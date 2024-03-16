https://sputnikarabic.ae/20240316/متحدث-الأونروا-لـ-سبوتنيك-الأوضاع-الصحية-في-تدهور-مستمر-والمساعدات-نقطة-في-بحر-الاحتياجات-1087049831.html
متحدث الأونروا لـ "سبوتنيك": الأوضاع الصحية في تدهور مستمر والمساعدات نقطة في بحر الاحتياجات
متحدث الأونروا لـ "سبوتنيك": الأوضاع الصحية في تدهور مستمر والمساعدات نقطة في بحر الاحتياجات
سبوتنيك عربي
قال المستشار الإعلامي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) عدنان أبو حسنة، إن الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة باتت أكثر تدهورًا، فيما كشفت... 16.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-16T19:02+0000
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2024-03-16T19:02+0000
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وأضاف في تصريحات لـ "سبوتنيك"، أن نسب سوء التغذية بين الأطفال دون العامين في شمال قطاع غزة، وصلت إلى 31%، حيث يعاني طفل من بين كل 3 أطفال من سوء التغذية هناك، فيما وصلت النسبة في جنوب قطاع غزة إلى 28%، 10% منهم يعانون من الهزال الشديد.وأكد أن متوسط عدد شاحنات المساعدات الإنسانية والإغاثية التي تدخل قطاع غزة منذ بداية التصعيد وحتى الآن، حوالي 95 شاحنة يوميًا، وهو ما يمثل نقطة في بحر الاحتياجات الإنسانية، حيث كان يدخل ما بين 500 إلى 700 شاحنة يوميًا لغزة قبل أحداث 7 أكتوبر. وأوضح أن الأوضاع الصحية بالقطاع في تدهور مستمر، ومئات الآلاف من المرضى يعانون الويلات بسبب نقص الأدوية، أو سوء التغذية، والمياه الملوثة، وكذلك بسبب الازدحام الكبير في مراكز الإيواء، حيث بات الفلسطينيون في القطاع أقل مناعة لمواجهة الأمراض، وبسبب هذه العوامل.
https://sputnikarabic.ae/20240313/الأونروا-عدد-قتلى-أطفال-غزة-في-4-أشهر-يفوق-نظراءهم-خلال-حروب-العالم-آخر-4-سنوات-1086933657.html
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حصري, العالم العربي, أخبار العالم الآن, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, أخبار فلسطين اليوم
حصري, العالم العربي, أخبار العالم الآن, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, أخبار فلسطين اليوم
متحدث الأونروا لـ "سبوتنيك": الأوضاع الصحية في تدهور مستمر والمساعدات نقطة في بحر الاحتياجات
قال المستشار الإعلامي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) عدنان أبو حسنة، إن الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة باتت أكثر تدهورًا، فيما كشفت الإحصائيات الجديدة للأمم المتحدة عن ارتفاع نسب سوء التغذية.