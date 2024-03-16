https://sputnikarabic.ae/20240316/الخارجية-الروسية-نظام-كييف-يكثف-أعماله-الإرهابية-ضد-روسيا-من-أجل-استجداء-الغرب-للحصول-على-المساعدات-1087047715.html
الخارجية الروسية: نظام كييف يكثف أعماله الإرهابية ضد روسيا من أجل استجداء الغرب للحصول على المساعدات
الخارجية الروسية: نظام كييف يكثف أعماله الإرهابية ضد روسيا من أجل استجداء الغرب للحصول على المساعدات
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم السبت، أن نظام كييف كثف أعماله الإرهابية ضد روسيا من أجل استجداء الغرب للحصول على المزيد من المساعدات المالية والأسلحة... 16.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-16T16:41+0000
2024-03-16T16:41+0000
2024-03-16T16:41+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وأضافت الوزارة في بيان يتعلق بالأعمال الإرهابية التي تقوم بها كييف على خلفية الانتخابات الرئاسية الجارية في روسيا، أنه "من الواضح أن النظام الفاسد في كييف كثف أعماله الإرهابية فيما يتعلق بالانتخابات الرئاسية الجارية في روسيا من أجل إظهار نشاطه للأمناء الغربيين واستجداء المزيد من المساعدات المالية والأسلحة الفتاكة".هذا، وحدد مجلس الاتحاد الروسي موعد الانتخابات الرئاسية في 17 مارس/ آذار 2024 ، وقررت لجنة الانتخابات المركزية أن يستمر التصويت 3 أيام في 15 و16 و17 آذار/مارس، لتصبح هذه أول انتخابات رئاسية روسية تستمر 3 أيام.ويتنافس على منصب رئيس روسيا الاتحادية في الانتخابات المرتقبة، أربعة مرشحين؛ هم الرئيس الحالي فلاديمير بوتين (مرشح مستقل)، وثلاثة مرشحين من الأحزاب الممثلة في البرلمان؛ ليونيد سلوتسكي (الحزب الديمقراطي الليبرالي)، وفلاديسلاف دافانكوف (الناس الجدد)، ونيكولاي خاريتونوف (الحزب الشيوعي في روسيا الاتحادية).ودعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في كلمة خاصة للشعب جميع المواطنين إلى التصويت في الانتخابات الرئاسية، مؤكدا أن مصير روسيا لا يحدده أحد سوى مواطنيها.
https://sputnikarabic.ae/20240316/هاوتزر-الروسية-تفشل-محاولات-نظام-كييف-اختراق-الحدود-الروسية-فيديو---1087039454.html
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روسيا
الخارجية الروسية: نظام كييف يكثف أعماله الإرهابية ضد روسيا من أجل استجداء الغرب للحصول على المساعدات
أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم السبت، أن نظام كييف كثف أعماله الإرهابية ضد روسيا من أجل استجداء الغرب للحصول على المزيد من المساعدات المالية والأسلحة الفتاكة.
وأضافت الوزارة في بيان يتعلق بالأعمال الإرهابية التي تقوم بها كييف على خلفية الانتخابات الرئاسية الجارية في روسيا، أنه "من الواضح أن النظام الفاسد في كييف كثف أعماله الإرهابية فيما يتعلق بالانتخابات الرئاسية الجارية في روسيا من أجل إظهار نشاطه للأمناء الغربيين واستجداء المزيد من المساعدات المالية والأسلحة الفتاكة".
أعلنت وزارة الدفاع الروسية إحباط محاولة هجوم إرهابي لنظام كييف بالصواريخ على أهداف في الأراضي الروسية، وتدمير 15 صاروخًا لراجمات "فامباير" فوق أراضي مقاطعة بيلغورود.
وجاء في بيان لوزارة الدفاع الروسية أنه "عند نحو الساعة 17:00 بتوقيت موسكو، أُحبطت محاولة لنظام كييف لشن هجوم إرهابي على أهداف في أراضي روسيا الاتحادية باستخدام منظومة راجمة الصواريخ آر إم-70 فامباير. دمرت أنظمة الدفاع الجوي 15 صاروخًا فوق أراضي مقاطعة بيلغورود".
هذا، وحدد مجلس الاتحاد الروسي موعد الانتخابات الرئاسية في 17 مارس/ آذار 2024 ، وقررت لجنة الانتخابات المركزية أن يستمر التصويت 3 أيام في 15 و16 و17 آذار/مارس، لتصبح هذه أول انتخابات رئاسية روسية تستمر 3 أيام.
ويتنافس على منصب رئيس روسيا الاتحادية في الانتخابات المرتقبة، أربعة مرشحين؛ هم الرئيس الحالي فلاديمير بوتين (مرشح مستقل)، وثلاثة مرشحين من الأحزاب الممثلة في البرلمان؛ ليونيد سلوتسكي (الحزب الديمقراطي الليبرالي)، وفلاديسلاف دافانكوف (الناس الجدد)، ونيكولاي خاريتونوف (الحزب الشيوعي في روسيا الاتحادية).
ويتجاوز عدد الناخبين 112 مليونا في أراضي روسيا ويصل إلى نحو مليونين في الخارج.
ودعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في كلمة خاصة للشعب جميع المواطنين إلى التصويت في الانتخابات الرئاسية، مؤكدا أن مصير روسيا لا يحدده أحد سوى مواطنيها.