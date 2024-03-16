"هاوتزر" الروسية تفشل محاولات نظام كييف اختراق الحدود الروسية... فيديو
© Sputnik . Alexey Maishev / الانتقال إلى بنك الصورمدفعية القوات المسلحة الروسية تطلق النار على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية من مدفع هاوتزر "مستا-بي" في المنطقة الجنوبية من منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا
© Sputnik . Alexey Maishev/
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نشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، تسجيلا مصورا لقيام أطقم مدافع الهاوتزر "إم إس تي آ_بي" التابعة للقوات المسلحة الروسية بمواصلة تحييد مجموعات الاستطلاع التخريبية الأوكرانية، مما يمنع محاولات اقتحام الأراضي الروسية.
وتبين المشاهد لحظات استهداف المجموعات التخريبية الأوكرانية من قبل أطقم مدافع الهاوتزر الروسية، حيث حاولت المجموعات التخريبية اختراق الحدود الروسية، وتمت عملية الإفشال بنجاح.
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن القوات المسلحة الأوكرانية تلقت هزيمة ساحقة خلال محاولتها عبور الحدود قرب مقاطعتي بيلغورود وكورسك.
وذكرت وزارة الدفاع الروسية في بيانها أنه "في المناطق الأوكرانية المتاخمة لمقاطعتي بيلغورود وكورسك، ألحقت الوحدات الروسية خسائر كبيرة بالقوات الأوكرانية ومعداتها العسكرية".
وأضافت الوزارة في بيانها أنه تم صد الهجمات ومحاولات اختراق الأراضي الروسية من خلال مجموعات تخريبية واستطلاعية تابعة للمسلحين الأوكرانيين، لافتة إلى أن عملية استهداف هذه المجموعات التي كانت تتجهز للهجوم حصلت في بلدة بوبوفكا في مقاطعة سومي الأوكرانية المتاخمة لبلدتي سبوداريوشينو وكوزينكا في مقاطعة بيلغورود.
وأوضح البيان أنه "نتيجة للغارات الجوية ونيران المدفعية بلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى 30 عسكريا وثلاث دبابات ومركبتين قتاليتين مدرعتين ومركبة قتالية تشيكية".
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.