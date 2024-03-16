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https://sputnikarabic.ae/20240316/مراقبو-رابطة-الدول-المستقلة-لا-مخالفات-بمراكز-الانتخابات-الرئاسية-في-مقاطعة-موسكو-1087037568.html
مراقبو رابطة الدول المستقلة: لا مخالفات بمراكز الانتخابات الرئاسية في مقاطعة موسكو
مراقبو رابطة الدول المستقلة: لا مخالفات بمراكز الانتخابات الرئاسية في مقاطعة موسكو
سبوتنيك عربي
أكد رئيس بعثة مراقبي رابطة الدول المستقلة، إيلكوم نيماتوف، اليوم السبت، أنه لم تُسجل أي مخالفات في مراكز الاقتراع في الانتخابات الرئاسية الروسية في مقاطعة... 16.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-16T12:13+0000
2024-03-16T12:13+0000
روسيا
الانتخابات الرئاسية الروسية 2024
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وقال نيماتوف، في تصريحات لوكالة "سبوتنيك": "مراكز الاقتراع في منطقة موسكو كانت مستعدة بشكل جيد، ولم يتم تسجيل أي انتهاكات أثناء مراقبة الانتخابات الرئاسية في روسيا الاتحادية".وتابع: "في اليوم الأول للانتخابات، قمنا بزيارة الدائرة رقم 697. وكنا هناك منذ الساعة 7:30 صباحًا. وكان رؤساء لجنة الدائرة وجميع أعضائها والمراقبين موجودين بالفعل".ويتنافس على منصب رئيس روسيا الاتحادية في الانتخابات، أربعة مرشحين، هم الرئيس الحالي فلاديمير بوتين (مرشح مستقل)، وثلاثة مرشحين من الأحزاب الممثلة في البرلمان، نيكولاي خاريتونوف (الحزب الشيوعي في روسيا الاتحادية) وليونيد سلوتسكي (الحزب الديمقراطي الليبرالي)، وفلاديسلاف دافانكوف (الناس الجدد).
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روسيا, الانتخابات الرئاسية الروسية 2024
روسيا, الانتخابات الرئاسية الروسية 2024

مراقبو رابطة الدول المستقلة: لا مخالفات بمراكز الانتخابات الرئاسية في مقاطعة موسكو

12:13 GMT 16.03.2024
© Sputnik . Evgeny Biyatov / الانتقال إلى بنك الصورانطلاق التصويت في الانتخابات الرئاسية الروسية 2024 في موسكو، روسيا
انطلاق التصويت في الانتخابات الرئاسية الروسية 2024 في موسكو، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 16.03.2024
© Sputnik . Evgeny Biyatov
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أكد رئيس بعثة مراقبي رابطة الدول المستقلة، إيلكوم نيماتوف، اليوم السبت، أنه لم تُسجل أي مخالفات في مراكز الاقتراع في الانتخابات الرئاسية الروسية في مقاطعة موسكو.
وقال نيماتوف، في تصريحات لوكالة "سبوتنيك": "مراكز الاقتراع في منطقة موسكو كانت مستعدة بشكل جيد، ولم يتم تسجيل أي انتهاكات أثناء مراقبة الانتخابات الرئاسية في روسيا الاتحادية".

وأردف أنه "لم نشهد أي انتهاكات. وتمت تهيئة جميع الظروف اللازمة للتعبير الحر عن إرادة الناخبين في مراكز الاقتراع في منطقة موسكو".

وتابع: "في اليوم الأول للانتخابات، قمنا بزيارة الدائرة رقم 697. وكنا هناك منذ الساعة 7:30 صباحًا. وكان رؤساء لجنة الدائرة وجميع أعضائها والمراقبين موجودين بالفعل".
انطلاق التصويت في الانتخابات الرئاسية الروسية 2024 في فلاديفوستوك، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 16.03.2024
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11:29 GMT

وحدد مجلس الاتحاد الروسي موعد الانتخابات الرئاسية في 17 آذار/مارس 2024، وقررت لجنة الانتخابات المركزية أن يستمر التصويت 3 أيام في 15 و16 و17 آذار/ مارس، لتصبح هذه أول انتخابات رئاسية روسية تستمر 3 أيام.

ويتنافس على منصب رئيس روسيا الاتحادية في الانتخابات، أربعة مرشحين، هم الرئيس الحالي فلاديمير بوتين (مرشح مستقل)، وثلاثة مرشحين من الأحزاب الممثلة في البرلمان، نيكولاي خاريتونوف (الحزب الشيوعي في روسيا الاتحادية) وليونيد سلوتسكي (الحزب الديمقراطي الليبرالي)، وفلاديسلاف دافانكوف (الناس الجدد).
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