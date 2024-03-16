https://sputnikarabic.ae/20240316/الخارجية-الروسية-نظام-كييف-يكثف-أعماله-الإرهابية-ضد-روسيا-من-أجل-استجداء-الغرب-للحصول-على-المساعدات-1087047715.html

الخارجية الروسية: نظام كييف يكثف أعماله الإرهابية ضد روسيا من أجل استجداء الغرب للحصول على المساعدات

الخارجية الروسية: نظام كييف يكثف أعماله الإرهابية ضد روسيا من أجل استجداء الغرب للحصول على المساعدات

سبوتنيك عربي

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم السبت، أن نظام كييف كثف أعماله الإرهابية ضد روسيا من أجل استجداء الغرب للحصول على المزيد من المساعدات المالية والأسلحة... 16.03.2024, سبوتنيك عربي

2024-03-16T16:41+0000

2024-03-16T16:41+0000

2024-03-16T16:41+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

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وأضافت الوزارة في بيان يتعلق بالأعمال الإرهابية التي تقوم بها كييف على خلفية الانتخابات الرئاسية الجارية في روسيا، أنه "من الواضح أن النظام الفاسد في كييف كثف أعماله الإرهابية فيما يتعلق بالانتخابات الرئاسية الجارية في روسيا من أجل إظهار نشاطه للأمناء الغربيين واستجداء المزيد من المساعدات المالية والأسلحة الفتاكة".هذا، وحدد مجلس الاتحاد الروسي موعد الانتخابات الرئاسية في 17 مارس/ آذار 2024 ، وقررت لجنة الانتخابات المركزية أن يستمر التصويت 3 أيام في 15 و16 و17 آذار/مارس، لتصبح هذه أول انتخابات رئاسية روسية تستمر 3 أيام.ويتنافس على منصب رئيس روسيا الاتحادية في الانتخابات المرتقبة، أربعة مرشحين؛ هم الرئيس الحالي فلاديمير بوتين (مرشح مستقل)، وثلاثة مرشحين من الأحزاب الممثلة في البرلمان؛ ليونيد سلوتسكي (الحزب الديمقراطي الليبرالي)، وفلاديسلاف دافانكوف (الناس الجدد)، ونيكولاي خاريتونوف (الحزب الشيوعي في روسيا الاتحادية).ودعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في كلمة خاصة للشعب جميع المواطنين إلى التصويت في الانتخابات الرئاسية، مؤكدا أن مصير روسيا لا يحدده أحد سوى مواطنيها.

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