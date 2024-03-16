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Военнослужащие полка Центрального военного округа на Краснолиманском направлении спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240316/وسائل-إعلام-بريطانية-تتحدث-عن-نفاذ-صواريخ-الدفاع-الجوي-الأوكراني-في-نهاية-شهر-مارس-1087041601.html
وسائل إعلام بريطانية تتحدث عن نفاذ صواريخ الدفاع الجوي الأوكراني في نهاية شهر مارس
وسائل إعلام بريطانية تتحدث عن نفاذ صواريخ الدفاع الجوي الأوكراني في نهاية شهر مارس
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام بريطانية، اليوم السبت، أن صواريخ أنظمة الدفاع الجوي ستنفد في أوكرانيا بحلول نهاية الشهر الجاري مارس/ آذار. 16.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-16T16:21+0000
2024-03-16T16:21+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وأضافت صحيفة "التلغراف" البريطانية، أنه "تفيد التقارير أن أوكرانيا تعاني من مثل هذه المشاكل المتعلقة بالذخيرة، حيث ستنفد الصواريخ المخصصة للدفاع الجوي عن المدن بحلول نهاية الشهر مارس/ آذار".وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة "بوليتيكو" أن الخلافات بين شولتس وماكرون بشأن المساعدات لأوكرانيا تحولت إلى عداء مفتوح وسط تصريحات الرئيس الفرنسي حول إرسال قوات إلى أوكرانيا.وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد صرح بأن "القادة الأوروبيين ناقشوا إمكانية إرسال قوات عسكرية إلى أوكرانيا"، مؤكدًا أنه لم يتم التوصل إلى توافق بعد.لافروف: يوجد ضباط غربيون في أوكرانيا بينهم بريطانيون وفرنسيونوأشار إلى أن عددا من الدول المشاركة في اجتماع باريس تحافظ على "تقييم رصين إلى حد ما للمخاطر المحتملة لمثل هذا العمل والخطر المحتمل للتورط المباشر في صراع ساخن"، مؤكدًا أن "هذا بالطبع ليس في مصلحة هذه الدول على الإطلاق. يجب أن يدركوا ذلك".وأوضح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في مقابلة مع الصحفي الأمريكي تاكر كارلسون، أن "موسكو لن تهاجم دول الناتو"، وأشار إلى أن الدول الغربية بدأت تدرك استحالة هزيمة روسيا الاستراتيجية، لذا عليها أن تفكر في خطواتها التالية، في حين أن موسكو مستعدة للحوار.
https://sputnikarabic.ae/20240316/هاوتزر-الروسية-تفشل-محاولات-نظام-كييف-اختراق-الحدود-الروسية-فيديو---1087039454.html
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وسائل إعلام بريطانية تتحدث عن نفاذ صواريخ الدفاع الجوي الأوكراني في نهاية شهر مارس

16:21 GMT 16.03.2024
© AP Photo / Mstyslav Chernovالجيش الاوكراني على شاطئ نهر دنيبرو
الجيش الاوكراني على شاطئ نهر دنيبرو - سبوتنيك عربي, 1920, 16.03.2024
© AP Photo / Mstyslav Chernov
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أفادت وسائل إعلام بريطانية، اليوم السبت، أن صواريخ أنظمة الدفاع الجوي ستنفد في أوكرانيا بحلول نهاية الشهر الجاري مارس/ آذار.
وأضافت صحيفة "التلغراف" البريطانية، أنه "تفيد التقارير أن أوكرانيا تعاني من مثل هذه المشاكل المتعلقة بالذخيرة، حيث ستنفد الصواريخ المخصصة للدفاع الجوي عن المدن بحلول نهاية الشهر مارس/ آذار".
وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة "بوليتيكو" أن الخلافات بين شولتس وماكرون بشأن المساعدات لأوكرانيا تحولت إلى عداء مفتوح وسط تصريحات الرئيس الفرنسي حول إرسال قوات إلى أوكرانيا.
ووفقا لمصادر الصحيفة من ألمانيا، فإن ماكرون مستعد "للحديث بصرامة" عن أوكرانيا، لكنه لم يتخذ إجراءات كافية مقارنة ببرلين.
وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد صرح بأن "القادة الأوروبيين ناقشوا إمكانية إرسال قوات عسكرية إلى أوكرانيا"، مؤكدًا أنه لم يتم التوصل إلى توافق بعد.
مدفعية القوات المسلحة الروسية تطلق النار على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية من مدفع هاوتزر مستا-بي في المنطقة الجنوبية من منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 16.03.2024
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14:18 GMT
لافروف: يوجد ضباط غربيون في أوكرانيا بينهم بريطانيون وفرنسيون
وفي السياق نفسه، أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن الكرملين اطّلع على كلام الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حول موضوع إرسال عسكريين إلى أوكرانيا والذي نوقش في أوروبا.
وأشار إلى أن عددا من الدول المشاركة في اجتماع باريس تحافظ على "تقييم رصين إلى حد ما للمخاطر المحتملة لمثل هذا العمل والخطر المحتمل للتورط المباشر في صراع ساخن"، مؤكدًا أن "هذا بالطبع ليس في مصلحة هذه الدول على الإطلاق. يجب أن يدركوا ذلك".
وأوضح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في مقابلة مع الصحفي الأمريكي تاكر كارلسون، أن "موسكو لن تهاجم دول الناتو"، وأشار إلى أن الدول الغربية بدأت تدرك استحالة هزيمة روسيا الاستراتيجية، لذا عليها أن تفكر في خطواتها التالية، في حين أن موسكو مستعدة للحوار.
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