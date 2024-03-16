https://sputnikarabic.ae/20240316/القوات-الروسية-تحبط-محاولة-تسلل-لمجموعات-إرهابية-من-مقاطعة-سومي-الأوكرانية-1087036515.html
القوات الروسية تحبط محاولة تسلل لمجموعات إرهابية من مقاطعة سومي الأوكرانية
القوات الروسية تحبط محاولة تسلل لمجموعات إرهابية من مقاطعة سومي الأوكرانية
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن القوات المسلحة الأوكرانية تلقت هزيمة ساحقة خلال محاولتها عبور الحدود قرب مقاطعتي بيلغورود وكورسك. 16.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-16T11:09+0000
2024-03-16T11:09+0000
2024-03-16T11:09+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وذكرت وزارة الدفاع الروسية في بيانها أنه "في المناطق الأوكرانية المتاخمة لمقاطعتي بيلغورود وكورسك، ألحقت الوحدات الروسية خسائر كبيرة بالقوات الأوكرانية ومعداتها العسكرية".وأضافت الوزارة في بيانها أنه تم صد الهجمات ومحاولات اختراق الأراضي الروسية من خلال مجموعات تخريبية واستطلاعية تابعة للمسلحين الأوكرانيين، لافتة إلى أن عملية استهداف هذه المجموعات التي كانت تتجهز للهجوم حصلت في بلدة بوبوفكا في مقاطعة سومي الأوكرانية المتاخمة لبلدتي سبوداريوشينو وكوزينكا في مقاطعة بيلغورود.وأوضح البيان أنه "نتيجة للغارات الجوية ونيران المدفعية بلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى 30 عسكريا وثلاث دبابات ومركبتين قتاليتين مدرعتين ومركبة قتالية تشيكية".ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sputnikarabic.ae/20240316/صحيفة-أمريكية-تكشف-عن-خطوة-غربية-جلبت-الكارثة-لأوكرانيا-1087035922.html
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روسيا
القوات الروسية تحبط محاولة تسلل لمجموعات إرهابية من مقاطعة سومي الأوكرانية
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن القوات المسلحة الأوكرانية تلقت هزيمة ساحقة خلال محاولتها عبور الحدود قرب مقاطعتي بيلغورود وكورسك.
وذكرت وزارة الدفاع الروسية في بيانها أنه "في المناطق الأوكرانية المتاخمة لمقاطعتي بيلغورود وكورسك، ألحقت الوحدات الروسية خسائر كبيرة بالقوات الأوكرانية ومعداتها العسكرية".
وأضافت الوزارة في بيانها أنه تم صد الهجمات ومحاولات اختراق الأراضي الروسية من خلال مجموعات تخريبية واستطلاعية تابعة للمسلحين الأوكرانيين، لافتة إلى أن عملية استهداف هذه المجموعات التي كانت تتجهز للهجوم حصلت في بلدة بوبوفكا في مقاطعة سومي الأوكرانية المتاخمة لبلدتي سبوداريوشينو وكوزينكا في مقاطعة بيلغورود.
وأوضح البيان أنه "نتيجة للغارات الجوية ونيران المدفعية بلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى 30 عسكريا وثلاث دبابات ومركبتين قتاليتين مدرعتين ومركبة قتالية تشيكية".
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.