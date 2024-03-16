https://sputnikarabic.ae/20240316/نسبة-المشاركة-في-الانتخابات-الرئاسية-الروسية-تتخطى-40--1087036654.html

نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية الروسية تتخطى 40%

نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية الروسية تتخطى 40%

سبوتنيك عربي

أفادت لجنة الانتخابات المركزية الروسية، اليوم السبت، بأن نسبة مشاركة الناخبين في الانتخابات الرئاسية الروسية بلغت 40.05% حتى الساعة 13:32 بتوقيت موسكو. 16.03.2024, سبوتنيك عربي

2024-03-16T11:29+0000

2024-03-16T11:29+0000

2024-03-16T11:29+0000

روسيا

الانتخابات الرئاسية الروسية 2024

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وذكرت اللجنة المركزية، في بيان: "نسبة مشاركة الناخبين في الانتخابات الرئاسية الروسية في عموم البلاد بلغت 40.05% حتى الساعة 13:32 بتوقيت موسكو".أعلنت وزارة التنمية الرقمية الروسية، اليوم السبت، أن نسبة المشاركة في التصويت الإلكتروني عن بعد في الانتخابات الرئاسية الروسية بلغت 82% حتى الساعة 11:00 بتوقيت موسكو.وذكرت لجنة الانتخابات، في بيان عبر "تلغرام": "في الساعة 8:00 صباحًا، تم افتتاح 3936 مركز اقتراع في منطقة موسكو وتم تخصيص 3928 مركزًا وفقًا للإجراء العام، بالإضافة إلى ثمانية مراكز اقتراع مؤقتة وبدأ أعضاء اللجنة عملهم".وتجرى الانتخابات الرئاسية الروسية على مدى ثلاثة أيام 15 و16 و17 آذار/ مارس 2024.ويتنافس على منصب رئيس روسيا الاتحادية في الانتخابات، أربعة مرشحين، هم الرئيس الحالي فلاديمير بوتين (مرشح مستقل)، وثلاثة مرشحين من الأحزاب الممثلة في البرلمان، نيكولاي خاريتونوف (الحزب الشيوعي في روسيا الاتحادية) وليونيد سلوتسكي (الحزب الديمقراطي الليبرالي)، وفلاديسلاف دافانكوف (الناس الجدد).

https://sputnikarabic.ae/20240316/نسبة-المشاركة-في-الانتخابات-الرئاسية-الروسية-ترتفع-إلى-أكثر-من-38-1087035041.html

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روسيا, الانتخابات الرئاسية الروسية 2024