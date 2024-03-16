https://sputnikarabic.ae/20240316/أرقام-ومعلومات-عن-دبابة-أرماتا-الروسية-المتطورة-1087051641.html
أرقام ومعلومات عن دبابة أرماتا الروسية المتطورة
أرقام ومعلومات عن دبابة أرماتا الروسية المتطورة
سبوتنيك عربي
تمتلك روسيا نحو 15 ألف دبابة من طرازات متنوعة تجعلها رقم 1 عالميا في هذا السلاح، ويحتل جيشها المرتبة الثانية بين أضخم 145 جيشا في العالم. 16.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-16T20:52+0000
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وتعد دبابة أرماتا "تي - 14" إحدى أحدث دبابات القتال الرئيسية التي تنتجها روسيا، وتصنف ضمن دبابات الجيل الجديد، ومن المقرر أن تصبح القوة الرئيسية لدى الجيش الروسي في المستقبل، حسبما ذكر تقرير لـ"سبوتنيك"، النسخة الإنجليزية.وتصنف "أرماتا" ضمن الدبابات الثقيلة التي تجمع تمتلك أهم مزايا دبابات القتال الرئيسية وهي مستويات الحماية العالية بفضل تدريعها المتطور، والقوة النيرانية الكبيرة التي تم تزويدها بها.فبينما تمتلك الدبابة درع فولاذي قوي ودرع تفاعلي لزيادة الحماية، فإنها مزودة بقمرة خاصة لحماية الطاقم حتى إذا تمكنت وسائل العدو الهجومية من الوصول إلى داخل الدبابة.المواصفات الفنيةتسليح "أرماتا"كما يمكن تجهيز دبابة أرماتا بمدفع عيار 152 ملم، حسبما ذكر الموقع، الذي أشار إلى أنها مصممة لتحمل ضربات بواسطة صواريخ موجهة مضادة للدبابات عيار 152 ملم، أو قذائف خارقة للدروع عيار 125 ملم بفضل تزويدها بنظام تدريع متعدد الطبقات، إضافة إلى درعها التفاعلي. وذكر الموقع أن الدبابة "تي - 14" هي أول دبابة يتم تصميمها بمواصفات تمكن طاقمها من إدارة جميع الأسلحة عن بعد أثناء وجودهم داخل كبسولة خاصة داخل الدبابة توفر لهم أعلى مستويات الحماية خلال القتال.
https://sputnikarabic.ae/20240304/روستيخ-تعلن-دخول-دبابة-أرماتا-الخدمة-في-الجيش-الروسي-1086632663.html
https://sputnikarabic.ae/20220621/مقارنة-بين-دبابة-تي--90-الروسية-و4-دبابات-غربية-1063939284.html
https://sputnikarabic.ae/20240226/بعد-تصديها-لـهجوم-ثلاثي-ما-هو-سر-تفوق-دبابات-تي---90-الروسية-1086427035.html
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رصد عسكري, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار العالم الآن
رصد عسكري, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار العالم الآن
أرقام ومعلومات عن دبابة أرماتا الروسية المتطورة
تمتلك روسيا نحو 15 ألف دبابة من طرازات متنوعة تجعلها رقم 1 عالميا في هذا السلاح، ويحتل جيشها المرتبة الثانية بين أضخم 145 جيشا في العالم.
وتعد دبابة أرماتا "تي - 14" إحدى أحدث دبابات القتال الرئيسية التي تنتجها روسيا، وتصنف ضمن دبابات الجيل الجديد، ومن المقرر أن تصبح القوة الرئيسية لدى الجيش الروسي في المستقبل، حسبما ذكر تقرير لـ"سبوتنيك"، النسخة الإنجليزية
.
وتصنف "أرماتا" ضمن الدبابات الثقيلة التي تجمع تمتلك أهم مزايا دبابات القتال الرئيسية وهي مستويات الحماية العالية بفضل تدريعها المتطور، والقوة النيرانية
الكبيرة التي تم تزويدها بها.
فبينما تمتلك الدبابة درع فولاذي قوي ودرع تفاعلي لزيادة الحماية، فإنها مزودة بقمرة خاصة لحماية الطاقم حتى إذا تمكنت وسائل العدو الهجومية من الوصول إلى داخل الدبابة.
السرعة: تصل إلى 90 كلم/ ساعة.
طول الدبابة بالمدفع: 10.8 متر.
مدفع رئيسي أملس عيار 125 ملم ذاتي التعمير.
مدفع رشاش مضاد للطائرات عيار 12.7 ملم مداه 1.5 كلم يتم التحكم فيه عن بعد.
مدفع رشاش عيار 7.62 ملم مثبت مع المدفع الرئيسي للتعامل مع جنود المشاة.
كما يمكن تجهيز دبابة أرماتا
بمدفع عيار 152 ملم، حسبما ذكر الموقع، الذي أشار إلى أنها مصممة لتحمل ضربات بواسطة صواريخ موجهة مضادة للدبابات عيار 152 ملم، أو قذائف خارقة للدروع عيار 125 ملم بفضل تزويدها بنظام تدريع متعدد الطبقات، إضافة إلى درعها التفاعلي.
وذكر الموقع أن الدبابة "تي - 14" هي أول دبابة يتم تصميمها بمواصفات تمكن طاقمها من إدارة جميع الأسلحة عن بعد أثناء وجودهم داخل كبسولة خاصة داخل الدبابة توفر لهم أعلى مستويات الحماية خلال القتال.