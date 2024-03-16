https://sputnikarabic.ae/20240316/صحفي-أمريكي-يكشف-عن-عواقب-انتصار-روسيا-في-الصراع-الأوكراني-1087033193.html
صحفي أمريكي يكشف عن عواقب انتصار روسيا في الصراع الأوكراني
صحفي أمريكي يكشف عن عواقب انتصار روسيا في الصراع الأوكراني
سبوتنيك عربي
أعلن المراسل الحربي الأمريكي، راسل بنتلي، أن النصر الروسي في العملية العسكرية الخاصة أو تغيير الأنظمة المؤيدة للحرب ضد روسيا في الغرب، هما سيناريوهان من شأنهما... 16.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-16T05:46+0000
2024-03-16T05:46+0000
2024-03-16T05:46+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/02/10/1086119591_0:310:3090:2048_1920x0_80_0_0_3f369283c904b5f5eed1cfab65fd80c0.jpg
وجاءت تصريحات المراسل بنتلي خلال مقابلة مع وكالة "سبوتنيك" قال فيها: "إما أن تهزم روسيا حلف شمال الأطلسي بأغلبية ساحقة في أوكرانيا بالأسلحة التقليدية ثم تتفاوض على معاهدة سلام حقيقية تضمنها قوتها العسكرية المتفوقة، أو ستكون هناك سلسلة من الثورات الداخلية الناجحة التي ستطيح بالكامل بالأنظمة الفاشية التي تسيطر على السلطة في الوقت الراهن في تلك الدول".وتابع بنتلي بالقول: "يبدو لي أن البديل الأول أكثر واقعية من البديل الثاني، ولكن كلاهما ممكن، وكلاهما يمكن أن يحدث، كما نأمل ذلك في نفس الوقت".وبحسب الصحفي الأمريكي، فإن خطر الحرب النووية أصبح الآن أكبر من أي وقت مضى في التاريخ، مشيرا إلى أن الإنسانية ستكون محظوظة للغاية إذا خرجت من هذا الصراع دون التجربة النووية.ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sputnikarabic.ae/20240315/أوكرانيا-تعتزم-عقد-قمة-سلام-دون-مشاركة-روسيا-1087029819.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/02/10/1086119591_134:0:2865:2048_1920x0_80_0_0_87bdba1b77b0ae9fd6f80f79c07c9ba2.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
صحفي أمريكي يكشف عن عواقب انتصار روسيا في الصراع الأوكراني
أعلن المراسل الحربي الأمريكي، راسل بنتلي، أن النصر الروسي في العملية العسكرية الخاصة أو تغيير الأنظمة المؤيدة للحرب ضد روسيا في الغرب، هما سيناريوهان من شأنهما تجنب الصراع النووي.
وجاءت تصريحات المراسل بنتلي خلال مقابلة مع وكالة "سبوتنيك" قال فيها: "إما أن تهزم روسيا حلف شمال الأطلسي بأغلبية ساحقة في أوكرانيا بالأسلحة التقليدية ثم تتفاوض على معاهدة سلام حقيقية تضمنها قوتها العسكرية المتفوقة، أو ستكون هناك سلسلة من الثورات الداخلية الناجحة التي ستطيح بالكامل بالأنظمة الفاشية التي تسيطر على السلطة في الوقت الراهن في تلك الدول".
وتابع بنتلي بالقول: "يبدو لي أن البديل الأول أكثر واقعية من البديل الثاني، ولكن كلاهما ممكن، وكلاهما يمكن أن يحدث، كما نأمل ذلك في نفس الوقت".
وبحسب الصحفي الأمريكي، فإن خطر الحرب النووية أصبح الآن أكبر من أي وقت مضى في التاريخ، مشيرا إلى أن الإنسانية ستكون محظوظة للغاية إذا خرجت من هذا الصراع دون التجربة النووية.
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.