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Военнослужащие полка Центрального военного округа на Краснолиманском направлении спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240316/الدفاع-الروسية-إحباط-محاولة-هجوم-إرهابي-جديد-لنظام-كييف-فوق-أراضي-مقاطعة-بيلغورود-1087041934.html
الدفاع الروسية: إحباط محاولة هجوم إرهابي جديد لنظام كييف فوق أراضي مقاطعة بيلغورود
الدفاع الروسية: إحباط محاولة هجوم إرهابي جديد لنظام كييف فوق أراضي مقاطعة بيلغورود
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية إحباط محاولة هجوم إرهابي لنظام كييف بالصواريخ على أهداف في الأراضي الروسية، وتدمير 15 صاروخًا لراجمات "فامباير" فوق أراضي مقاطعة... 16.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-16T15:20+0000
2024-03-16T15:20+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
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وجاء في بيان لوزارة الدفاع الروسية أنه "عند نحو الساعة 17:00 بتوقيت موسكو، أُحبطت محاولة لنظام كييف لشن هجوم إرهابي على أهداف في أراضي روسيا الاتحادية باستخدام منظومة راجمة الصواريخ آر إم-70 فامباير. دمرت أنظمة الدفاع الجوي 15 صاروخًا فوق أراضي مقاطعة بيلغورود".وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت 108 طائرات من دون طيارة أوكرانية في منطقة العملية العسكرية الخاصة.ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.شويغو يعقد اجتماعا بمقر المجموعة المشتركة ويستمع لتقارير القادة حول الوضع في منطقة العملية الخاصة
https://sputnikarabic.ae/20240316/مشاهد-توثق-عملية-إفشال-القوات-الروسية-محاولة-اختراق-أوكرانية-في-مقاطعة-بيلغورود-فيديو-1087038497.html
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روسيا, رصد عسكري
روسيا, رصد عسكري

الدفاع الروسية: إحباط محاولة هجوم إرهابي جديد لنظام كييف فوق أراضي مقاطعة بيلغورود

15:20 GMT 16.03.2024
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصورطاقم نظام الصواريخ المتعددة الإطلاق "أوراغان" التابع للمنطقة العسكرية المركزية في اتجاه أفدييفكا، منطقة العملية العسكرية الخاصة
طاقم نظام الصواريخ المتعددة الإطلاق أوراغان التابع للمنطقة العسكرية المركزية في اتجاه أفدييفكا، منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 16.03.2024
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية إحباط محاولة هجوم إرهابي لنظام كييف بالصواريخ على أهداف في الأراضي الروسية، وتدمير 15 صاروخًا لراجمات "فامباير" فوق أراضي مقاطعة بيلغورود.
وجاء في بيان لوزارة الدفاع الروسية أنه "عند نحو الساعة 17:00 بتوقيت موسكو، أُحبطت محاولة لنظام كييف لشن هجوم إرهابي على أهداف في أراضي روسيا الاتحادية باستخدام منظومة راجمة الصواريخ آر إم-70 فامباير. دمرت أنظمة الدفاع الجوي 15 صاروخًا فوق أراضي مقاطعة بيلغورود".
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت 108 طائرات من دون طيارة أوكرانية في منطقة العملية العسكرية الخاصة.
وأضافت الدفاع الروسية في بيانها اليومي، أن "أنظمة الدفاع الجوي أسقطت خلال النهار 108 طائرات من دون طيار أوكرانية، و17 صاروخًا من طراز "إم إل آر إس"، بما في ذلك 15 صاروخًا من طراز "فامباير" تشيكية الصنع، وواحدة من طراز "هيمارس" أمريكية الصنع، وواحدة من طراز "غراد".
عملية إفشال القوات الروسية محاولة اختراق أوكرانية في مقاطعة بيغورود - سبوتنيك عربي, 1920, 16.03.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
مشاهد توثق عملية إفشال القوات الروسية محاولة اختراق أوكرانية في مقاطعة بيلغورود... فيديو
12:39 GMT
وأشارت الدفاع الروسية إلى أنه "في اتجاه خيرسون، ونتيجة للعمليات المنسقة لوحدات من مجموعة "دنيبر"، هُزمت تشكيلات لواء تيروبورون 121 والألوية الثانية والخامسة عشرة والثالثة والعشرين من الحرس الوطني الأوكراني في مناطق نوفوبوكروفكا في مقاطعة زابوروجيه، نيكوبول، منطقة دنيبروبيتروفسك وزولوتايا بالكا، في مقاطعة خيرسون".
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
شويغو يعقد اجتماعا بمقر المجموعة المشتركة ويستمع لتقارير القادة حول الوضع في منطقة العملية الخاصة
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