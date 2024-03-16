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Военнослужащие полка Центрального военного округа на Краснолиманском направлении спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240316/صحفي-أمريكي-يكشف-عن-عواقب-انتصار-روسيا-في-الصراع-الأوكراني-1087033193.html
صحفي أمريكي يكشف عن عواقب انتصار روسيا في الصراع الأوكراني
صحفي أمريكي يكشف عن عواقب انتصار روسيا في الصراع الأوكراني
سبوتنيك عربي
أعلن المراسل الحربي الأمريكي، راسل بنتلي، أن النصر الروسي في العملية العسكرية الخاصة أو تغيير الأنظمة المؤيدة للحرب ضد روسيا في الغرب، هما سيناريوهان من شأنهما... 16.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-16T05:46+0000
2024-03-16T05:46+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وجاءت تصريحات المراسل بنتلي خلال مقابلة مع وكالة "سبوتنيك" قال فيها: "إما أن تهزم روسيا حلف شمال الأطلسي بأغلبية ساحقة في أوكرانيا بالأسلحة التقليدية ثم تتفاوض على معاهدة سلام حقيقية تضمنها قوتها العسكرية المتفوقة، أو ستكون هناك سلسلة من الثورات الداخلية الناجحة التي ستطيح بالكامل بالأنظمة الفاشية التي تسيطر على السلطة في الوقت الراهن في تلك الدول".وتابع بنتلي بالقول: "يبدو لي أن البديل الأول أكثر واقعية من البديل الثاني، ولكن كلاهما ممكن، وكلاهما يمكن أن يحدث، كما نأمل ذلك في نفس الوقت".وبحسب الصحفي الأمريكي، فإن خطر الحرب النووية أصبح الآن أكبر من أي وقت مضى في التاريخ، مشيرا إلى أن الإنسانية ستكون محظوظة للغاية إذا خرجت من هذا الصراع دون التجربة النووية.ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sputnikarabic.ae/20240315/أوكرانيا-تعتزم-عقد-قمة-سلام-دون-مشاركة-روسيا-1087029819.html
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روسيا

صحفي أمريكي يكشف عن عواقب انتصار روسيا في الصراع الأوكراني

05:46 GMT 16.03.2024
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصورالقوات المسلحة الروسية تقصف بواسطة "غراد" مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه محور كراسني ليمان، العملية العسكرية الخاصة
القوات المسلحة الروسية تقصف بواسطة غراد مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه محور كراسني ليمان، العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 16.03.2024
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov
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أعلن المراسل الحربي الأمريكي، راسل بنتلي، أن النصر الروسي في العملية العسكرية الخاصة أو تغيير الأنظمة المؤيدة للحرب ضد روسيا في الغرب، هما سيناريوهان من شأنهما تجنب الصراع النووي.
وجاءت تصريحات المراسل بنتلي خلال مقابلة مع وكالة "سبوتنيك" قال فيها: "إما أن تهزم روسيا حلف شمال الأطلسي بأغلبية ساحقة في أوكرانيا بالأسلحة التقليدية ثم تتفاوض على معاهدة سلام حقيقية تضمنها قوتها العسكرية المتفوقة، أو ستكون هناك سلسلة من الثورات الداخلية الناجحة التي ستطيح بالكامل بالأنظمة الفاشية التي تسيطر على السلطة في الوقت الراهن في تلك الدول".
وتابع بنتلي بالقول: "يبدو لي أن البديل الأول أكثر واقعية من البديل الثاني، ولكن كلاهما ممكن، وكلاهما يمكن أن يحدث، كما نأمل ذلك في نفس الوقت".
دير كييف بيتشيرسك لافرا - سبوتنيك عربي, 1920, 15.03.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أوكرانيا تعتزم عقد "قمة سلام" دون مشاركة روسيا
أمس, 19:11 GMT
وبحسب الصحفي الأمريكي، فإن خطر الحرب النووية أصبح الآن أكبر من أي وقت مضى في التاريخ، مشيرا إلى أن الإنسانية ستكون محظوظة للغاية إذا خرجت من هذا الصراع دون التجربة النووية.
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
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