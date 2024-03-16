https://sputnikarabic.ae/20240316/الخارجية-الروسية-نحذر-أرمينيا-من-مخاطر-الانجرار-إلى-السياسة-الغربية-المناهضة-لروسيا-1087033619.html
الخارجية الروسية: نحذر أرمينيا من مخاطر الانجرار إلى السياسة الغربية المناهضة لروسيا
الخارجية الروسية: نحذر أرمينيا من مخاطر الانجرار إلى السياسة الغربية المناهضة لروسيا
سبوتنيك عربي
أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن موسكو حذرت أرمينيا من مخاطر الانجرار إلى السياسة الغربية المناهضة لروسيا، وذلك بعد إعلان وزير... 16.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-16T06:35+0000
2024-03-16T06:35+0000
2024-03-16T06:35+0000
روسيا
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وقالت زاخاروفا في تصريحات خاصة لـ"سبوتنيك": "لسوء الحظ، شهدنا هذا الاتجاه المناهض لروسيا لفترة طويلة ونحن نناقشه، ونتحدث، بما في ذلك بشكل سري، مع زملائنا وشركائنا الأرمن، بهدف واحد فقط - التحذير".وأضافت زاخاروفا أن بعض حجج موسكو قبلها الجانب الأرمني، مشيرة إلى أنه "تم اتخاذ إجراءات معينة".وأكدت أن "موسكو تريد بصدق أن تحافظ أرمينيا على سيادتها وأن تبني سياسة تقوم على المصالح الوطنية".والجدير بالذكر أن القوات المسلحة الأرمينية خلال شهر 11 سبتمبر/ أيلول من عام 2023، نظمت مناورات عسكرية مع حلف شمال الأطلسي على أراضيها.
https://sputnikarabic.ae/20230911/تأهبا-لهجوم-روسي-الناتو-يجري-أكبر-مناورات-عسكرية-منذ-الحرب-الباردة-1080905870.html
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روسيا
الخارجية الروسية: نحذر أرمينيا من مخاطر الانجرار إلى السياسة الغربية المناهضة لروسيا
أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن موسكو حذرت أرمينيا من مخاطر الانجرار إلى السياسة الغربية المناهضة لروسيا، وذلك بعد إعلان وزير خارجية أرمينيا أرارات ميرزويان أن بلاده تدرس التقدم بطلب للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.
وقالت زاخاروفا في تصريحات خاصة لـ"سبوتنيك": "لسوء الحظ، شهدنا هذا الاتجاه المناهض لروسيا لفترة طويلة ونحن نناقشه، ونتحدث، بما في ذلك بشكل سري، مع زملائنا وشركائنا الأرمن، بهدف واحد فقط - التحذير".
11 سبتمبر 2023, 10:01 GMT
وأضافت زاخاروفا أن بعض حجج موسكو قبلها الجانب الأرمني، مشيرة إلى أنه "تم اتخاذ إجراءات معينة".
وأكدت أن "موسكو تريد بصدق أن تحافظ أرمينيا على سيادتها وأن تبني سياسة تقوم على المصالح الوطنية".
والجدير بالذكر أن القوات المسلحة الأرمينية خلال شهر 11 سبتمبر/ أيلول من عام 2023، نظمت مناورات عسكرية مع حلف شمال الأطلسي على أراضيها.