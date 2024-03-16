https://sputnikarabic.ae/20240316/أنظمة-الدفاع-الجوي-الروسية-تسقط-108-مسيرات-أوكرانية-في-منطقة-العملية-الخاصة-1087037182.html

أنظمة الدفاع الجوي الروسية تسقط 108 مسيرات أوكرانية في منطقة العملية الخاصة

أنظمة الدفاع الجوي الروسية تسقط 108 مسيرات أوكرانية في منطقة العملية الخاصة

سبوتنيك عربي

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت 108 طائرات من دون طيارة أوكرانية في منطقة العملية العسكرية الخاصة. 16.03.2024, سبوتنيك عربي

2024-03-16T11:50+0000

2024-03-16T11:50+0000

2024-03-16T11:50+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

رصد عسكري

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وأضافت الدفاع الروسية في بيانها اليومي، أن "أنظمة الدفاع الجوي أسقطت خلال النهار 108 طائرات من دون طيار أوكرانية، و17 صاروخًا من طراز "إم إل آر إس"، بما في ذلك 15 صاروخًا من طراز "فامباير" تشيكية الصنع، وواحدة من طراز "هيمارس" أمريكية الصنع، وواحدة من طراز "غراد".وأشارت الدفاع الروسية إلى أنه "في اتجاه خيرسون، ونتيجة للعمليات المنسقة لوحدات من مجموعة "دنيبر"، هُزمت تشكيلات لواء تيروبورون 121 والألوية الثانية والخامسة عشرة والثالثة والعشرين من الحرس الوطني الأوكراني في مناطق نوفوبوكروفكا في مقاطعة زابوروجيه، نيكوبول، منطقة دنيبروبيتروفسك وزولوتايا بالكا، في مقاطعة خيرسون".وفي اتجاه جنوب دونيتسك، أدت الإجراءات النشطة لوحدات من مجموعة "فوستوك" الروسية إلى تحسين الوضع على طول خط المواجهة، وهزمت القوة البشرية ومعدات اللواء الأول من الحرس الوطني لأوكرانيا، واللواء "127" للدفاع الأرضي في مناطق روفنوبول في جمهورية دونيتسك الشعبية.وتم صد هجوم شنته تشكيلات اللواء الميكانيكي 72 للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة فلاديميروفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.شويغو يعقد اجتماعا بمقر المجموعة المشتركة ويستمع لتقارير القادة حول الوضع في منطقة العملية الخاصة

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روسيا, رصد عسكري