عربي
Военнослужащие полка Центрального военного округа на Краснолиманском направлении спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240315/قوات-روسية-مجوقلة-تسيطر-على-مقر-أوكراني-قرب-سوليدار-1087001955.html
قوات روسية مجوقلة تسيطر على مقر أوكراني قرب سوليدار
قوات روسية مجوقلة تسيطر على مقر أوكراني قرب سوليدار
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية للصحفيين أن مدفعية قوات حرس تولا المحمولة جوا دمرت مجموعة من مشاة القوات المسلحة الأوكرانية شمال سوليدار، مما يضمن السيطرة على... 15.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-15T07:28+0000
2024-03-15T07:36+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0a/1e/1082623666_0:0:3173:1785_1920x0_80_0_0_7604ca38e737d99b461234d180371a2d.jpg
وقالت الوزارة في بيان: "أطلق طاقم المدفعية التابعة لمظليي تولا النار على المنطقة التي تركزت فيها القوة البشرية للعدو في شمال سوليدار، مما سهل العمل القتالي لمجموعات المشاة التابعة للقوات المحمولة جوا الهجومية، التي دخلت بعد ذلك موقع تمركز للقوات المسلحة الأوكرانية، وضربت المدفعية الموقع. وقامت القوات الروسية بتطهيره". وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف. ودمرت القوات الروسية، خلال العملية، الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف الناتو، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sputnikarabic.ae/20240314/ميتيس-الروسية-تقنص-جنودا-أوكرانيين-بضربة-دقيقة--فيديو-1086988251.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0a/1e/1082623666_69:0:2798:2047_1920x0_80_0_0_3a69aef7ee7d7c9707476bc4575e3df7.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
رصد عسكري
رصد عسكري

قوات روسية مجوقلة تسيطر على مقر أوكراني قرب سوليدار

07:28 GMT 15.03.2024 (تم التحديث: 07:36 GMT 15.03.2024)
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصورجنود من لواء "تيريك" قبل الاستعداد للعمل القتالي لنظام إطلاق الصواريخ المتعددة "غراد" في مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه محور سوليدار في منطقة العملية العسكرية الخاصة
جنود من لواء تيريك قبل الاستعداد للعمل القتالي لنظام إطلاق الصواريخ المتعددة غراد في مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه محور سوليدار في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 15.03.2024
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أعلنت وزارة الدفاع الروسية للصحفيين أن مدفعية قوات حرس تولا المحمولة جوا دمرت مجموعة من مشاة القوات المسلحة الأوكرانية شمال سوليدار، مما يضمن السيطرة على المجموعات الهجومية في معقل العدو.
وقالت الوزارة في بيان: "أطلق طاقم المدفعية التابعة لمظليي تولا النار على المنطقة التي تركزت فيها القوة البشرية للعدو في شمال سوليدار، مما سهل العمل القتالي لمجموعات المشاة التابعة للقوات المحمولة جوا الهجومية، التي دخلت بعد ذلك موقع تمركز للقوات المسلحة الأوكرانية، وضربت المدفعية الموقع. وقامت القوات الروسية بتطهيره".
ميتيس تدمر تجمعا أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 14.03.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
"ميتيس" الروسية "تقنص" جنودا أوكرانيين بضربة دقيقة ... فيديو
أمس, 16:39 GMT
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية، خلال العملية، الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف الناتو، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Работа расчетов РСЗО Град ЦВО на Краснолиманском направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة07:17 GMTМечеть Аль-Фарук, разрушенная израильской бомбардировкой в Рафахе на юге сектора Газа - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. مجزرة إسرائيلية جديدة لمنتظري المساعدات في غزة.. فيديو وصورأمس, 22:18 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала