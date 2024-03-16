عربي
https://sputnikarabic.ae/20240316/الخارجية-الروسية-نحذر-أرمينيا-من-مخاطر-الانجرار-إلى-السياسة-الغربية-المناهضة-لروسيا-1087033619.html
الخارجية الروسية: نحذر أرمينيا من مخاطر الانجرار إلى السياسة الغربية المناهضة لروسيا
الخارجية الروسية: نحذر أرمينيا من مخاطر الانجرار إلى السياسة الغربية المناهضة لروسيا
سبوتنيك عربي
أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن موسكو حذرت أرمينيا من مخاطر الانجرار إلى السياسة الغربية المناهضة لروسيا، وذلك بعد إعلان وزير... 16.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-16T06:35+0000
2024-03-16T06:35+0000
روسيا
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/01/0f/1084997461_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_2d6ec952017ea9712ea8b217b659c325.jpg
وقالت زاخاروفا في تصريحات خاصة لـ"سبوتنيك": "لسوء الحظ، شهدنا هذا الاتجاه المناهض لروسيا لفترة طويلة ونحن نناقشه، ونتحدث، بما في ذلك بشكل سري، مع زملائنا وشركائنا الأرمن، بهدف واحد فقط - التحذير".وأضافت زاخاروفا أن بعض حجج موسكو قبلها الجانب الأرمني، مشيرة إلى أنه "تم اتخاذ إجراءات معينة".وأكدت أن "موسكو تريد بصدق أن تحافظ أرمينيا على سيادتها وأن تبني سياسة تقوم على المصالح الوطنية".والجدير بالذكر أن القوات المسلحة الأرمينية خلال شهر 11 سبتمبر/ أيلول من عام 2023، نظمت مناورات عسكرية مع حلف شمال الأطلسي على أراضيها.
https://sputnikarabic.ae/20230911/تأهبا-لهجوم-روسي-الناتو-يجري-أكبر-مناورات-عسكرية-منذ-الحرب-الباردة-1080905870.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/01/0f/1084997461_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_cdbf6270ec88285e793f43eceff9e7d8.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا
روسيا

الخارجية الروسية: نحذر أرمينيا من مخاطر الانجرار إلى السياسة الغربية المناهضة لروسيا

06:35 GMT 16.03.2024
© Sputnik . Vitaliy Belousov / الانتقال إلى بنك الصورمبنى وزارة الخارجية الروسية
مبنى وزارة الخارجية الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 16.03.2024
© Sputnik . Vitaliy Belousov
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن موسكو حذرت أرمينيا من مخاطر الانجرار إلى السياسة الغربية المناهضة لروسيا، وذلك بعد إعلان وزير خارجية أرمينيا أرارات ميرزويان أن بلاده تدرس التقدم بطلب للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.
وقالت زاخاروفا في تصريحات خاصة لـ"سبوتنيك": "لسوء الحظ، شهدنا هذا الاتجاه المناهض لروسيا لفترة طويلة ونحن نناقشه، ونتحدث، بما في ذلك بشكل سري، مع زملائنا وشركائنا الأرمن، بهدف واحد فقط - التحذير".
شعار حلف شمال الأطلسي - سبوتنيك عربي, 1920, 11.09.2023
تأهبا لهجوم روسي... "الناتو" يجري أكبر مناورات عسكرية منذ الحرب الباردة
11 سبتمبر 2023, 10:01 GMT
وأضافت زاخاروفا أن بعض حجج موسكو قبلها الجانب الأرمني، مشيرة إلى أنه "تم اتخاذ إجراءات معينة".
وأكدت أن "موسكو تريد بصدق أن تحافظ أرمينيا على سيادتها وأن تبني سياسة تقوم على المصالح الوطنية".
والجدير بالذكر أن القوات المسلحة الأرمينية خلال شهر 11 سبتمبر/ أيلول من عام 2023، نظمت مناورات عسكرية مع حلف شمال الأطلسي على أراضيها.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Юг Израиля недалеко от границы с сектором Газа, после авиаударов Израиля - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. "الكابينت" الإسرائيلي يشهد تجاذبات حول مستقبل غزة.. فيديو06:37 GMTРабота расчетов РСЗО Град ЦВО на Краснолиманском направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة06:13 GMTИзраильские пожарные тушат автомобили, поврежденные в результате атаки Палестины 7 октября 2023 года - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. نتنياهو: سنقضي على حماس وجنرال إسرائيلي سابق يقول "استحالة".. فيديو14 مارس, 22:18 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала