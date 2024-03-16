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Военнослужащие полка Центрального военного округа на Краснолиманском направлении спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240316/جنرال-ألماني-سابق-توريد-صواريخ-توروس-لأوكرانيا-سيؤدي-إلى-كارثة-وطنية-لألمانيا-1087039155.html
جنرال ألماني سابق: توريد صواريخ "توروس" لأوكرانيا سيؤدي إلى كارثة وطنية لألمانيا
جنرال ألماني سابق: توريد صواريخ "توروس" لأوكرانيا سيؤدي إلى كارثة وطنية لألمانيا
سبوتنيك عربي
صرح الجنرال المتقاعد في الجيش الألماني، هارالد كويات، أن الأسلحة الغربية، بما في ذلك صواريخ توروس الألمانية، غير قادرة على منع روسيا من تحقيق أهداف عملياتها... 16.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-16T13:28+0000
2024-03-16T13:28+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وأضاف كويات في مقابلة مع قناة "ديو ويلتوتش" على موقع "يوتيوب"، أنه "يجب أن نكون واضحين تمامًا،لا يوجد سلاح معجزة، ولا يمكن لسلاح واحد، بما في ذلك صواريخ توروس، تغيير الوضع في ساحة المعركة".وشدد كويات على أنه من الضروري تجنب توريد صواريخ توروس للقوات المسلحة الأوكرانية، لأن برلين لن تكون قادرة على التحكم في استخدامها، وأضاف الجنرال أن ضرب بعض الأهداف بهذه الصواريخ سيؤدي إلى كارثة وطنية لألمانيا.ووفقا لمصادر الصحيفة من ألمانيا، فإن ماكرون مستعد "للحديث بصرامة" عن أوكرانيا، لكنه لم يتخذ إجراءات كافية مقارنة ببرلين.وأوضح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في مقابلة مع الصحفي الأمريكي تاكر كارلسون، أن "موسكو لن تهاجم دول الناتو"، وأشار إلى أن الدول الغربية بدأت تدرك استحالة هزيمة روسيا الاستراتيجية، لذا عليها أن تفكر في خطواتها التالية، في حين أن موسكو مستعدة للحوار.
https://sputnikarabic.ae/20240316/مشاهد-توثق-عملية-إفشال-القوات-الروسية-محاولة-اختراق-أوكرانية-في-مقاطعة-بيلغورود-فيديو-1087038497.html
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روسيا

جنرال ألماني سابق: توريد صواريخ "توروس" لأوكرانيا سيؤدي إلى كارثة وطنية لألمانيا

13:28 GMT 16.03.2024
© AFP 2023 / JUNG YEON-JEصاروخ جو-أرض طويل المدى من طراز توروس
صاروخ جو-أرض طويل المدى من طراز توروس - سبوتنيك عربي, 1920, 16.03.2024
© AFP 2023 / JUNG YEON-JE
تابعنا عبر
صرح الجنرال المتقاعد في الجيش الألماني، هارالد كويات، أن الأسلحة الغربية، بما في ذلك صواريخ توروس الألمانية، غير قادرة على منع روسيا من تحقيق أهداف عملياتها الخاصة.
وأضاف كويات في مقابلة مع قناة "ديو ويلتوتش" على موقع "يوتيوب"، أنه "يجب أن نكون واضحين تمامًا،لا يوجد سلاح معجزة، ولا يمكن لسلاح واحد، بما في ذلك صواريخ توروس، تغيير الوضع في ساحة المعركة".
وشدد كويات على أنه من الضروري تجنب توريد صواريخ توروس للقوات المسلحة الأوكرانية، لأن برلين لن تكون قادرة على التحكم في استخدامها، وأضاف الجنرال أن ضرب بعض الأهداف بهذه الصواريخ سيؤدي إلى كارثة وطنية لألمانيا.
عملية إفشال القوات الروسية محاولة اختراق أوكرانية في مقاطعة بيغورود - سبوتنيك عربي, 1920, 16.03.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
مشاهد توثق عملية إفشال القوات الروسية محاولة اختراق أوكرانية في مقاطعة بيلغورود... فيديو
12:39 GMT

وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة "بوليتيكو" أن الخلافات بين شولتس وماكرون بشأن المساعدات لأوكرانيا تحولت إلى عداء مفتوح وسط تصريحات الرئيس الفرنسي حول إرسال قوات إلى أوكرانيا.

ووفقا لمصادر الصحيفة من ألمانيا، فإن ماكرون مستعد "للحديث بصرامة" عن أوكرانيا، لكنه لم يتخذ إجراءات كافية مقارنة ببرلين.
وأوضح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في مقابلة مع الصحفي الأمريكي تاكر كارلسون، أن "موسكو لن تهاجم دول الناتو"، وأشار إلى أن الدول الغربية بدأت تدرك استحالة هزيمة روسيا الاستراتيجية، لذا عليها أن تفكر في خطواتها التالية، في حين أن موسكو مستعدة للحوار.
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