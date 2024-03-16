https://sputnikarabic.ae/20240316/أكثر-من-42-مليون-ناخب-أدلوا-بأصواتهم-في-اليوم-الثاني-من-الانتخابات-الروسية-بموسكو-1087052243.html

أكثر من 4.2 مليون ناخب أدلوا بأصواتهم في اليوم الثاني من الانتخابات الروسية بموسكو

أكثر من 4.2 مليون ناخب أدلوا بأصواتهم في اليوم الثاني من الانتخابات الروسية بموسكو

سبوتنيك عربي

أعلنت رئيسة لجنة الانتخابات في مدينة موسكو، أولغا كيريلوفا، أنه حتى الساعة 20:00 من اليوم الثاني، أدلى أكثر من 4.2 مليون ناخب بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية... 16.03.2024, سبوتنيك عربي

2024-03-16T21:40+0000

2024-03-16T21:40+0000

2024-03-16T22:06+0000

الانتخابات الرئاسية الروسية 2024

روسيا

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موسكو – سبوتنيك. وقالت كيريلوفا، في بيان، اليوم السبت إنه "حتى الساعة 20:00، تم إصدار إجمالي 4,286,496 بطاقة اقتراع في موسكو".هذا وبلغت نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية الروسية 55.10 بالمئة بحلول الساعة 20.19 بتوقيت موسكو.كان مجلس الاتحاد الروسي قد حدد موعد الانتخابات الرئاسية في 17 آذار/مارس 2024، وقررت لجنة الانتخابات المركزية أن يستمر التصويت 3 أيام في 15 و16 و17 آذار/مارس، لتصبح هذه أول انتخابات رئاسية روسية تستمر 3 أيام.ويتنافس على منصب رئيس روسيا الاتحادية في الانتخابات المرتقبة، أربعة مرشحين؛ هم الرئيس الحالي فلاديمير بوتين (مرشح مستقل)، وثلاثة مرشحين من الأحزاب الممثلة في البرلمان؛ ليونيد سلوتسكي (الحزب الديمقراطي الليبرالي)، وفلاديسلاف دافانكوف (الناس الجدد)، ونيكولاي خاريتونوف (الحزب الشيوعي في روسيا الاتحادية).ويتجاوز عدد الناخبين 112 مليونا في أراضي روسيا ويصل إلى حوالي مليونين في الخارج.ودعا الرئيس بوتين، في كلمة خاصة وجهها للشعب، جميع المواطنين إلى التصويت في الانتخابات الرئاسية، مؤكدا أن مصير روسيا لا يحدده أحد سوى مواطنيها.

https://sputnikarabic.ae/20240316/رئيسة-لجنة-الانتخابات-بموسكو-أنظمة-المعلومات-لم-تتعطل-خلال-الانتخابات-الرئاسية-رغم-الهجمات-المتكررة-1087049528.html

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سبوتنيك عربي

الانتخابات الرئاسية الروسية 2024, روسيا