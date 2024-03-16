https://sputnikarabic.ae/20240316/جهاز-الأمن-الفيدرالي-الروسي-يعتقل-عميلا-لأوكرانيا-كان-يخطط-لتنفيذ-هجوم-إرهابي-في-مقاطعة-سفيردلوفسك--1087034578.html
جهاز الأمن الفيدرالي الروسي يعتقل عميلا لأوكرانيا كان يخطط لتنفيذ هجوم إرهابي في مقاطعة سفيردلوفسك
جهاز الأمن الفيدرالي الروسي يعتقل عميلا لأوكرانيا كان يخطط لتنفيذ هجوم إرهابي في مقاطعة سفيردلوفسك
سبوتنيك عربي
أفاد جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، صباح اليوم السبت، بأنه اعتقل مواطنا روسيا خطط لهجوم إرهابي بتكليف من المخابرات الأوكرانية في مقاطعة سفيردلوفسك، مشيرا إلى أنه... 16.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-16T08:00+0000
2024-03-16T08:00+0000
2024-03-16T08:00+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقال جهاز الأمن الفيدرالي الروسي في بيان له: "اعتقل جهاز الأمن الفيدرالي الروسي مواطنًا روسيًا، من مواليد عام 1962، كان يخطط لارتكاب هجوم إرهابي عند تقاطع السكك الحديدية العابرة لسيبيريا في مقاطعة سفيردلوفسك بناءً على تعليمات من المخابرات الأوكرانية".وأضاف أنه تم فتح قضية جنائية ضد المعتقل. واعترف المتهم بارتكاب الجريمة، وهو يتعاون مع فريق التحقيق.وفي وقت سابق، صرح مدير جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، ألكسندر بورتنيكوف، أن نظام كييف، على خلفية الإخفاقات العسكرية، بدأ في تكثيف نشاطه السري، وإرسال عملاء ومخربين إلى روسيا.قال بورتنيكوف على هامش اجتماع موسع لمجلس وزارة الدفاع الروسية: "مع الأخذ في الاعتبار العمليات التي تجري على خط المواجهة، بدأ نظام كييف في تكثيف نشاطه السري وإرسال عملاء ومخربين وإقامة علاقات مع هؤلاء الأشخاص الموجودين على أراضينا من أجل إلحاق الضرر بنا، كما يقال، من الخطوط الخلفية".وأكد أن جهاز الأمن الفيدرالي يتخذ الإجراءات اللازمة لتحديد هوية العملاء والمخربين الأوكرانيين في روسيا.
https://sputnikarabic.ae/20240221/جهاز-الأمن-الفيدرالي-الروسي-يكشف-عن-أنشطة-تجسسية-لمنظمة-بريطانية-في-خيرسون--1086271622.html
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روسيا
جهاز الأمن الفيدرالي الروسي يعتقل عميلا لأوكرانيا كان يخطط لتنفيذ هجوم إرهابي في مقاطعة سفيردلوفسك
أفاد جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، صباح اليوم السبت، بأنه اعتقل مواطنا روسيا خطط لهجوم إرهابي بتكليف من المخابرات الأوكرانية في مقاطعة سفيردلوفسك، مشيرا إلى أنه تم فتح قضية جنائية ضده.
وقال جهاز الأمن الفيدرالي الروسي في بيان له: "اعتقل جهاز الأمن الفيدرالي الروسي مواطنًا روسيًا، من مواليد عام 1962، كان يخطط لارتكاب هجوم إرهابي عند تقاطع السكك الحديدية العابرة لسيبيريا في مقاطعة سفيردلوفسك بناءً على تعليمات من المخابرات الأوكرانية".
وأضاف أنه تم فتح قضية جنائية ضد المعتقل. واعترف المتهم بارتكاب الجريمة، وهو يتعاون مع فريق التحقيق.
وفي وقت سابق، صرح مدير جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، ألكسندر بورتنيكوف، أن نظام كييف، على خلفية الإخفاقات العسكرية، بدأ في تكثيف نشاطه السري، وإرسال عملاء ومخربين إلى روسيا.
قال بورتنيكوف على هامش اجتماع موسع لمجلس وزارة الدفاع الروسية
: "مع الأخذ في الاعتبار العمليات التي تجري على خط المواجهة، بدأ نظام كييف في تكثيف نشاطه السري وإرسال عملاء ومخربين وإقامة علاقات مع هؤلاء الأشخاص الموجودين على أراضينا من أجل إلحاق الضرر بنا، كما يقال، من الخطوط الخلفية".
وأكد أن جهاز الأمن الفيدرالي يتخذ الإجراءات اللازمة لتحديد هوية العملاء والمخربين الأوكرانيين في روسيا.