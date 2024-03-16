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https://sputnikarabic.ae/20240316/برلماني-ليبي-روسيا-قادرة-على-مواجهة-المحاور-السياسية-والعسكرية-وتحالفات-الغرب-ضدها-1087040652.html
برلماني ليبي: روسيا قادرة على مواجهة المحاور السياسية والعسكرية وتحالفات الغرب ضدها
برلماني ليبي: روسيا قادرة على مواجهة المحاور السياسية والعسكرية وتحالفات الغرب ضدها
سبوتنيك عربي
قال البرلماني الليبي الدكتور علي الصول، إن روسيا تؤكد قوتها على جميع المستويات والمحاور، من خلال إجراء الانتخابات في ظل العملية العسكرية الروسية الخاصة في... 16.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-16T14:57+0000
2024-03-16T14:57+0000
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الانتخابات الرئاسية الروسية 2024
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وأضاف الصول، في حديثه مع "سبوتنيك"، أن روسيا دولة محورية وقوية تواجه عدة قوى وتحالفات غربية تقف ضدها في الساحة الأوكرانية.ويرى الصول أن إجراء الانتخابات الرئاسية في روسيا دليل على الديمقراطية الحقيقية في روسيا، وكذلك قوتها في مواجهة المحاور السياسية والعسكرية، والقوى التي تحاول فرض نفوذها وسطوتها على العالم، وخاصة في القرن الأفريقي والشرق الأوسط.ولفت إلى أن "روسيا لا تتأثر بأي عقوبات غربية، خاصة أنها دولة قوية منتجة ومصدرة للمنتجات الاستراتيجية، سواء تقنية مدنية أو عسكرية أو زراعية أو نفطية أو غازية. وعن إجراء الانتخابات في ظل استمرار العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، قال: "القادة والخبراء الروس قادرون على إدارة روسيا والسيطرة والتحكم، وإدارة العملية والدفاع على نفوذها، خاصة أنها دولة ليست استعمارية".وأفادت لجنة الانتخابات المركزية الروسية، اليوم السبت، بأن نسبة مشاركة الناخبين في الانتخابات الرئاسية الروسية بلغت 50.02 في المئة حتى الساعة 16:13 بتوقيت موسكو، مشيرة إلى أن "نسبة مشاركة الناخبين في الانتخابات الرئاسية الروسية في عموم البلاد بلغت 50.01 في المئة حتى الساعة 16:13 بتوقيت موسكو".وحدد مجلس الاتحاد الروسي موعد الانتخابات الرئاسية في 17 مارس/ أذار 2024 ، وقررت لجنة الانتخابات المركزية أن يستمر التصويت 3 أيام في 15 و16 و17 مارس، لتصبح هذه أول انتخابات رئاسية روسية تستمر 3 أيام.ويتنافس على منصب رئيس روسيا الاتحادية في الانتخابات، أربعة مرشحين، هم الرئيس الحالي فلاديمير بوتين (مرشح مستقل)، وثلاثة مرشحين من الأحزاب الممثلة في البرلمان، نيكولاي خاريتونوف (الحزب الشيوعي في روسيا الاتحادية) وليونيد سلوتسكي (الحزب الديمقراطي الليبرالي)، وفلاديسلاف دافانكوف (الناس الجدد).
https://sputnikarabic.ae/20240316/نسبة-المشاركة-في-الانتخابات-الرئاسية-الروسية-تتخطى-40--1087036654.html
https://sputnikarabic.ae/20240316/لجنة-الانتخابات-الروسية-نسبة-المشاركة-في-الانتخابات-الرئاسية-الروسية-في-عموم-البلاد-تبلغ-501-1087039303.html
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حصري, العالم العربي, أخبار العالم الآن, روسيا, أخبار روسيا اليوم, الانتخابات الرئاسية الروسية 2024
حصري, العالم العربي, أخبار العالم الآن, روسيا, أخبار روسيا اليوم, الانتخابات الرئاسية الروسية 2024

برلماني ليبي: روسيا قادرة على مواجهة المحاور السياسية والعسكرية وتحالفات الغرب ضدها

14:57 GMT 16.03.2024
© Sputnik . Alexandr Suhov / الانتقال إلى بنك الصورانطلاق التصويت في الانتخابات الرئاسية الروسية 2024 في ماريوبل، روسيا
انطلاق التصويت في الانتخابات الرئاسية الروسية 2024 في ماريوبل، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 16.03.2024
© Sputnik . Alexandr Suhov
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حصري
قال البرلماني الليبي الدكتور علي الصول، إن روسيا تؤكد قوتها على جميع المستويات والمحاور، من خلال إجراء الانتخابات في ظل العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.
وأضاف الصول، في حديثه مع "سبوتنيك"، أن روسيا دولة محورية وقوية تواجه عدة قوى وتحالفات غربية تقف ضدها في الساحة الأوكرانية.
ويرى الصول أن إجراء الانتخابات الرئاسية في روسيا دليل على الديمقراطية الحقيقية في روسيا، وكذلك قوتها في مواجهة المحاور السياسية والعسكرية، والقوى التي تحاول فرض نفوذها وسطوتها على العالم، وخاصة في القرن الأفريقي والشرق الأوسط.
انطلاق التصويت في الانتخابات الرئاسية الروسية 2024 في فلاديفوستوك، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 16.03.2024
نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية الروسية تتخطى 40%
11:29 GMT
ولفت إلى أن "روسيا لا تتأثر بأي عقوبات غربية، خاصة أنها دولة قوية منتجة ومصدرة للمنتجات الاستراتيجية، سواء تقنية مدنية أو عسكرية أو زراعية أو نفطية أو غازية.
وعن إجراء الانتخابات في ظل استمرار العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، قال: "القادة والخبراء الروس قادرون على إدارة روسيا والسيطرة والتحكم، وإدارة العملية والدفاع على نفوذها، خاصة أنها دولة ليست استعمارية".
وأفادت لجنة الانتخابات المركزية الروسية، اليوم السبت، بأن نسبة مشاركة الناخبين في الانتخابات الرئاسية الروسية بلغت 50.02 في المئة حتى الساعة 16:13 بتوقيت موسكو، مشيرة إلى أن "نسبة مشاركة الناخبين في الانتخابات الرئاسية الروسية في عموم البلاد بلغت 50.01 في المئة حتى الساعة 16:13 بتوقيت موسكو".
انطلاق التصويت في الانتخابات الرئاسية الروسية 2024 في نوفوسيبيرسك، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 16.03.2024
لجنة الانتخابات الروسية: نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية الروسية في عموم البلاد تبلغ 50.1%
13:31 GMT
وحدد مجلس الاتحاد الروسي موعد الانتخابات الرئاسية في 17 مارس/ أذار 2024 ، وقررت لجنة الانتخابات المركزية أن يستمر التصويت 3 أيام في 15 و16 و17 مارس، لتصبح هذه أول انتخابات رئاسية روسية تستمر 3 أيام.
ويتنافس على منصب رئيس روسيا الاتحادية في الانتخابات، أربعة مرشحين، هم الرئيس الحالي فلاديمير بوتين (مرشح مستقل)، وثلاثة مرشحين من الأحزاب الممثلة في البرلمان، نيكولاي خاريتونوف (الحزب الشيوعي في روسيا الاتحادية) وليونيد سلوتسكي (الحزب الديمقراطي الليبرالي)، وفلاديسلاف دافانكوف (الناس الجدد).
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