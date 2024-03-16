https://sputnikarabic.ae/20240316/أرقام-ومعلومات-عن-دبابة-أرماتا-الروسية-المتطورة-1087051641.html

أرقام ومعلومات عن دبابة أرماتا الروسية المتطورة

أرقام ومعلومات عن دبابة أرماتا الروسية المتطورة

سبوتنيك عربي

تمتلك روسيا نحو 15 ألف دبابة من طرازات متنوعة تجعلها رقم 1 عالميا في هذا السلاح، ويحتل جيشها المرتبة الثانية بين أضخم 145 جيشا في العالم. 16.03.2024, سبوتنيك عربي

2024-03-16T20:52+0000

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وتعد دبابة أرماتا "تي - 14" إحدى أحدث دبابات القتال الرئيسية التي تنتجها روسيا، وتصنف ضمن دبابات الجيل الجديد، ومن المقرر أن تصبح القوة الرئيسية لدى الجيش الروسي في المستقبل، حسبما ذكر تقرير لـ"سبوتنيك"، النسخة الإنجليزية.وتصنف "أرماتا" ضمن الدبابات الثقيلة التي تجمع تمتلك أهم مزايا دبابات القتال الرئيسية وهي مستويات الحماية العالية بفضل تدريعها المتطور، والقوة النيرانية الكبيرة التي تم تزويدها بها.فبينما تمتلك الدبابة درع فولاذي قوي ودرع تفاعلي لزيادة الحماية، فإنها مزودة بقمرة خاصة لحماية الطاقم حتى إذا تمكنت وسائل العدو الهجومية من الوصول إلى داخل الدبابة.المواصفات الفنيةتسليح "أرماتا"كما يمكن تجهيز دبابة أرماتا بمدفع عيار 152 ملم، حسبما ذكر الموقع، الذي أشار إلى أنها مصممة لتحمل ضربات بواسطة صواريخ موجهة مضادة للدبابات عيار 152 ملم، أو قذائف خارقة للدروع عيار 125 ملم بفضل تزويدها بنظام تدريع متعدد الطبقات، إضافة إلى درعها التفاعلي. وذكر الموقع أن الدبابة "تي - 14" هي أول دبابة يتم تصميمها بمواصفات تمكن طاقمها من إدارة جميع الأسلحة عن بعد أثناء وجودهم داخل كبسولة خاصة داخل الدبابة توفر لهم أعلى مستويات الحماية خلال القتال.

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