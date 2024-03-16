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Военнослужащие полка Центрального военного округа на Краснолиманском направлении спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240316/خبير-أمريكي-يدق-ناقوس-الخطر-ويكشف-عن-نتائج-الصراع-الأوكراني-مع-روسيا-1087034433.html
خبير أمريكي يدق ناقوس الخطر ويكشف عن نتائج الصراع الأوكراني مع روسيا
خبير أمريكي يدق ناقوس الخطر ويكشف عن نتائج الصراع الأوكراني مع روسيا
سبوتنيك عربي
أعلن ضابط سابق في الجيش الأمريكي، اليوم السبت، أنه سيتعين على حلف شمال الأطلسي (الناتو) أن يفكر في إرسال قواته إلى أوكرانيا للتعويض عن النقص لدى القوات المسلحة... 16.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-16T07:47+0000
2024-03-16T07:47+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
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وجاءت تصريحات الضابط السابق في البحرية الأمريكية، بريان بيرليتيك، خلال حديثه على قناته "The New Atlas" على منصة "يوتيوب" قال فيها إن "نقص العديد والوقت لإعداد المجموعات والألوية العسكرية يمثل مشكلة كبيرة للقوات المسلحة الأوكرانية".وتسائل بيرليتيك خلال مقابلته عن مصدر القوة البشرية التي سيحصل عليها الجيش الأوكراني، حيث لا يمكن تسريع هذه العملية بأي شكل من الأشكال والسبب أنه تم استخدام معظم القوات والمعدات خلال الهجوم المضاد في العام الماضي.وبحسب بيرليتيك، فإن مشكلة القوات المسلحة الأوكرانية فيما يتعلق بالقوى البشرية وتشكيل وحدات جاهزة للقتال لم يعد من الممكن تصحيحها. وفي نهاية المطاف، فإن الوضع المتردي في كييف من شأنه أن يضع دول حلف شمال الأطلسي أمام خيار خطير، أي وهو إما الاعتراف بالهزيمة في صراع غير مباشر مع روسيا، أو إرسال قوات إلى أوكرانيا.وحذر الخبير الأمريكي من أنه "إذا نظرت إلى مدى سوء استعداد الناتو لهذا الصراع، مع كل أخطائه، فإن مناقشة تدخله يشكل خطرا كبيرا للغاية".ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sputnikarabic.ae/20240314/الناتو-يعلن-عن-حاجته-لتعزيز-دفاعاته-لضمان-الحماية-من-الأسلحة-فرط-الصوتية-الروسية-1086978141.html
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العالم
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خبير أمريكي يدق ناقوس الخطر ويكشف عن نتائج الصراع الأوكراني مع روسيا

07:47 GMT 16.03.2024
© Sputnik . Evgeny Biyatov / الانتقال إلى بنك الصورمنظر لساحة "سفوبودا" (الحرية) في أرتيوموفسك، منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا
منظر لساحة سفوبودا (الحرية) في أرتيوموفسك، منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 16.03.2024
© Sputnik . Evgeny Biyatov
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أعلن ضابط سابق في الجيش الأمريكي، اليوم السبت، أنه سيتعين على حلف شمال الأطلسي (الناتو) أن يفكر في إرسال قواته إلى أوكرانيا للتعويض عن النقص لدى القوات المسلحة الأوكرانية.
وجاءت تصريحات الضابط السابق في البحرية الأمريكية، بريان بيرليتيك، خلال حديثه على قناته "The New Atlas" على منصة "يوتيوب" قال فيها إن "نقص العديد والوقت لإعداد المجموعات والألوية العسكرية يمثل مشكلة كبيرة للقوات المسلحة الأوكرانية".
وتسائل بيرليتيك خلال مقابلته عن مصدر القوة البشرية التي سيحصل عليها الجيش الأوكراني، حيث لا يمكن تسريع هذه العملية بأي شكل من الأشكال والسبب أنه تم استخدام معظم القوات والمعدات خلال الهجوم المضاد في العام الماضي.
وبحسب بيرليتيك، فإن مشكلة القوات المسلحة الأوكرانية فيما يتعلق بالقوى البشرية وتشكيل وحدات جاهزة للقتال لم يعد من الممكن تصحيحها. وفي نهاية المطاف، فإن الوضع المتردي في كييف من شأنه أن يضع دول حلف شمال الأطلسي أمام خيار خطير، أي وهو إما الاعتراف بالهزيمة في صراع غير مباشر مع روسيا، أو إرسال قوات إلى أوكرانيا.
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وحذر الخبير الأمريكي من أنه "إذا نظرت إلى مدى سوء استعداد الناتو لهذا الصراع، مع كل أخطائه، فإن مناقشة تدخله يشكل خطرا كبيرا للغاية".
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
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