https://sputnikarabic.ae/20240316/شويغو-يعقد-اجتماعا-بمقر-المجموعة-المشتركة-ويستمع-لتقارير-القادة-حول-الوضع-في-منطقة-العملية-الخاصة--1087033007.html
شويغو يعقد اجتماعا بمقر المجموعة المشتركة ويستمع لتقارير القادة حول الوضع في منطقة العملية الخاصة
شويغو يعقد اجتماعا بمقر المجموعة المشتركة ويستمع لتقارير القادة حول الوضع في منطقة العملية الخاصة
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، صباح اليوم السبت، بأن الوزير سيرغي شويغو عقد اجتماعا في مقر المجموعة المشتركة للقوات الروسية لبحث الوضع في منطقة العملية الخاصة. 16.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-16T04:48+0000
2024-03-16T04:48+0000
2024-03-16T04:48+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/03/09/1059680363_0:0:2780:1565_1920x0_80_0_0_c60cbe2429bf2a99344d54d1aeab6cc5.jpg
وأشارت وزارة الدفاع الروسية في بيانها إلى أن "وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو عقد اجتماعا في مقر المجموعة المشتركة للقوات الروسية، حيث استمع إلى تقارير من القادة حول الوضع الحالي في الاتجاهات العملياتية في منطقة العملية العسكرية الخاصة، وطبيعة تصرفات العدو وأداء القوات للمهام في الاتجاهات الرئيسية".وبحسب الوزارة، عند الاستماع إلى القادة، أولى الوزير اهتمامًا خاصًا للتقارير المتعلقة بفعالية الاستطلاع، فضلاً عن فعالية القتال المضادة للبطاريات.ومن جهته، أطلع رئيس أركان مجموعة القوات المشتركة، العقيد الجنرال أليكسي كيم، الوزير على آخر المستجدات الميدانية، حيث أكد أن العدو تكبد خسائر كبيرة في المعدات والقوى البشرية نتيجة استخدام أسلحة عالية الدقة وطائرات مسيرة هجومية.ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات. وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف. ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sputnikarabic.ae/20240315/ضابط-مخابرات-يتحدث-عن-اللواء-الذي-يمكن-أن-يرسله-ماكرون-إلى-أوكرانيا-1087000870.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/03/09/1059680363_452:0:2699:1685_1920x0_80_0_0_fe9407013ab110c2f9b5fb32c07b52da.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
شويغو يعقد اجتماعا بمقر المجموعة المشتركة ويستمع لتقارير القادة حول الوضع في منطقة العملية الخاصة
أفادت وزارة الدفاع الروسية، صباح اليوم السبت، بأن الوزير سيرغي شويغو عقد اجتماعا في مقر المجموعة المشتركة للقوات الروسية لبحث الوضع في منطقة العملية الخاصة.
وأشارت وزارة الدفاع الروسية في بيانها إلى أن "وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو عقد اجتماعا في مقر المجموعة المشتركة للقوات الروسية، حيث استمع إلى تقارير من القادة حول الوضع الحالي في الاتجاهات العملياتية في منطقة العملية العسكرية الخاصة، وطبيعة تصرفات العدو وأداء القوات للمهام في الاتجاهات الرئيسية".
وبحسب الوزارة، عند الاستماع إلى القادة، أولى الوزير اهتمامًا خاصًا للتقارير المتعلقة بفعالية الاستطلاع، فضلاً عن فعالية القتال المضادة للبطاريات.
ومن جهته، أطلع رئيس أركان مجموعة القوات المشتركة، العقيد الجنرال أليكسي كيم، الوزير على آخر المستجدات الميدانية، حيث أكد أن العدو تكبد خسائر كبيرة في المعدات والقوى البشرية نتيجة استخدام أسلحة عالية الدقة وطائرات مسيرة هجومية.
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.