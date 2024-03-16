https://sputnikarabic.ae/20240316/برلماني-ليبي-روسيا-قادرة-على-مواجهة-المحاور-السياسية-والعسكرية-وتحالفات-الغرب-ضدها-1087040652.html

برلماني ليبي: روسيا قادرة على مواجهة المحاور السياسية والعسكرية وتحالفات الغرب ضدها

برلماني ليبي: روسيا قادرة على مواجهة المحاور السياسية والعسكرية وتحالفات الغرب ضدها

سبوتنيك عربي

قال البرلماني الليبي الدكتور علي الصول، إن روسيا تؤكد قوتها على جميع المستويات والمحاور، من خلال إجراء الانتخابات في ظل العملية العسكرية الروسية الخاصة في... 16.03.2024, سبوتنيك عربي

2024-03-16T14:57+0000

2024-03-16T14:57+0000

2024-03-16T14:57+0000

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الانتخابات الرئاسية الروسية 2024

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وأضاف الصول، في حديثه مع "سبوتنيك"، أن روسيا دولة محورية وقوية تواجه عدة قوى وتحالفات غربية تقف ضدها في الساحة الأوكرانية.ويرى الصول أن إجراء الانتخابات الرئاسية في روسيا دليل على الديمقراطية الحقيقية في روسيا، وكذلك قوتها في مواجهة المحاور السياسية والعسكرية، والقوى التي تحاول فرض نفوذها وسطوتها على العالم، وخاصة في القرن الأفريقي والشرق الأوسط.ولفت إلى أن "روسيا لا تتأثر بأي عقوبات غربية، خاصة أنها دولة قوية منتجة ومصدرة للمنتجات الاستراتيجية، سواء تقنية مدنية أو عسكرية أو زراعية أو نفطية أو غازية. وعن إجراء الانتخابات في ظل استمرار العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، قال: "القادة والخبراء الروس قادرون على إدارة روسيا والسيطرة والتحكم، وإدارة العملية والدفاع على نفوذها، خاصة أنها دولة ليست استعمارية".وأفادت لجنة الانتخابات المركزية الروسية، اليوم السبت، بأن نسبة مشاركة الناخبين في الانتخابات الرئاسية الروسية بلغت 50.02 في المئة حتى الساعة 16:13 بتوقيت موسكو، مشيرة إلى أن "نسبة مشاركة الناخبين في الانتخابات الرئاسية الروسية في عموم البلاد بلغت 50.01 في المئة حتى الساعة 16:13 بتوقيت موسكو".وحدد مجلس الاتحاد الروسي موعد الانتخابات الرئاسية في 17 مارس/ أذار 2024 ، وقررت لجنة الانتخابات المركزية أن يستمر التصويت 3 أيام في 15 و16 و17 مارس، لتصبح هذه أول انتخابات رئاسية روسية تستمر 3 أيام.ويتنافس على منصب رئيس روسيا الاتحادية في الانتخابات، أربعة مرشحين، هم الرئيس الحالي فلاديمير بوتين (مرشح مستقل)، وثلاثة مرشحين من الأحزاب الممثلة في البرلمان، نيكولاي خاريتونوف (الحزب الشيوعي في روسيا الاتحادية) وليونيد سلوتسكي (الحزب الديمقراطي الليبرالي)، وفلاديسلاف دافانكوف (الناس الجدد).

https://sputnikarabic.ae/20240316/نسبة-المشاركة-في-الانتخابات-الرئاسية-الروسية-تتخطى-40--1087036654.html

https://sputnikarabic.ae/20240316/لجنة-الانتخابات-الروسية-نسبة-المشاركة-في-الانتخابات-الرئاسية-الروسية-في-عموم-البلاد-تبلغ-501-1087039303.html

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