتية المرتبطة بها لدى الجانب الأوكراني.ويتبع نظام كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا، محاولًا صرف الانتباه عن فشل ما يسميه بـ "الهجوم المضاد"، الذي كان قد أعلن عنه، في يونيو/حزيران من العام الماضي.
https://sputnikarabic.ae/20240315/بوتين-العدو-يحاول-صرف-الانتباه-عن-الوضع-الحقيقي-على-خط-التماس-من-خلال-تنفيذ-استفزازات-1087025681.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, رصد عسكري
صحفي روسي: المخابرات الروسية على علم بمحاولات قوات كييف اختراق الحدود قبل أسبوعين
أفادت قناة تلفزيونية روسية، اليوم الخميس، بأنها تلقت معلومات حول محاولة محتملة لاختراق الحدود الروسية من قبل تشكيلات القوات المسلحة الأوكرانية في مقاطعتي كورسك وبيلغورود قبل أسبوعين من محاولات التنفيذ.
وصرح الصحفي الروسي بافيل زاروبين لقناة "روسيا 1": "تلقت المخابرات معلومات حول المحاولات المحتملة لاختراق حدود الدولة قبل أسبوعين من محاولات التنفيذ".
وأضاف: "وفي هذا الصدد، وجه القائد الأعلى للقوات المسلحة الروسية، رئيس روسيا الاتحادية بتعزيز الحدود الروسية بالمجندين من القوات الخاصة، وهو ما تم تنفيذه".
وأطلق أفراد عسكريون روس نيران المدفعية وشنوا أيضًا غارات جوية على أفراد القوات المسلحة الأوكرانية الذين كانوا يحاولون اقتحام مقاطعة بيلغورود في 14 مارس/آذار، حيث تم تلغيم المنطقة عن بعد، حسبما أفادت وزارة الدفاع الروسية.
وجاء في التقرير أنه "تمت إصابة العدو بنيران المدفعية وبضربات الطيران وباستخدام القنابل الجوية الموجهة. ولمنع اقتراب الاحتياطات، تم تنفيذ عمليات تلغيم عن بعد في المنطقة".
كما قضت القوات الروسية باستخدام راجمات "تورنادو"، على مجموعة معادية كانت تتقدم لإجلاء المخربين الأوكرانيين المصابين والقتلى الذين كانوا يحاولون اقتحام مقاطعة بيلغورود.
وفي 14 مارس/ آذار، أحبطت القوات المسلحة الروسية، بالتعاون مع سلطات الحدود التابعة لجهاز الأمن الفيدرالي الروسي، محاولة أخرى لاختراق وحدات من القوات المسلحة الأوكرانية أراضي مقاطعة بيلغورود. هذه المرة حاول المخربون دخول منطقة كوزينكا الحدودية.
تجدر الإشارة إلى أن القوات المسلحة الأوكرانية، وبشكل دوري، تتعمد قصف المناطق السكنية، التي تقع على مقربة من الحدود الروسية الأوكرانية، وعلى وجه الخصوص في مقاطعة بيلغورود الروسية.
وفي وقت سابق، وصف ممثل روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبنزيا، هجمات القوات المسلحة الأوكرانية على مقاطعة بيلغورود بأنها إرهابية ومقصودة. وفي اجتماع لمجلس الأمن الدولي، أشار نيبينزيا إلى أن واحدة من مهمات العملية العسكرية الخاصة الروسية، هي القضاء على التهديدات الصادرة من الأراضي المتاخمة للأراضي الروسية، بما فيها تلك التي انضمت إلى روسيا بعد بدء العملية.
فيما أكدت وزارة الدفاع الروسية، قبل ذلك، في أكثر من حادثة مأساوية للمدنيين، على الأراضي الروسية، جرّاء قصف القوات المسلحة الأوكرانية، أن روسيا على عكس قوات نظام كييف، تستهدف فقط المنشآت العسكرية والبنى التحتية المرتبطة بها لدى الجانب الأوكراني.
ويتبع نظام كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا، محاولًا صرف الانتباه عن فشل ما يسميه بـ "الهجوم المضاد"، الذي كان قد أعلن عنه، في يونيو/حزيران من العام الماضي.