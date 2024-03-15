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https://sputnikarabic.ae/20240315/نحو-25-مليون-روسي-يشاركون-في-الانتخابات-الرئاسية-عن-طريق-التصويت-الإلكتروني-1087025342.html
نحو 2.5 مليون روسي يشاركون في الانتخابات الرئاسية عن طريق التصويت الإلكتروني
نحو 2.5 مليون روسي يشاركون في الانتخابات الرئاسية عن طريق التصويت الإلكتروني
سبوتنيك عربي
أفادت بوابة التصويت الإلكتروني عن بعد التابعة للجنة الانتخابات المركزية الروسية، اليوم الجمعة، بأن أكثر من 2.5 مليون روسي صوتوا حتى الساعة 16:31 يوم 15 مارس/... 15.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-15T14:30+0000
2024-03-15T14:30+0000
روسيا
الانتخابات الرئاسية الروسية 2024
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وأضافت البوابة أنه حتى الساعة 16:31 يوم 15 مارس/ آذار، تم إصدار أكثر من 2.6 مليون بطاقة اقتراع (55% من إجمالي العدد المسجل في التصويت الإلكتروني عن بعد)، وتم قبول أكثر من 2.5 مليون بطاقة اقتراع (53%)، وفقًا للبوابة.ولأول مرة، أصبح بإمكان سكان 29 منطقة الوصول إلى التصويت الإلكتروني عن بعد في الانتخابات الرئاسية، وذلك وفقًا للقرار الذي تم اعتماده مسبقًا من قبل لجنة الانتخابات المركزية، حيث ستستخدم 29 منطقة نظام التصويت عن بعد في انتخابات رئيس الدولة، وهي: موسكو، كاريليا، شبه جزيرة القرم، تشوفاشيا، ألتاي، كامتشاتكا، أراضي بيرم، أرخانجيلسك، بيلغورود، فلاديمير، فولوغدا، فورونيج ، كالينينغراد، كالوغا، كورسك، ليبيتسك، مورمانسك، نيجني نوفغورود، نوفغورود، نوفوسيبيرسك، بسكوف، روستوف، سفيردلوفسك، تومسك، تشيليابينسك، مناطق ياروسلافل، سيفاستوبول، وكذلك نينيتس أوكروغ المتمتعة بالحكم الذاتي.وأظهرت البيانات المنشورة على الموقع الإلكتروني للجنة الانتخابات المركزية الروسية، في وقت سابق، أن نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية بشكل إجمالي في الدولة، كانت قد بلغت 10.40 بالمئة بحلول الساعة 14:3، بعد أن كانت 6.08 بالمئة في الساعة 13:07 بتوقيت موسكو.وافتتحت مراكز الاقتراع في جميع أنحاء البلاد اليوم، وافتتح أولها أمس الساعة 23:00 بتوقيت موسكو في كامتشاتكا وتشوكوتكا. وفي الساعة التاسعة من صباح يوم الجمعة، تم افتتاح المراكز في أقصى غرب روسيا، مقاطعة كالينينغراد.وتجرى الانتخابات الرئاسية الروسية على مدى ثلاثة أيام 15 و16 و17 آذار/ مارس 2024.ويتنافس على منصب رئيس روسيا الاتحادية في الانتخابات، أربعة مرشحين، هم الرئيس الحالي فلاديمير بوتين (مرشح مستقل)، وثلاثة مرشحين من الأحزاب الممثلة في البرلمان، نيكولاي خاريتونوف (الحزب الشيوعي في روسيا الاتحادية) وليونيد سلوتسكي (الحزب الديمقراطي الليبرالي)، وفلاديسلاف دافانكوف (الناس الجدد).
