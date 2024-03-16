https://sputnikarabic.ae/20240316/وسائل-إعلام-بريطانية-تتحدث-عن-نفاذ-صواريخ-الدفاع-الجوي-الأوكراني-في-نهاية-شهر-مارس-1087041601.html

وسائل إعلام بريطانية تتحدث عن نفاذ صواريخ الدفاع الجوي الأوكراني في نهاية شهر مارس

وسائل إعلام بريطانية تتحدث عن نفاذ صواريخ الدفاع الجوي الأوكراني في نهاية شهر مارس

سبوتنيك عربي

أفادت وسائل إعلام بريطانية، اليوم السبت، أن صواريخ أنظمة الدفاع الجوي ستنفد في أوكرانيا بحلول نهاية الشهر الجاري مارس/ آذار. 16.03.2024, سبوتنيك عربي

2024-03-16T16:21+0000

2024-03-16T16:21+0000

2024-03-16T16:21+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

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وأضافت صحيفة "التلغراف" البريطانية، أنه "تفيد التقارير أن أوكرانيا تعاني من مثل هذه المشاكل المتعلقة بالذخيرة، حيث ستنفد الصواريخ المخصصة للدفاع الجوي عن المدن بحلول نهاية الشهر مارس/ آذار".وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة "بوليتيكو" أن الخلافات بين شولتس وماكرون بشأن المساعدات لأوكرانيا تحولت إلى عداء مفتوح وسط تصريحات الرئيس الفرنسي حول إرسال قوات إلى أوكرانيا.وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد صرح بأن "القادة الأوروبيين ناقشوا إمكانية إرسال قوات عسكرية إلى أوكرانيا"، مؤكدًا أنه لم يتم التوصل إلى توافق بعد.لافروف: يوجد ضباط غربيون في أوكرانيا بينهم بريطانيون وفرنسيونوأشار إلى أن عددا من الدول المشاركة في اجتماع باريس تحافظ على "تقييم رصين إلى حد ما للمخاطر المحتملة لمثل هذا العمل والخطر المحتمل للتورط المباشر في صراع ساخن"، مؤكدًا أن "هذا بالطبع ليس في مصلحة هذه الدول على الإطلاق. يجب أن يدركوا ذلك".وأوضح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في مقابلة مع الصحفي الأمريكي تاكر كارلسون، أن "موسكو لن تهاجم دول الناتو"، وأشار إلى أن الدول الغربية بدأت تدرك استحالة هزيمة روسيا الاستراتيجية، لذا عليها أن تفكر في خطواتها التالية، في حين أن موسكو مستعدة للحوار.

https://sputnikarabic.ae/20240316/هاوتزر-الروسية-تفشل-محاولات-نظام-كييف-اختراق-الحدود-الروسية-فيديو---1087039454.html

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