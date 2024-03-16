https://sputnikarabic.ae/20240316/جنرال-ألماني-سابق-توريد-صواريخ-توروس-لأوكرانيا-سيؤدي-إلى-كارثة-وطنية-لألمانيا-1087039155.html
جنرال ألماني سابق: توريد صواريخ "توروس" لأوكرانيا سيؤدي إلى كارثة وطنية لألمانيا
جنرال ألماني سابق: توريد صواريخ "توروس" لأوكرانيا سيؤدي إلى كارثة وطنية لألمانيا
سبوتنيك عربي
صرح الجنرال المتقاعد في الجيش الألماني، هارالد كويات، أن الأسلحة الغربية، بما في ذلك صواريخ توروس الألمانية، غير قادرة على منع روسيا من تحقيق أهداف عملياتها... 16.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-16T13:28+0000
2024-03-16T13:28+0000
2024-03-16T13:28+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وأضاف كويات في مقابلة مع قناة "ديو ويلتوتش" على موقع "يوتيوب"، أنه "يجب أن نكون واضحين تمامًا،لا يوجد سلاح معجزة، ولا يمكن لسلاح واحد، بما في ذلك صواريخ توروس، تغيير الوضع في ساحة المعركة".وشدد كويات على أنه من الضروري تجنب توريد صواريخ توروس للقوات المسلحة الأوكرانية، لأن برلين لن تكون قادرة على التحكم في استخدامها، وأضاف الجنرال أن ضرب بعض الأهداف بهذه الصواريخ سيؤدي إلى كارثة وطنية لألمانيا.ووفقا لمصادر الصحيفة من ألمانيا، فإن ماكرون مستعد "للحديث بصرامة" عن أوكرانيا، لكنه لم يتخذ إجراءات كافية مقارنة ببرلين.وأوضح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في مقابلة مع الصحفي الأمريكي تاكر كارلسون، أن "موسكو لن تهاجم دول الناتو"، وأشار إلى أن الدول الغربية بدأت تدرك استحالة هزيمة روسيا الاستراتيجية، لذا عليها أن تفكر في خطواتها التالية، في حين أن موسكو مستعدة للحوار.
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روسيا
جنرال ألماني سابق: توريد صواريخ "توروس" لأوكرانيا سيؤدي إلى كارثة وطنية لألمانيا
صرح الجنرال المتقاعد في الجيش الألماني، هارالد كويات، أن الأسلحة الغربية، بما في ذلك صواريخ توروس الألمانية، غير قادرة على منع روسيا من تحقيق أهداف عملياتها الخاصة.
وأضاف كويات في مقابلة مع قناة "ديو ويلتوتش" على موقع "يوتيوب"، أنه "يجب أن نكون واضحين تمامًا،لا يوجد سلاح معجزة، ولا يمكن لسلاح واحد، بما في ذلك صواريخ توروس، تغيير الوضع في ساحة المعركة".
وشدد كويات على أنه من الضروري تجنب توريد صواريخ توروس للقوات المسلحة الأوكرانية، لأن برلين لن تكون قادرة على التحكم في استخدامها، وأضاف الجنرال أن ضرب بعض الأهداف بهذه الصواريخ سيؤدي إلى كارثة وطنية لألمانيا.
وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة "بوليتيكو" أن الخلافات بين شولتس وماكرون بشأن المساعدات لأوكرانيا تحولت إلى عداء مفتوح وسط تصريحات الرئيس الفرنسي حول إرسال قوات إلى أوكرانيا.
ووفقا لمصادر الصحيفة من ألمانيا، فإن ماكرون مستعد "للحديث بصرامة" عن أوكرانيا، لكنه لم يتخذ إجراءات كافية مقارنة ببرلين.
وأوضح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في مقابلة مع الصحفي الأمريكي تاكر كارلسون، أن "موسكو لن تهاجم دول الناتو"، وأشار إلى أن الدول الغربية بدأت تدرك استحالة هزيمة روسيا الاستراتيجية، لذا عليها أن تفكر في خطواتها التالية، في حين أن موسكو مستعدة للحوار.