https://sputnikarabic.ae/20240315/نسبة-المشاركين-ترتفع-لأكثر-من-10-في-الانتاخابات-الرئاسية-الروسية-1087016733.html
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روسيا, الانتخابات الرئاسية الروسية 2024
روسيا, الانتخابات الرئاسية الروسية 2024

نحو 2.5 مليون روسي يشاركون في الانتخابات الرئاسية عن طريق التصويت الإلكتروني

14:30 GMT 15.03.2024
© Sputnik . Maksim Blinov / الانتقال إلى بنك الصورانطلاق التصويت في الانتخابات الرئاسية الروسية 2024 في موسكو، روسيا
انطلاق التصويت في الانتخابات الرئاسية الروسية 2024 في موسكو، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 15.03.2024
© Sputnik . Maksim Blinov
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أفادت بوابة التصويت الإلكتروني عن بعد التابعة للجنة الانتخابات المركزية الروسية، اليوم الجمعة، بأن أكثر من 2.5 مليون روسي صوتوا حتى الساعة 16:31 يوم 15 مارس/ آذار عن بعد في الانتخابات الرئاسية لروسيا الاتحادية، وهو ما يمثل 53% من العدد المسجل للتصويت الإلكتروني عن بعد.
وأضافت البوابة أنه حتى الساعة 16:31 يوم 15 مارس/ آذار، تم إصدار أكثر من 2.6 مليون بطاقة اقتراع (55% من إجمالي العدد المسجل في التصويت الإلكتروني عن بعد)، وتم قبول أكثر من 2.5 مليون بطاقة اقتراع (53%)، وفقًا للبوابة.
ولأول مرة، أصبح بإمكان سكان 29 منطقة الوصول إلى التصويت الإلكتروني عن بعد في الانتخابات الرئاسية، وذلك وفقًا للقرار الذي تم اعتماده مسبقًا من قبل لجنة الانتخابات المركزية، حيث ستستخدم 29 منطقة نظام التصويت عن بعد في انتخابات رئيس الدولة، وهي: موسكو، كاريليا، شبه جزيرة القرم، تشوفاشيا، ألتاي، كامتشاتكا، أراضي بيرم، أرخانجيلسك، بيلغورود، فلاديمير، فولوغدا، فورونيج ، كالينينغراد، كالوغا، كورسك، ليبيتسك، مورمانسك، نيجني نوفغورود، نوفغورود، نوفوسيبيرسك، بسكوف، روستوف، سفيردلوفسك، تومسك، تشيليابينسك، مناطق ياروسلافل، سيفاستوبول، وكذلك نينيتس أوكروغ المتمتعة بالحكم الذاتي.
انطلاق التصويت في الانتخابات الرئاسية الروسية 2024 في فلاديفوستوك، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 15.03.2024
نسبة المشاركين ترتفع لأكثر من 23% في الانتخابات الرئاسية الروسية
12:20 GMT
وأفادت لجنة الانتخابات المركزية الروسية، اليوم الجمعة، أن نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية الروسية، في اليوم الأول للتصويت، بلغت 23.02 بالمئة حتى الساعة 15:52 بتوقيت موسكو.
وأظهرت البيانات المنشورة على الموقع الإلكتروني للجنة الانتخابات المركزية الروسية، في وقت سابق، أن نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية بشكل إجمالي في الدولة، كانت قد بلغت 10.40 بالمئة بحلول الساعة 14:3، بعد أن كانت 6.08 بالمئة في الساعة 13:07 بتوقيت موسكو.
وافتتحت مراكز الاقتراع في جميع أنحاء البلاد اليوم، وافتتح أولها أمس الساعة 23:00 بتوقيت موسكو في كامتشاتكا وتشوكوتكا. وفي الساعة التاسعة من صباح يوم الجمعة، تم افتتاح المراكز في أقصى غرب روسيا، مقاطعة كالينينغراد.
وسيستمر التصويت حتى الساعة 20:00 يوم 17 مارس/آذار، بالتوقيت المحلي. وشارك ما يقرب من 2.6 مليون روسي في الانتخابات قبل الموعد المحدد لها.
وتجرى الانتخابات الرئاسية الروسية على مدى ثلاثة أيام 15 و16 و17 آذار/ مارس 2024.
ويتنافس على منصب رئيس روسيا الاتحادية في الانتخابات، أربعة مرشحين، هم الرئيس الحالي فلاديمير بوتين (مرشح مستقل)، وثلاثة مرشحين من الأحزاب الممثلة في البرلمان، نيكولاي خاريتونوف (الحزب الشيوعي في روسيا الاتحادية) وليونيد سلوتسكي (الحزب الديمقراطي الليبرالي)، وفلاديسلاف دافانكوف (الناس الجدد).
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