https://sputnikarabic.ae/20240316/جنرال-ألماني-سابق-توريد-صواريخ-توروس-لأوكرانيا-سيؤدي-إلى-كارثة-وطنية-لألمانيا-1087039155.html

جنرال ألماني سابق: توريد صواريخ "توروس" لأوكرانيا سيؤدي إلى كارثة وطنية لألمانيا

جنرال ألماني سابق: توريد صواريخ "توروس" لأوكرانيا سيؤدي إلى كارثة وطنية لألمانيا

سبوتنيك عربي

صرح الجنرال المتقاعد في الجيش الألماني، هارالد كويات، أن الأسلحة الغربية، بما في ذلك صواريخ توروس الألمانية، غير قادرة على منع روسيا من تحقيق أهداف عملياتها... 16.03.2024, سبوتنيك عربي

2024-03-16T13:28+0000

2024-03-16T13:28+0000

2024-03-16T13:28+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

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وأضاف كويات في مقابلة مع قناة "ديو ويلتوتش" على موقع "يوتيوب"، أنه "يجب أن نكون واضحين تمامًا،لا يوجد سلاح معجزة، ولا يمكن لسلاح واحد، بما في ذلك صواريخ توروس، تغيير الوضع في ساحة المعركة".وشدد كويات على أنه من الضروري تجنب توريد صواريخ توروس للقوات المسلحة الأوكرانية، لأن برلين لن تكون قادرة على التحكم في استخدامها، وأضاف الجنرال أن ضرب بعض الأهداف بهذه الصواريخ سيؤدي إلى كارثة وطنية لألمانيا.ووفقا لمصادر الصحيفة من ألمانيا، فإن ماكرون مستعد "للحديث بصرامة" عن أوكرانيا، لكنه لم يتخذ إجراءات كافية مقارنة ببرلين.وأوضح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في مقابلة مع الصحفي الأمريكي تاكر كارلسون، أن "موسكو لن تهاجم دول الناتو"، وأشار إلى أن الدول الغربية بدأت تدرك استحالة هزيمة روسيا الاستراتيجية، لذا عليها أن تفكر في خطواتها التالية، في حين أن موسكو مستعدة للحوار.

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