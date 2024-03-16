https://sputnikarabic.ae/20240316/مراكز-الاقتراع-تفتح-أبوابها-في-اليوم-الثاني-للانتخابات-الرئاسية-الروسية-1087033332.html
مراكز الاقتراع تفتح أبوابها في اليوم الثاني للانتخابات الرئاسية الروسية
مراكز الاقتراع تفتح أبوابها في اليوم الثاني للانتخابات الرئاسية الروسية
سبوتنيك عربي
أعلنت لجنة الانتخابات المركزية الروسية، صباح اليوم السبت، افتتاح جميع مراكز الاقتراع في منطقة موسكو ومدن روسية أخرى عند الساعة الثامنة أمام الناخبين في اليوم... 16.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-16T06:05+0000
2024-03-16T06:05+0000
2024-03-16T06:05+0000
روسيا
الانتخابات الرئاسية الروسية 2024
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وذكرت لجنة الانتخابات، في بيان عبر "تلغرام": "في الساعة 8:00 صباحًا، تم افتتاح 3936 مركز اقتراع في منطقة موسكو وتم تخصيص 3928 مركزًا وفقًا للإجراء العام، بالإضافة إلى ثمانية مراكز اقتراع مؤقتة وبدأ أعضاء اللجنة عملهم".وتجرى الانتخابات الرئاسية الروسية على مدى ثلاثة أيام 15 و16 و17 آذار/ مارس 2024.ويتنافس على منصب رئيس روسيا الاتحادية في الانتخابات، أربعة مرشحين، هم الرئيس الحالي فلاديمير بوتين (مرشح مستقل)، وثلاثة مرشحين من الأحزاب الممثلة في البرلمان، نيكولاي خاريتونوف (الحزب الشيوعي في روسيا الاتحادية) وليونيد سلوتسكي (الحزب الديمقراطي الليبرالي)، وفلاديسلاف دافانكوف (الناس الجدد).
https://sputnikarabic.ae/20240315/لجنة-الانتخابات-نسبة-إقبال-الناخبين-الروس-في-اليوم-الأول-تجاوزت-35-1087029178.html
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روسيا, الانتخابات الرئاسية الروسية 2024
روسيا, الانتخابات الرئاسية الروسية 2024
مراكز الاقتراع تفتح أبوابها في اليوم الثاني للانتخابات الرئاسية الروسية
أعلنت لجنة الانتخابات المركزية الروسية، صباح اليوم السبت، افتتاح جميع مراكز الاقتراع في منطقة موسكو ومدن روسية أخرى عند الساعة الثامنة أمام الناخبين في اليوم الثاني للانتخابات الرئاسية الروسية.
وذكرت لجنة الانتخابات، في بيان عبر "تلغرام": "في الساعة 8:00 صباحًا، تم افتتاح 3936 مركز اقتراع في منطقة موسكو وتم تخصيص 3928 مركزًا وفقًا للإجراء العام، بالإضافة إلى ثمانية مراكز اقتراع مؤقتة وبدأ أعضاء اللجنة عملهم".
وتجرى الانتخابات الرئاسية الروسية
على مدى ثلاثة أيام 15 و16 و17 آذار/ مارس 2024.
ويتنافس على منصب رئيس روسيا الاتحادية في الانتخابات، أربعة مرشحين، هم الرئيس الحالي فلاديمير بوتين (مرشح مستقل)، وثلاثة مرشحين من الأحزاب الممثلة في البرلمان، نيكولاي خاريتونوف (الحزب الشيوعي في روسيا الاتحادية) وليونيد سلوتسكي (الحزب الديمقراطي الليبرالي)، وفلاديسلاف دافانكوف (الناس الجدد).