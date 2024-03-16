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Военнослужащие полка Центрального военного округа на Краснолиманском направлении спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240316/إصابة-5-أشخاص-جراء-هجوم-بطائرة-مسيرة-أوكرانية-استهدف-سيارة-تقل-ركاب-في-مقاطعة-بيلغورود-1087032387.html
إصابة 5 أشخاص جراء هجوم بطائرة مسيرة أوكرانية استهدف سيارة تقل ركاب في مقاطعة بيلغورود
إصابة 5 أشخاص جراء هجوم بطائرة مسيرة أوكرانية استهدف سيارة تقل ركاب في مقاطعة بيلغورود
سبوتنيك عربي
أعلن حاكم مقاطعة بيلغورود الروسية، فيتشسلاف غلادكوف، فجر اليوم السبت،عن إصابة 5 أشخاص جراء هجوم بطائرة مسيرة أوكرانية استهدف سيارة تقل ركاب في المقاطعة، وأن... 16.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-16T02:21+0000
2024-03-16T02:21+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
سلاح روسيا
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موسكو - سبوتنيك. وكتب غلادكوف في قناته على "تلغرام"، أن، "سيارة تقل ركاب تعرضت خلال سيرها لهجوم من قبل القوات المسلحة الأوكرانية بواسطة طائرة انتحارية بدون طيار.. أسفر (الهجوم) عن إصابة خمسة أشخاص (إصابات متفاوتة) بينهم طفل قاصر، تم نقلهم بسيارة إسعاف إلى المستشفى السريري الإقليمي. يقدم لهما الأطباء كل المساعدة اللازمة".وأشار إلى أن الحادث وقع في قرية غلوتوفو، بمنطقة غرايفورونسكي الحضرية.وتستهدف القوات الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج، وشبه جزيرة القرم، بالطائرات المسيرة والصواريخ.وتلقت أوكرانيا مساعدات مالية وعسكرية ضخمة من الدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة ودول أوروبية أخرى، منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا يوم 24 شباط/فبراير 2022.وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، إلا أن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العمليات العسكرية في دونباس لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.وكانت روسيا أرسلت في وقت سابق مذكرة إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو) بشأن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.وأكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن أي شحنة تتضمن أسلحة مرسلة إلى أوكرانيا ستكون هدفا مشروعا لروسيا.
https://sputnikarabic.ae/20240315/اعتراض-وتدمير-5-طائرات-مسيرة-أوكرانية-وصاروخي-غراد-فوق-بيلغورود-وكالوغا-1087000717.html
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روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا
روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا

إصابة 5 أشخاص جراء هجوم بطائرة مسيرة أوكرانية استهدف سيارة تقل ركاب في مقاطعة بيلغورود

02:21 GMT 16.03.2024
© AFP 2023 / Emrah Gurelسيارة إسعاف تركيا
سيارة إسعاف تركيا - سبوتنيك عربي, 1920, 16.03.2024
© AFP 2023 / Emrah Gurel
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أعلن حاكم مقاطعة بيلغورود الروسية، فيتشسلاف غلادكوف، فجر اليوم السبت،عن إصابة 5 أشخاص جراء هجوم بطائرة مسيرة أوكرانية استهدف سيارة تقل ركاب في المقاطعة، وأن الأطباء يقدمون المساعدة اللازمة لهم.
موسكو - سبوتنيك. وكتب غلادكوف في قناته على "تلغرام"، أن، "سيارة تقل ركاب تعرضت خلال سيرها لهجوم من قبل القوات المسلحة الأوكرانية بواسطة طائرة انتحارية بدون طيار.. أسفر (الهجوم) عن إصابة خمسة أشخاص (إصابات متفاوتة) بينهم طفل قاصر، تم نقلهم بسيارة إسعاف إلى المستشفى السريري الإقليمي. يقدم لهما الأطباء كل المساعدة اللازمة".
إس-400 وإس-500 حاضر الدفاع الجوي الروسي ومستقبله - سبوتنيك عربي, 1920, 15.03.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
اعتراض وتدمير 5 طائرات مسيرة أوكرانية وصاروخي "غراد" فوق بيلغورود وكالوغا
أمس, 04:52 GMT
وأشار إلى أن الحادث وقع في قرية غلوتوفو، بمنطقة غرايفورونسكي الحضرية.
وتستهدف القوات الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج، وشبه جزيرة القرم، بالطائرات المسيرة والصواريخ.
وتلقت أوكرانيا مساعدات مالية وعسكرية ضخمة من الدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة ودول أوروبية أخرى، منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا يوم 24 شباط/فبراير 2022.
وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، إلا أن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العمليات العسكرية في دونباس لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.
وكانت روسيا أرسلت في وقت سابق مذكرة إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو) بشأن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.
وأكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن أي شحنة تتضمن أسلحة مرسلة إلى أوكرانيا ستكون هدفا مشروعا لروسيا.
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