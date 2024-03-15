https://sputnikarabic.ae/20240315/قوات-روسية-مجوقلة-تسيطر-على-مقر-أوكراني-قرب-سوليدار-1087001955.html
قوات روسية مجوقلة تسيطر على مقر أوكراني قرب سوليدار
قوات روسية مجوقلة تسيطر على مقر أوكراني قرب سوليدار
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية للصحفيين أن مدفعية قوات حرس تولا المحمولة جوا دمرت مجموعة من مشاة القوات المسلحة الأوكرانية شمال سوليدار، مما يضمن السيطرة على... 15.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-15T07:28+0000
2024-03-15T07:28+0000
2024-03-15T07:36+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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وقالت الوزارة في بيان: "أطلق طاقم المدفعية التابعة لمظليي تولا النار على المنطقة التي تركزت فيها القوة البشرية للعدو في شمال سوليدار، مما سهل العمل القتالي لمجموعات المشاة التابعة للقوات المحمولة جوا الهجومية، التي دخلت بعد ذلك موقع تمركز للقوات المسلحة الأوكرانية، وضربت المدفعية الموقع. وقامت القوات الروسية بتطهيره". وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف. ودمرت القوات الروسية، خلال العملية، الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف الناتو، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sputnikarabic.ae/20240314/ميتيس-الروسية-تقنص-جنودا-أوكرانيين-بضربة-دقيقة--فيديو-1086988251.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
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MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
قوات روسية مجوقلة تسيطر على مقر أوكراني قرب سوليدار
07:28 GMT 15.03.2024 (تم التحديث: 07:36 GMT 15.03.2024)
أعلنت وزارة الدفاع الروسية للصحفيين أن مدفعية قوات حرس تولا المحمولة جوا دمرت مجموعة من مشاة القوات المسلحة الأوكرانية شمال سوليدار، مما يضمن السيطرة على المجموعات الهجومية في معقل العدو.
وقالت الوزارة في بيان: "أطلق طاقم المدفعية التابعة لمظليي تولا النار على المنطقة التي تركزت فيها القوة البشرية للعدو في شمال سوليدار، مما سهل العمل القتالي لمجموعات المشاة التابعة للقوات المحمولة جوا الهجومية، التي دخلت بعد ذلك موقع تمركز للقوات المسلحة الأوكرانية، وضربت المدفعية الموقع. وقامت القوات الروسية بتطهيره".
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية، خلال العملية
، الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف الناتو، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.