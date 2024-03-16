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Военнослужащие полка Центрального военного округа на Краснолиманском направлении спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240316/هاوتزر-الروسية-تفشل-محاولات-نظام-كييف-اختراق-الحدود-الروسية-فيديو---1087039454.html
"هاوتزر" الروسية تفشل محاولات نظام كييف اختراق الحدود الروسية... فيديو
"هاوتزر" الروسية تفشل محاولات نظام كييف اختراق الحدود الروسية... فيديو
سبوتنيك عربي
نشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، تسجيلا مصورا لقيام أطقم مدافع الهاوتزر "إم إس تي آ_بي" التابعة للقوات المسلحة الروسية بمواصلة تحييد مجموعات الاستطلاع... 16.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-16T14:18+0000
2024-03-16T14:18+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
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وتبين المشاهد لحظات استهداف المجموعات التخريبية الأوكرانية من قبل أطقم مدافع الهاوتزر الروسية، حيث حاولت المجموعات التخريبية اختراق الحدود الروسية، وتمت عملية الإفشال بنجاح.أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن القوات المسلحة الأوكرانية تلقت هزيمة ساحقة خلال محاولتها عبور الحدود قرب مقاطعتي بيلغورود وكورسك.وذكرت وزارة الدفاع الروسية في بيانها أنه "في المناطق الأوكرانية المتاخمة لمقاطعتي بيلغورود وكورسك، ألحقت الوحدات الروسية خسائر كبيرة بالقوات الأوكرانية ومعداتها العسكرية".وأوضح البيان أنه "نتيجة للغارات الجوية ونيران المدفعية بلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى 30 عسكريا وثلاث دبابات ومركبتين قتاليتين مدرعتين ومركبة قتالية تشيكية".ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sputnikarabic.ae/20240316/مشاهد-توثق-عملية-إفشال-القوات-الروسية-محاولة-اختراق-أوكرانية-في-مقاطعة-بيلغورود-فيديو-1087038497.html
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روسيا, رصد عسكري
روسيا, رصد عسكري

"هاوتزر" الروسية تفشل محاولات نظام كييف اختراق الحدود الروسية... فيديو

14:18 GMT 16.03.2024
© Sputnik . Alexey Maishev / الانتقال إلى بنك الصورمدفعية القوات المسلحة الروسية تطلق النار على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية من مدفع هاوتزر "مستا-بي" في المنطقة الجنوبية من منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا
مدفعية القوات المسلحة الروسية تطلق النار على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية من مدفع هاوتزر مستا-بي في المنطقة الجنوبية من منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 16.03.2024
© Sputnik . Alexey Maishev
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نشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، تسجيلا مصورا لقيام أطقم مدافع الهاوتزر "إم إس تي آ_بي" التابعة للقوات المسلحة الروسية بمواصلة تحييد مجموعات الاستطلاع التخريبية الأوكرانية، مما يمنع محاولات اقتحام الأراضي الروسية.
وتبين المشاهد لحظات استهداف المجموعات التخريبية الأوكرانية من قبل أطقم مدافع الهاوتزر الروسية، حيث حاولت المجموعات التخريبية اختراق الحدود الروسية، وتمت عملية الإفشال بنجاح.
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن القوات المسلحة الأوكرانية تلقت هزيمة ساحقة خلال محاولتها عبور الحدود قرب مقاطعتي بيلغورود وكورسك.
وذكرت وزارة الدفاع الروسية في بيانها أنه "في المناطق الأوكرانية المتاخمة لمقاطعتي بيلغورود وكورسك، ألحقت الوحدات الروسية خسائر كبيرة بالقوات الأوكرانية ومعداتها العسكرية".
وأضافت الوزارة في بيانها أنه تم صد الهجمات ومحاولات اختراق الأراضي الروسية من خلال مجموعات تخريبية واستطلاعية تابعة للمسلحين الأوكرانيين، لافتة إلى أن عملية استهداف هذه المجموعات التي كانت تتجهز للهجوم حصلت في بلدة بوبوفكا في مقاطعة سومي الأوكرانية المتاخمة لبلدتي سبوداريوشينو وكوزينكا في مقاطعة بيلغورود.
وأوضح البيان أنه "نتيجة للغارات الجوية ونيران المدفعية بلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى 30 عسكريا وثلاث دبابات ومركبتين قتاليتين مدرعتين ومركبة قتالية تشيكية".
عملية إفشال القوات الروسية محاولة اختراق أوكرانية في مقاطعة بيغورود - سبوتنيك عربي, 1920, 16.03.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
مشاهد توثق عملية إفشال القوات الروسية محاولة اختراق أوكرانية في مقاطعة بيلغورود... فيديو
12:39 GMT
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
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