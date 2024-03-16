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Военнослужащие полка Центрального военного округа на Краснолиманском направлении спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240316/صحيفة-أمريكية-تكشف-عن-خطوة-غربية-جلبت-الكارثة-لأوكرانيا-1087035922.html
صحيفة أمريكية تكشف عن خطوة غربية جلبت "الكارثة" لأوكرانيا
صحيفة أمريكية تكشف عن خطوة غربية جلبت "الكارثة" لأوكرانيا
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام أمريكية، اليوم السبت، أن حلف شمال الأطلسي زود أوكرانيا بأسلحة قديمة أثبتت عدم جدواها في المعركة أمام الجيش الروسي. 16.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-16T09:25+0000
2024-03-16T09:25+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
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وذكرت صحيفة "ناشيونال إنترست" الأمريكية في تقريرها أن "واحدة من أكثر الروايات الخيالية التي تنشرها الصحافة الغربية ورؤساء حلف شمال الأطلسي هي أن الأسلحة التي يزودونها لأوكرانيا تساعدها على مواصلة حربها ضد روسيا، ففي الواقع تبين أن معظم الأسلحة التي تم نقلها إلى كييف ليست أكثر من خردة".وبحسب التقرير، على الرغم من تصريحات الزعماء الغربيين حول ضرورة مواصلة مساعدة أوكرانيا في الصراع مع روسيا، فإن جودة أسلحة حلف شمال الأطلسي تتعارض مع دعواتهم، لأنها لا تساعد القوات المسلحة الأوكرانية بأي شكل من الأشكال، مضيفا أن الدبابات والمركبات المدرعة الغربية إما أنها غير مناسبة للظروف في هذه المنطقة أو أنها قديمة جدًا بحيث لا يمكن استخدامها بفعالية ويمكن تدميرها بسهولة من قبل الجيش الروسي.وخلص التقرير إلى أنه "بعد مرور عامين، يبدو أن الحرب تقترب من نهايتها، وهزيمة أوكرانيا قريبة والغرب لا يفعل سوى تأخير ما لا مفر منه من خلال رمي أسلحته القديمة للأوكرانيين".ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sputnikarabic.ae/20240314/مجلة-المجمع-الصناعي-العسكري-لـالناتو-لا-يستطيع-اللحاق-بنظيره-الروسي-1086970117.html
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العالم
العالم

صحيفة أمريكية تكشف عن خطوة غربية جلبت "الكارثة" لأوكرانيا

09:25 GMT 16.03.2024
© AP Photo / Czarek Sokolowskiقوات مسلحة خلال مناورة عسكرية "التنين-24"، وهي جزء من مناورات "المدافع الصامد 2024"، التابعة لحلف الناتو في كورزينيوو، شمال بولندا، في 4 مارس 2024.
قوات مسلحة خلال مناورة عسكرية التنين-24، وهي جزء من مناورات المدافع الصامد 2024، التابعة لحلف الناتو في كورزينيوو، شمال بولندا، في 4 مارس 2024. - سبوتنيك عربي, 1920, 16.03.2024
© AP Photo / Czarek Sokolowski
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أفادت وسائل إعلام أمريكية، اليوم السبت، أن حلف شمال الأطلسي زود أوكرانيا بأسلحة قديمة أثبتت عدم جدواها في المعركة أمام الجيش الروسي.
وذكرت صحيفة "ناشيونال إنترست" الأمريكية في تقريرها أن "واحدة من أكثر الروايات الخيالية التي تنشرها الصحافة الغربية ورؤساء حلف شمال الأطلسي هي أن الأسلحة التي يزودونها لأوكرانيا تساعدها على مواصلة حربها ضد روسيا، ففي الواقع تبين أن معظم الأسلحة التي تم نقلها إلى كييف ليست أكثر من خردة".
وبحسب التقرير، على الرغم من تصريحات الزعماء الغربيين حول ضرورة مواصلة مساعدة أوكرانيا في الصراع مع روسيا، فإن جودة أسلحة حلف شمال الأطلسي تتعارض مع دعواتهم، لأنها لا تساعد القوات المسلحة الأوكرانية بأي شكل من الأشكال، مضيفا أن الدبابات والمركبات المدرعة الغربية إما أنها غير مناسبة للظروف في هذه المنطقة أو أنها قديمة جدًا بحيث لا يمكن استخدامها بفعالية ويمكن تدميرها بسهولة من قبل الجيش الروسي.
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وخلص التقرير إلى أنه "بعد مرور عامين، يبدو أن الحرب تقترب من نهايتها، وهزيمة أوكرانيا قريبة والغرب لا يفعل سوى تأخير ما لا مفر منه من خلال رمي أسلحته القديمة للأوكرانيين".
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
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