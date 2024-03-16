https://sputnikarabic.ae/20240316/نسبة-المشاركة-في-الانتخابات-الرئاسية-الروسية-ترتفع-إلى-أكثر-من-38-1087035041.html
نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية الروسية ترتفع إلى أكثر من 38%
نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية الروسية ترتفع إلى أكثر من 38%
سبوتنيك عربي
أعلن نائب رئيس لجنة الانتخابات المركزية الروسية نيكولاي بولايف، اليوم السبت، أن نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية الروسية في عموم البلاد بلغت 38.35 % حتى... 16.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-16T08:25+0000
2024-03-16T08:25+0000
2024-03-16T08:37+0000
روسيا
الانتخابات الرئاسية الروسية 2024
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وقال بولايف، في تصريحات لوكالة "سبوتنيك": "حتى الساعة العاشرة بتوقيت موسكو، بلغت نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية الروسية 38.35%".وفي وقت سابق، أعلنت لجنة الانتخابات المركزية الروسية افتتاح جميع مراكز الاقتراع في منطقة موسكو ومدن روسية أخرى عند الساعة الثامنة صباحا أمام الناخبين في اليوم الثاني للانتخابات الرئاسية الروسية.وذكرت لجنة الانتخابات، في بيان عبر "تلغرام": "في الساعة 8:00 صباحًا، تم افتتاح 3936 مركز اقتراع في منطقة موسكو وتم تخصيص 3928 مركزًا وفقًا للإجراء العام، بالإضافة إلى ثمانية مراكز اقتراع مؤقتة وبدأ أعضاء اللجنة عملهم".وتجرى الانتخابات الرئاسية الروسية على مدى ثلاثة أيام 15 و16 و17 آذار/ مارس 2024.ويتنافس على منصب رئيس روسيا الاتحادية في الانتخابات، أربعة مرشحين، هم الرئيس الحالي فلاديمير بوتين (مرشح مستقل)، وثلاثة مرشحين من الأحزاب الممثلة في البرلمان، نيكولاي خاريتونوف (الحزب الشيوعي في روسيا الاتحادية) وليونيد سلوتسكي (الحزب الديمقراطي الليبرالي)، وفلاديسلاف دافانكوف (الناس الجدد).
https://sputnikarabic.ae/20240316/مراكز-الاقتراع-تفتح-أبوابها-في-اليوم-الثاني-للانتخابات-الرئاسية-الروسية-1087033332.html
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روسيا, الانتخابات الرئاسية الروسية 2024
روسيا, الانتخابات الرئاسية الروسية 2024
نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية الروسية ترتفع إلى أكثر من 38%
08:25 GMT 16.03.2024 (تم التحديث: 08:37 GMT 16.03.2024)
أعلن نائب رئيس لجنة الانتخابات المركزية الروسية نيكولاي بولايف، اليوم السبت، أن نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية الروسية في عموم البلاد بلغت 38.35 % حتى الساعة 10:00 بتوقيت موسكو.
وقال بولايف، في تصريحات لوكالة "سبوتنيك": "حتى الساعة العاشرة بتوقيت موسكو، بلغت نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية الروسية 38.35%".
وأضاف: "أمس كان اليوم الأول من التصويت الذي يستمر ثلاثة أيام. في رأيي، تسير الأمور بشكل طبيعي تمامًا. كانت اللجان الانتخابية في جميع أنحاء روسيا مفتوحة، وتعمل بنفس الطريقة التي تعمل بها اليوم. الجميع دون استثناء".
وفي وقت سابق، أعلنت لجنة الانتخابات المركزية الروسية افتتاح جميع مراكز الاقتراع في منطقة موسكو ومدن روسية أخرى عند الساعة الثامنة صباحا أمام الناخبين في اليوم الثاني للانتخابات الرئاسية الروسية.
وذكرت لجنة الانتخابات، في بيان عبر "تلغرام": "في الساعة 8:00 صباحًا، تم افتتاح 3936 مركز اقتراع في منطقة موسكو وتم تخصيص 3928 مركزًا وفقًا للإجراء العام، بالإضافة إلى ثمانية مراكز اقتراع مؤقتة وبدأ أعضاء اللجنة عملهم".
وتجرى الانتخابات الرئاسية الروسية
على مدى ثلاثة أيام 15 و16 و17 آذار/ مارس 2024.
ويتنافس على منصب رئيس روسيا الاتحادية في الانتخابات، أربعة مرشحين، هم الرئيس الحالي فلاديمير بوتين (مرشح مستقل)، وثلاثة مرشحين من الأحزاب الممثلة في البرلمان، نيكولاي خاريتونوف (الحزب الشيوعي في روسيا الاتحادية) وليونيد سلوتسكي (الحزب الديمقراطي الليبرالي)، وفلاديسلاف دافانكوف (الناس الجدد).