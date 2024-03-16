https://sputnikarabic.ae/20240316/الدفاع-الروسية-تعلن-مقتل-وإصابة-المئات-من-العسكريين-الأوكرانيين-وتدمير-عشرات-المركبات-1087037391.html

الدفاع الروسية تعلن مقتل وإصابة المئات من العسكريين الأوكرانيين وتدمير عشرات المركبات

الدفاع الروسية تعلن مقتل وإصابة المئات من العسكريين الأوكرانيين وتدمير عشرات المركبات

سبوتنيك عربي

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، مقتل وإصابة أكثر من 910 عسكري أوكراني بعمليات متفرقة للقوات المسلحة الروسية في نطاق العملية العسكرية الخاصة خلال... 16.03.2024, سبوتنيك عربي

2024-03-16T11:48+0000

2024-03-16T11:48+0000

2024-03-16T11:48+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

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وذكرت وزارة الدفاع الروسية في بيانها: "قتل نحو 50 عسكريا أوكرانياعلى محور كوبيانسك ونحو 260 عسكري أوكراني على محور دونيتسك، و130 عسكريًا أوكرانيًا بين قتيل وجريح على محور جنوب دونيتسك ونحو 40 عسكريًا أوكرانيًا على محور خيرسون ونحو 400 عسكري على محور أفدييفكا".وأضاف البيان أن القوات الجوية الروسية نفذت ضربات على معاقل العدو ومعداته العسكرية المختلفة، حيث تم تدمير عشرات الدبابات والمركبات العسكرية.كما أشار البيان إلى أن "وحدات من مجموعة القوات المركزية الروسية حسنت وضع مناطق مسؤوليتها في أفدييفكا".ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.

https://sputnikarabic.ae/20240316/القوات-الروسية-تحبط-محاولة-تسلل-لمجموعات-إرهابية-من-مقاطعة-سومي-الأوكرانية-1087036515.html

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