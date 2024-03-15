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مسؤول بريطاني يعلن عن حرب "غير مباشرة" جارية ضد روسيا
مسؤول بريطاني يعلن عن حرب "غير مباشرة" جارية ضد روسيا
سبوتنيك عربي
أعلن المدير السابق للمخابرات البريطانية، ريتشارد ديرلوف، أن بلاده تشن حربا غير مباشرة ضد روسيا. 15.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-15T07:32+0000
2024-03-15T07:32+0000
العالم
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وقال ديرلوف خلال مقابلة مع صحيفة "بوليتيكو" الأمريكية إنه "إذا أوقفت شخصًا ما في الشارع هنا في بريطانيا وسألته عما إذا كان يعتقد أننا في حالة حرب، فسوف ينظر إليك كما لو كنت مجنونًا. لكننا في حالة حرب ونخوض حربا غير مباشرة مع روسيا".وانتقد ديرلوف مستوى الإنفاق الدفاعي البريطاني، حيث اعتبر أنه غير كاف لصد التهديدات التي تشكلها روسيا والصين.وفي أوائل مارس/آذار، قال البرلماني جون هيلي إن المملكة المتحدة ليست مستعدة لمواجهة روسيا بسبب حالة القوات المسلحة البريطانية. وفي السنوات الأخيرة، أعربت روسيا مرارا وتكرارا عن قلقها إزاء حشد قوات التحالف في أوروبا.ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات. وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sputnikarabic.ae/20240119/بريطانيا-تدق-ناقوس-الخطر-بعد--قرار-روسيا-المفاجئ-بشأن-البحار-1085161379.html
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العالم
العالم

مسؤول بريطاني يعلن عن حرب "غير مباشرة" جارية ضد روسيا

07:32 GMT 15.03.2024
© AFP 2023 / TONY KARUMBAالجيش البريطاني
الجيش البريطاني - سبوتنيك عربي, 1920, 15.03.2024
© AFP 2023 / TONY KARUMBA
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أعلن المدير السابق للمخابرات البريطانية، ريتشارد ديرلوف، أن بلاده تشن حربا غير مباشرة ضد روسيا.
وقال ديرلوف خلال مقابلة مع صحيفة "بوليتيكو" الأمريكية إنه "إذا أوقفت شخصًا ما في الشارع هنا في بريطانيا وسألته عما إذا كان يعتقد أننا في حالة حرب، فسوف ينظر إليك كما لو كنت مجنونًا. لكننا في حالة حرب ونخوض حربا غير مباشرة مع روسيا".
وانتقد ديرلوف مستوى الإنفاق الدفاعي البريطاني، حيث اعتبر أنه غير كاف لصد التهديدات التي تشكلها روسيا والصين.
وفي أوائل مارس/آذار، قال البرلماني جون هيلي إن المملكة المتحدة ليست مستعدة لمواجهة روسيا بسبب حالة القوات المسلحة البريطانية.
وفي السنوات الأخيرة، أعربت روسيا مرارا وتكرارا عن قلقها إزاء حشد قوات التحالف في أوروبا.
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ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
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