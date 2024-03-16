https://sputnikarabic.ae/20240316/نسبة-المشاركة-في-الانتخابات-الرئاسية-الروسية-تتخطى-40--1087036654.html
نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية الروسية تتخطى 40%
نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية الروسية تتخطى 40%
سبوتنيك عربي
أفادت لجنة الانتخابات المركزية الروسية، اليوم السبت، بأن نسبة مشاركة الناخبين في الانتخابات الرئاسية الروسية بلغت 40.05% حتى الساعة 13:32 بتوقيت موسكو. 16.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-16T11:29+0000
2024-03-16T11:29+0000
2024-03-16T11:29+0000
روسيا
الانتخابات الرئاسية الروسية 2024
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وذكرت اللجنة المركزية، في بيان: "نسبة مشاركة الناخبين في الانتخابات الرئاسية الروسية في عموم البلاد بلغت 40.05% حتى الساعة 13:32 بتوقيت موسكو".أعلنت وزارة التنمية الرقمية الروسية، اليوم السبت، أن نسبة المشاركة في التصويت الإلكتروني عن بعد في الانتخابات الرئاسية الروسية بلغت 82% حتى الساعة 11:00 بتوقيت موسكو.وذكرت لجنة الانتخابات، في بيان عبر "تلغرام": "في الساعة 8:00 صباحًا، تم افتتاح 3936 مركز اقتراع في منطقة موسكو وتم تخصيص 3928 مركزًا وفقًا للإجراء العام، بالإضافة إلى ثمانية مراكز اقتراع مؤقتة وبدأ أعضاء اللجنة عملهم".وتجرى الانتخابات الرئاسية الروسية على مدى ثلاثة أيام 15 و16 و17 آذار/ مارس 2024.ويتنافس على منصب رئيس روسيا الاتحادية في الانتخابات، أربعة مرشحين، هم الرئيس الحالي فلاديمير بوتين (مرشح مستقل)، وثلاثة مرشحين من الأحزاب الممثلة في البرلمان، نيكولاي خاريتونوف (الحزب الشيوعي في روسيا الاتحادية) وليونيد سلوتسكي (الحزب الديمقراطي الليبرالي)، وفلاديسلاف دافانكوف (الناس الجدد).
https://sputnikarabic.ae/20240316/نسبة-المشاركة-في-الانتخابات-الرئاسية-الروسية-ترتفع-إلى-أكثر-من-38-1087035041.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, الانتخابات الرئاسية الروسية 2024
روسيا, الانتخابات الرئاسية الروسية 2024
نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية الروسية تتخطى 40%
أفادت لجنة الانتخابات المركزية الروسية، اليوم السبت، بأن نسبة مشاركة الناخبين في الانتخابات الرئاسية الروسية بلغت 40.05% حتى الساعة 13:32 بتوقيت موسكو.
وذكرت اللجنة المركزية، في بيان: "نسبة مشاركة الناخبين في الانتخابات الرئاسية الروسية في عموم البلاد بلغت 40.05% حتى الساعة 13:32 بتوقيت موسكو".
أعلنت وزارة التنمية الرقمية الروسية، اليوم السبت، أن نسبة المشاركة في التصويت الإلكتروني عن بعد في الانتخابات الرئاسية الروسية بلغت 82% حتى الساعة 11:00 بتوقيت موسكو.
وذكرت الوزارة عبر صفحتها على "تلغرام": "بلغت نسبة إقبال الناخبين في التصويت الإلكتروني عن بعد، بحلول الساعة 11 صباحًا بتوقيت موسكو في 16 مارس، 82% وأدلى 3.8 مليون شخص بأصواتهم على المنصة".
وفي وقت سابق، أعلنت لجنة الانتخابات المركزية الروسية افتتاح جميع مراكز الاقتراع في منطقة موسكو ومدن روسية أخرى عند الساعة الثامنة صباحا أمام الناخبين في اليوم الثاني للانتخابات الرئاسية الروسية.
وذكرت لجنة الانتخابات، في بيان عبر "تلغرام": "في الساعة 8:00 صباحًا، تم افتتاح 3936 مركز اقتراع في منطقة موسكو وتم تخصيص 3928 مركزًا وفقًا للإجراء العام، بالإضافة إلى ثمانية مراكز اقتراع مؤقتة وبدأ أعضاء اللجنة عملهم".
وتجرى الانتخابات الرئاسية الروسية
على مدى ثلاثة أيام 15 و16 و17 آذار/ مارس 2024.
ويتنافس على منصب رئيس روسيا الاتحادية في الانتخابات، أربعة مرشحين، هم الرئيس الحالي فلاديمير بوتين (مرشح مستقل)، وثلاثة مرشحين من الأحزاب الممثلة في البرلمان، نيكولاي خاريتونوف (الحزب الشيوعي في روسيا الاتحادية) وليونيد سلوتسكي (الحزب الديمقراطي الليبرالي)، وفلاديسلاف دافانكوف (الناس الجدد).