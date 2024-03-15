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https://sputnikarabic.ae/20240315/نسبة-المشاركين-ترتفع-لأكثر-من-10-في-الانتاخابات-الرئاسية-الروسية-1087016733.html
نسبة المشاركين ترتفع لأكثر من 10% في الانتخابات الرئاسية الروسية
نسبة المشاركين ترتفع لأكثر من 10% في الانتخابات الرئاسية الروسية
سبوتنيك عربي
أفادت لجنة الانتخابات المركزية الروسية، اليوم الجمعة، أن نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية الروسية، في اليوم الأول للتصويت، بلغت 10.40 بالمئة حتى الساعة... 15.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-15T12:20+0000
2024-03-15T12:32+0000
روسيا
الانتخابات الرئاسية الروسية 2024
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وأظهرت البيانات المنشورة على الموقع الإلكتروني للجنة الانتخابات المركزية الروسية، أن نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية بشكل إجمالي في الدولة، بلغت 10.40 بالمئة بحلول الساعة 14:3، بعد أن كانت 6.08 بالمئة في الساعة 13:07 بتوقيت موسكو.وافتتحت مراكز الاقتراع في جميع أنحاء البلاد اليوم، وافتتح أولها أمس الساعة 23:00 بتوقيت موسكو في كامتشاتكا وتشوكوتكا. وفي الساعة التاسعة من صباح يوم الجمعة، تم افتتاح المراكز في أقصى غرب روسيا، مقاطعة كالينينغراد.وسيستمر التصويت حتى الساعة 20:00 يوم 17 مارس/آذار، بالتوقيت المحلي. وشارك ما يقرب من 2.6 مليون روسي في الانتخابات قبل الموعد المحدد لها.وتجرى الانتخابات الرئاسية الروسية على مدى ثلاثة أيام 15 و16 و17 آذار / مارس 2024.ويتنافس على منصب رئيس روسيا الاتحادية في الانتخابات المرتقبة، أربعة مرشحين، هم الرئيس الحالي فلاديمير بوتين (مرشح مستقل)، وثلاثة مرشحين من الأحزاب الممثلة في البرلمان، نيكولاي خاريتونوف (الحزب الشيوعي في روسيا الاتحادية) وليونيد سلوتسكي (الحزب الديمقراطي الليبرالي)، وفلاديسلاف دافانكوف (الناس الجدد).
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روسيا, الانتخابات الرئاسية الروسية 2024
روسيا, الانتخابات الرئاسية الروسية 2024

نسبة المشاركين ترتفع لأكثر من 10% في الانتخابات الرئاسية الروسية

12:20 GMT 15.03.2024 (تم التحديث: 12:32 GMT 15.03.2024)
© Sputnik . Alexandr Kryazhev / الانتقال إلى بنك الصورانطلاق التصويت في الانتخابات الرئاسية الروسية 2024 في نوفوسيبيرسك، روسيا
انطلاق التصويت في الانتخابات الرئاسية الروسية 2024 في نوفوسيبيرسك، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 15.03.2024
© Sputnik . Alexandr Kryazhev
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أفادت لجنة الانتخابات المركزية الروسية، اليوم الجمعة، أن نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية الروسية، في اليوم الأول للتصويت، بلغت 10.40 بالمئة حتى الساعة 14:37 بتوقيت موسكو.
وأظهرت البيانات المنشورة على الموقع الإلكتروني للجنة الانتخابات المركزية الروسية، أن نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية بشكل إجمالي في الدولة، بلغت 10.40 بالمئة بحلول الساعة 14:3، بعد أن كانت 6.08 بالمئة في الساعة 13:07 بتوقيت موسكو.
وافتتحت مراكز الاقتراع في جميع أنحاء البلاد اليوم، وافتتح أولها أمس الساعة 23:00 بتوقيت موسكو في كامتشاتكا وتشوكوتكا. وفي الساعة التاسعة من صباح يوم الجمعة، تم افتتاح المراكز في أقصى غرب روسيا، مقاطعة كالينينغراد.
وسيستمر التصويت حتى الساعة 20:00 يوم 17 مارس/آذار، بالتوقيت المحلي. وشارك ما يقرب من 2.6 مليون روسي في الانتخابات قبل الموعد المحدد لها.
وتجرى الانتخابات الرئاسية الروسية على مدى ثلاثة أيام 15 و16 و17 آذار / مارس 2024.
ويتنافس على منصب رئيس روسيا الاتحادية في الانتخابات المرتقبة، أربعة مرشحين، هم الرئيس الحالي فلاديمير بوتين (مرشح مستقل)، وثلاثة مرشحين من الأحزاب الممثلة في البرلمان، نيكولاي خاريتونوف (الحزب الشيوعي في روسيا الاتحادية) وليونيد سلوتسكي (الحزب الديمقراطي الليبرالي)، وفلاديسلاف دافانكوف (الناس الجدد).
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