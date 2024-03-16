https://sputnikarabic.ae/20240316/مراسلة-سبوتنيك-قصف-متبادل-عبر-خط-وقف-إطلاق-النار-في-الجولان-السوري-المحتل-1087050982.html
مراسلة "سبوتنيك": قصف متبادل عبر خط وقف إطلاق النار في الجولان السوري المحتل
مراسلة "سبوتنيك": قصف متبادل عبر خط وقف إطلاق النار في الجولان السوري المحتل
سبوتنيك عربي
تعرضت مناطق يحتلها الجيش الإسرائيلي في الجولان السوري لقصف صاروخي، قبل أن يرد الجيش الإسرائيلي بقصف استهدف ريف درعا الغربي. 16.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-16T20:23+0000
2024-03-16T20:23+0000
2024-03-16T20:23+0000
أخبار سوريا اليوم
العالم العربي
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/09/1c/1050272678_0:0:3641:2048_1920x0_80_0_0_54948c909c0239ae5df0236c43ea8cdb.jpg
وقالت مراسلة "سبوتنيك" في درعا أن 3 صواريخ، يرجح أنها من طراز (كاتيوشا)، استهدفت انطلاقا من ريف درعا الغربي في منطقة الجولان السوري التي يحتلها الجيش الإسرائيلي.ويحتل الجيش الإسرائيلي منطقة الجولان السوري منذ حرب 1967م، فيما قامت الأمم المتحدة بوضع خط للفصل بين القوات السورية والإسرائيلية بعد (حرب تشرين التحريرية) عام 1973، يدعى خط "برافو".ومنذ الحرب التي يشنها الجيش الإسرائيلي على قطاع غزة في فلسطين، تشهد منطقة جنوب سوريا قصفا متبادلا على طرفي خط الفصل.
https://sputnikarabic.ae/20240316/الدفاع-السورية-تعلن-استهداف-مقار-تنظيمات-إرهابية-بريفي-حلب-وإدلب-بدعم-من-الطيران-الروسي-1087048049.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/09/1c/1050272678_910:0:3641:2048_1920x0_80_0_0_de40612c42a8d1d364ad595ba6c31d51.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار سوريا اليوم, العالم العربي
أخبار سوريا اليوم, العالم العربي
مراسلة "سبوتنيك": قصف متبادل عبر خط وقف إطلاق النار في الجولان السوري المحتل
تعرضت مناطق يحتلها الجيش الإسرائيلي في الجولان السوري لقصف صاروخي، قبل أن يرد الجيش الإسرائيلي بقصف استهدف ريف درعا الغربي.
وقالت مراسلة "سبوتنيك" في درعا أن 3 صواريخ، يرجح أنها من طراز (كاتيوشا)، استهدفت انطلاقا من ريف درعا الغربي في منطقة الجولان السوري التي يحتلها الجيش الإسرائيلي.
وأضافت المراسلة أن القصف الصاروخي تلاه قصف إسرائيلي بصاروخ وعدة قذائف مدفعية مستهدفا محيط منطقة (تل الجموع) بريف درعا الغربي.
وأَضافت أن القذائف الإسرائيلية سقطت كلها في مناطق زراعية، دون أي خسائر مادية أو بشرية.
ويحتل الجيش الإسرائيلي منطقة الجولان السوري منذ حرب 1967م، فيما قامت الأمم المتحدة بوضع خط للفصل بين القوات السورية والإسرائيلية بعد (حرب تشرين التحريرية) عام 1973، يدعى خط "برافو".
ومنذ الحرب التي يشنها الجيش الإسرائيلي على قطاع غزة في فلسطين، تشهد منطقة جنوب سوريا قصفا متبادلا على طرفي خط الفصل.