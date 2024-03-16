عربي
Военнослужащие полка Центрального военного округа на Краснолиманском направлении спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240316/جهاز-الأمن-الفيدرالي-الروسي-يعتقل-عميلا-لأوكرانيا-كان-يخطط-لتنفيذ-هجوم-إرهابي-في-مقاطعة-سفيردلوفسك--1087034578.html
جهاز الأمن الفيدرالي الروسي يعتقل عميلا لأوكرانيا كان يخطط لتنفيذ هجوم إرهابي في مقاطعة سفيردلوفسك
جهاز الأمن الفيدرالي الروسي يعتقل عميلا لأوكرانيا كان يخطط لتنفيذ هجوم إرهابي في مقاطعة سفيردلوفسك
سبوتنيك عربي
أفاد جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، صباح اليوم السبت، بأنه اعتقل مواطنا روسيا خطط لهجوم إرهابي بتكليف من المخابرات الأوكرانية في مقاطعة سفيردلوفسك، مشيرا إلى أنه... 16.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-16T08:00+0000
2024-03-16T08:00+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/03/19/1060446566_0:6:1320:749_1920x0_80_0_0_82b9413dcdd3d1fcfba5a88198ff1bd6.jpg
وقال جهاز الأمن الفيدرالي الروسي في بيان له: "اعتقل جهاز الأمن الفيدرالي الروسي مواطنًا روسيًا، من مواليد عام 1962، كان يخطط لارتكاب هجوم إرهابي عند تقاطع السكك الحديدية العابرة لسيبيريا في مقاطعة سفيردلوفسك بناءً على تعليمات من المخابرات الأوكرانية".وأضاف أنه تم فتح قضية جنائية ضد المعتقل. واعترف المتهم بارتكاب الجريمة، وهو يتعاون مع فريق التحقيق.وفي وقت سابق، صرح مدير جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، ألكسندر بورتنيكوف، أن نظام كييف، على خلفية الإخفاقات العسكرية، بدأ في تكثيف نشاطه السري، وإرسال عملاء ومخربين إلى روسيا.قال بورتنيكوف على هامش اجتماع موسع لمجلس وزارة الدفاع الروسية: "مع الأخذ في الاعتبار العمليات التي تجري على خط المواجهة، بدأ نظام كييف في تكثيف نشاطه السري وإرسال عملاء ومخربين وإقامة علاقات مع هؤلاء الأشخاص الموجودين على أراضينا من أجل إلحاق الضرر بنا، كما يقال، من الخطوط الخلفية".وأكد أن جهاز الأمن الفيدرالي يتخذ الإجراءات اللازمة لتحديد هوية العملاء والمخربين الأوكرانيين في روسيا.
https://sputnikarabic.ae/20240221/جهاز-الأمن-الفيدرالي-الروسي-يكشف-عن-أنشطة-تجسسية-لمنظمة-بريطانية-في-خيرسون--1086271622.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/03/19/1060446566_158:0:1163:754_1920x0_80_0_0_54c0c5e44318967f91ba71dc6af6c312.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا
روسيا

جهاز الأمن الفيدرالي الروسي يعتقل عميلا لأوكرانيا كان يخطط لتنفيذ هجوم إرهابي في مقاطعة سفيردلوفسك

08:00 GMT 16.03.2024
© Photo / The Federal Security Service of the Russian Federation  / الانتقال إلى بنك الصورجهاز الأمن الفيدرالي الروسي في موسكو يعتقل مواطن أوكراني من خاركوف، يحمل جنسية مزدوجة (أوكارنية وبولندية))، للاشتباه في قيامه بالتجسس في روسيا، 25 مارس 2022
جهاز الأمن الفيدرالي الروسي في موسكو يعتقل مواطن أوكراني من خاركوف، يحمل جنسية مزدوجة (أوكارنية وبولندية))، للاشتباه في قيامه بالتجسس في روسيا، 25 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 16.03.2024
© Photo / The Federal Security Service of the Russian Federation
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أفاد جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، صباح اليوم السبت، بأنه اعتقل مواطنا روسيا خطط لهجوم إرهابي بتكليف من المخابرات الأوكرانية في مقاطعة سفيردلوفسك، مشيرا إلى أنه تم فتح قضية جنائية ضده.
وقال جهاز الأمن الفيدرالي الروسي في بيان له: "اعتقل جهاز الأمن الفيدرالي الروسي مواطنًا روسيًا، من مواليد عام 1962، كان يخطط لارتكاب هجوم إرهابي عند تقاطع السكك الحديدية العابرة لسيبيريا في مقاطعة سفيردلوفسك بناءً على تعليمات من المخابرات الأوكرانية".
وأضاف أنه تم فتح قضية جنائية ضد المعتقل. واعترف المتهم بارتكاب الجريمة، وهو يتعاون مع فريق التحقيق.
وفي وقت سابق، صرح مدير جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، ألكسندر بورتنيكوف، أن نظام كييف، على خلفية الإخفاقات العسكرية، بدأ في تكثيف نشاطه السري، وإرسال عملاء ومخربين إلى روسيا.
جهاز الأمن الفيدرالي الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 21.02.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
جهاز الأمن الفيدرالي الروسي يكشف عن أنشطة تجسسية لمنظمة بريطانية في خيرسون
21 فبراير, 07:29 GMT
قال بورتنيكوف على هامش اجتماع موسع لمجلس وزارة الدفاع الروسية: "مع الأخذ في الاعتبار العمليات التي تجري على خط المواجهة، بدأ نظام كييف في تكثيف نشاطه السري وإرسال عملاء ومخربين وإقامة علاقات مع هؤلاء الأشخاص الموجودين على أراضينا من أجل إلحاق الضرر بنا، كما يقال، من الخطوط الخلفية".
وأكد أن جهاز الأمن الفيدرالي يتخذ الإجراءات اللازمة لتحديد هوية العملاء والمخربين الأوكرانيين في روسيا.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Юг Израиля недалеко от границы с сектором Газа, после авиаударов Израиля - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. "الكابينت" الإسرائيلي يشهد تجاذبات حول مستقبل غزة.. فيديو06:37 GMTРабота расчетов РСЗО Град ЦВО на Краснолиманском направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة06:13 GMTИзраильские пожарные тушат автомобили, поврежденные в результате атаки Палестины 7 октября 2023 года - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. نتنياهو: سنقضي على حماس وجنرال إسرائيلي سابق يقول "استحالة".. فيديو14 مارس, 22:18 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала