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https://sputnikarabic.ae/20240316/لجنة-الانتخابات-الروسية-نسبة-المشاركة-في-الاقتراع-تخطت-365-1087033724.html
لجنة الانتخابات الروسية: نسبة المشاركة في الاقتراع تخطت 36.5%
لجنة الانتخابات الروسية: نسبة المشاركة في الاقتراع تخطت 36.5%
سبوتنيك عربي
أفادت لجنة الانتخابات المركزية الروسية، اليوم السبت، بأن نسبة إقبال الناخبين على التصويت في الانتخابات الرئاسية الروسية بلغت 36.5% حتى الساعة 8:40 بتوقيت... 16.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-16T06:36+0000
2024-03-16T06:36+0000
روسيا
الانتخابات الرئاسية الروسية 2024
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وذكرت اللجنة المركزية في بيان لها أن "نسبة إقبال الناخبين في الانتخابات الرئاسية الروسية في عموم البلاد تبلغ 36.5% حتى الساعة 8:40 بتوقيت موسكو".وفي وقت سابق، أعلنت لجنة الانتخابات المركزية الروسية افتتاح جميع مراكز الاقتراع في منطقة موسكو ومدن روسية أخرى عند الساعة الثامنة صباحا أمام الناخبين في اليوم الثاني للانتخابات الرئاسية الروسية.وذكرت لجنة الانتخابات، في بيان عبر "تلغرام": "في الساعة 8:00 صباحًا، تم افتتاح 3936 مركز اقتراع في منطقة موسكو وتم تخصيص 3928 مركزًا وفقًا للإجراء العام، بالإضافة إلى ثمانية مراكز اقتراع مؤقتة وبدأ أعضاء اللجنة عملهم".وتجرى الانتخابات الرئاسية الروسية على مدى ثلاثة أيام 15 و16 و17 آذار/ مارس 2024.ويتنافس على منصب رئيس روسيا الاتحادية في الانتخابات، أربعة مرشحين، هم الرئيس الحالي فلاديمير بوتين (مرشح مستقل)، وثلاثة مرشحين من الأحزاب الممثلة في البرلمان، نيكولاي خاريتونوف (الحزب الشيوعي في روسيا الاتحادية) وليونيد سلوتسكي (الحزب الديمقراطي الليبرالي)، وفلاديسلاف دافانكوف (الناس الجدد).
https://sputnikarabic.ae/20240315/لجنة-الانتخابات-نسبة-إقبال-الناخبين-الروس-في-اليوم-الأول-تجاوزت-35-1087029178.html
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روسيا, الانتخابات الرئاسية الروسية 2024
روسيا, الانتخابات الرئاسية الروسية 2024

لجنة الانتخابات الروسية: نسبة المشاركة في الاقتراع تخطت 36.5%

06:36 GMT 16.03.2024
© AFP 2023 / Vladimir Nikolayevانطلاق التصويت في الانتخابات الرئاسية الروسية 2024 في نوفوسيبيرسك، روسيا
انطلاق التصويت في الانتخابات الرئاسية الروسية 2024 في نوفوسيبيرسك، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 16.03.2024
© AFP 2023 / Vladimir Nikolayev
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أفادت لجنة الانتخابات المركزية الروسية، اليوم السبت، بأن نسبة إقبال الناخبين على التصويت في الانتخابات الرئاسية الروسية بلغت 36.5% حتى الساعة 8:40 بتوقيت موسكو.
وذكرت اللجنة المركزية في بيان لها أن "نسبة إقبال الناخبين في الانتخابات الرئاسية الروسية في عموم البلاد تبلغ 36.5% حتى الساعة 8:40 بتوقيت موسكو".
وفي وقت سابق، أعلنت لجنة الانتخابات المركزية الروسية افتتاح جميع مراكز الاقتراع في منطقة موسكو ومدن روسية أخرى عند الساعة الثامنة صباحا أمام الناخبين في اليوم الثاني للانتخابات الرئاسية الروسية.
انطلاق التصويت في الانتخابات الرئاسية الروسية 2024 في نوفوسيبيرسك، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 15.03.2024
لجنة الانتخابات: نسبة إقبال الناخبين الروس في اليوم الأول تجاوزت 35%
أمس, 18:31 GMT
وذكرت لجنة الانتخابات، في بيان عبر "تلغرام": "في الساعة 8:00 صباحًا، تم افتتاح 3936 مركز اقتراع في منطقة موسكو وتم تخصيص 3928 مركزًا وفقًا للإجراء العام، بالإضافة إلى ثمانية مراكز اقتراع مؤقتة وبدأ أعضاء اللجنة عملهم".
وتجرى الانتخابات الرئاسية الروسية على مدى ثلاثة أيام 15 و16 و17 آذار/ مارس 2024.
ويتنافس على منصب رئيس روسيا الاتحادية في الانتخابات، أربعة مرشحين، هم الرئيس الحالي فلاديمير بوتين (مرشح مستقل)، وثلاثة مرشحين من الأحزاب الممثلة في البرلمان، نيكولاي خاريتونوف (الحزب الشيوعي في روسيا الاتحادية) وليونيد سلوتسكي (الحزب الديمقراطي الليبرالي)، وفلاديسلاف دافانكوف (الناس الجدد).
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