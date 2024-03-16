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https://sputnikarabic.ae/20240316/موسكو-واشنطن-أعدت-الكثير-من-الأخبار-المزيفة-عشية-التصويت-في-انتخابات-الرئاسة-1087036057.html
موسكو: واشنطن أعدت الكثير من الأخبار المزيفة عشية التصويت في انتخابات الرئاسة
موسكو: واشنطن أعدت الكثير من الأخبار المزيفة عشية التصويت في انتخابات الرئاسة
سبوتنيك عربي
أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن الولايات المتحدة، عشية وأثناء التصويت في الانتخابات الرئاسية الروسية، أعدت العديد من الأخبار... 16.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-16T10:02+0000
2024-03-16T10:02+0000
روسيا
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وقالت زاخاروفا خلال مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، ردا على سؤال حول التدخل الأمريكي في الانتخابات الرئاسية الروسية: "لقد أعدوا عددا كبيرا من الأخبار المزيفة في اليوم السابق، خلال انتخابات ذات طبيعة مختلفة تماما، من وجهة نظر المحتوى السياسي، من وجهة نظر الأكاذيب حول المرشحين، حول الأحزاب السياسية، حول الشخصيات، لقد فعلوا الكثير لتخويف الناس حرفيا".كما أشارت زاخاروفا إلى أن واشنطن تستخدم القرصنة الإلكترونية لتقويض عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية الروسية.وفي وقت سابق، أعلنت لجنة الانتخابات المركزية الروسية افتتاح جميع مراكز الاقتراع في منطقة موسكو ومدن روسية أخرى عند الساعة الثامنة صباحا أمام الناخبين في اليوم الثاني للانتخابات الرئاسية الروسية.وذكرت لجنة الانتخابات، في بيان عبر "تلغرام": "في الساعة 8:00 صباحًا، تم افتتاح 3936 مركز اقتراع في منطقة موسكو وتم تخصيص 3928 مركزًا وفقًا للإجراء العام، بالإضافة إلى ثمانية مراكز اقتراع مؤقتة وبدأ أعضاء اللجنة عملهم".وتجرى الانتخابات الرئاسية الروسية على مدى ثلاثة أيام 15 و16 و17 آذار/ مارس 2024.ويتنافس على منصب رئيس روسيا الاتحادية في الانتخابات، أربعة مرشحين، هم الرئيس الحالي فلاديمير بوتين (مرشح مستقل)، وثلاثة مرشحين من الأحزاب الممثلة في البرلمان، نيكولاي خاريتونوف (الحزب الشيوعي في روسيا الاتحادية) وليونيد سلوتسكي (الحزب الديمقراطي الليبرالي)، وفلاديسلاف دافانكوف (الناس الجدد).
https://sputnikarabic.ae/20240316/نسبة-المشاركة-في-الانتخابات-الرئاسية-الروسية-ترتفع-إلى-أكثر-من-38-1087035041.html
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روسيا

موسكو: واشنطن أعدت الكثير من الأخبار المزيفة عشية التصويت في انتخابات الرئاسة

10:02 GMT 16.03.2024
© ALEXANDER NEMENOVوزارة الخارجية الروسية في وسط موسكو (تصوير ألكسندر نيمينوف / وكالة الصحافة الفرنسية)
وزارة الخارجية الروسية في وسط موسكو (تصوير ألكسندر نيمينوف / وكالة الصحافة الفرنسية) - سبوتنيك عربي, 1920, 16.03.2024
© ALEXANDER NEMENOV
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أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن الولايات المتحدة، عشية وأثناء التصويت في الانتخابات الرئاسية الروسية، أعدت العديد من الأخبار المزيفة في محاولة لترهيب الناس.
وقالت زاخاروفا خلال مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، ردا على سؤال حول التدخل الأمريكي في الانتخابات الرئاسية الروسية: "لقد أعدوا عددا كبيرا من الأخبار المزيفة في اليوم السابق، خلال انتخابات ذات طبيعة مختلفة تماما، من وجهة نظر المحتوى السياسي، من وجهة نظر الأكاذيب حول المرشحين، حول الأحزاب السياسية، حول الشخصيات، لقد فعلوا الكثير لتخويف الناس حرفيا".
كما أشارت زاخاروفا إلى أن واشنطن تستخدم القرصنة الإلكترونية لتقويض عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية الروسية.
الانتخابات الرئاسية الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 16.03.2024
نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية الروسية ترتفع إلى أكثر من 38%
08:25 GMT
وفي وقت سابق، أعلنت لجنة الانتخابات المركزية الروسية افتتاح جميع مراكز الاقتراع في منطقة موسكو ومدن روسية أخرى عند الساعة الثامنة صباحا أمام الناخبين في اليوم الثاني للانتخابات الرئاسية الروسية.
وذكرت لجنة الانتخابات، في بيان عبر "تلغرام": "في الساعة 8:00 صباحًا، تم افتتاح 3936 مركز اقتراع في منطقة موسكو وتم تخصيص 3928 مركزًا وفقًا للإجراء العام، بالإضافة إلى ثمانية مراكز اقتراع مؤقتة وبدأ أعضاء اللجنة عملهم".
وتجرى الانتخابات الرئاسية الروسية على مدى ثلاثة أيام 15 و16 و17 آذار/ مارس 2024.
ويتنافس على منصب رئيس روسيا الاتحادية في الانتخابات، أربعة مرشحين، هم الرئيس الحالي فلاديمير بوتين (مرشح مستقل)، وثلاثة مرشحين من الأحزاب الممثلة في البرلمان، نيكولاي خاريتونوف (الحزب الشيوعي في روسيا الاتحادية) وليونيد سلوتسكي (الحزب الديمقراطي الليبرالي)، وفلاديسلاف دافانكوف (الناس الجدد).
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