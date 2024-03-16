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https://sputnikarabic.ae/20240316/مراسلة-سبوتنيك-قصف-متبادل-عبر-خط-وقف-إطلاق-النار-في-الجولان-السوري-المحتل-1087050982.html
مراسلة "سبوتنيك": قصف متبادل عبر خط وقف إطلاق النار في الجولان السوري المحتل
مراسلة "سبوتنيك": قصف متبادل عبر خط وقف إطلاق النار في الجولان السوري المحتل
سبوتنيك عربي
تعرضت مناطق يحتلها الجيش الإسرائيلي في الجولان السوري لقصف صاروخي، قبل أن يرد الجيش الإسرائيلي بقصف استهدف ريف درعا الغربي. 16.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-16T20:23+0000
2024-03-16T20:23+0000
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وقالت مراسلة "سبوتنيك" في درعا أن 3 صواريخ، يرجح أنها من طراز (كاتيوشا)، استهدفت انطلاقا من ريف درعا الغربي في منطقة الجولان السوري التي يحتلها الجيش الإسرائيلي.ويحتل الجيش الإسرائيلي منطقة الجولان السوري منذ حرب 1967م، فيما قامت الأمم المتحدة بوضع خط للفصل بين القوات السورية والإسرائيلية بعد (حرب تشرين التحريرية) عام 1973، يدعى خط "برافو".ومنذ الحرب التي يشنها الجيش الإسرائيلي على قطاع غزة في فلسطين، تشهد منطقة جنوب سوريا قصفا متبادلا على طرفي خط الفصل.
https://sputnikarabic.ae/20240316/الدفاع-السورية-تعلن-استهداف-مقار-تنظيمات-إرهابية-بريفي-حلب-وإدلب-بدعم-من-الطيران-الروسي-1087048049.html
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أخبار سوريا اليوم, العالم العربي
أخبار سوريا اليوم, العالم العربي

مراسلة "سبوتنيك": قصف متبادل عبر خط وقف إطلاق النار في الجولان السوري المحتل

20:23 GMT 16.03.2024
© Sputnik . Firas Al-Ahmadوحدات الجيش السوري تنتشر في أقصى جنوب غرب الجغرافية السورية، عند المثلث السوري الأردني مع الجولان المحتل، ريف درعا الغربي، سوريا 27 سبتمبر 2021
وحدات الجيش السوري تنتشر في أقصى جنوب غرب الجغرافية السورية، عند المثلث السوري الأردني مع الجولان المحتل، ريف درعا الغربي، سوريا 27 سبتمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 16.03.2024
© Sputnik . Firas Al-Ahmad
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تعرضت مناطق يحتلها الجيش الإسرائيلي في الجولان السوري لقصف صاروخي، قبل أن يرد الجيش الإسرائيلي بقصف استهدف ريف درعا الغربي.
وقالت مراسلة "سبوتنيك" في درعا أن 3 صواريخ، يرجح أنها من طراز (كاتيوشا)، استهدفت انطلاقا من ريف درعا الغربي في منطقة الجولان السوري التي يحتلها الجيش الإسرائيلي.
وأضافت المراسلة أن القصف الصاروخي تلاه قصف إسرائيلي بصاروخ وعدة قذائف مدفعية مستهدفا محيط منطقة (تل الجموع) بريف درعا الغربي.
قاذفة القنابل تو-22 تهبط في مطار قاعدة حميميم في سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 16.03.2024
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17:09 GMT

وأَضافت أن القذائف الإسرائيلية سقطت كلها في مناطق زراعية، دون أي خسائر مادية أو بشرية.

ويحتل الجيش الإسرائيلي منطقة الجولان السوري منذ حرب 1967م، فيما قامت الأمم المتحدة بوضع خط للفصل بين القوات السورية والإسرائيلية بعد (حرب تشرين التحريرية) عام 1973، يدعى خط "برافو".
ومنذ الحرب التي يشنها الجيش الإسرائيلي على قطاع غزة في فلسطين، تشهد منطقة جنوب سوريا قصفا متبادلا على طرفي خط الفصل.
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