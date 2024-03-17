https://sputnikarabic.ae/20240317/إصابة-شخص-بعد-اندلاع-حريق-في-مصفاة-نفط-بمدينة-سلافيانسك-عقب-إسقاط-طائرة-مسيرة-1087053512.html

إصابة شخص بعد اندلاع حريق في مصفاة نفط بمدينة سلافيانسك عقب إسقاط طائرة مسيرة

إصابة شخص بعد اندلاع حريق في مصفاة نفط بمدينة سلافيانسك عقب إسقاط طائرة مسيرة

سبوتنيك عربي

أعلن رئيس بلدية منطقة سلافيانسك الروسية رومان سينياغوفسكي.، اليوم الأحد، أن حريقًا قد اندلع في مصفاة نفط سلافيانسك أون كوبان بإقليم كراسنودار، ما أسفر عن إصابة... 17.03.2024, سبوتنيك عربي

2024-03-17T01:57+0000

2024-03-17T01:57+0000

2024-03-17T01:58+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

مصفاة

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موسكو - سبوتنيك. وقال سينياغوفسكي عبر تطبيق "تليغرام": "هناك حريق محلي في أراضي سلافيانسك أون كوبان. وتعمل خدمات الطوارئ في مكان الحادث".وكان مقر العمليات للإقليم، قد قال في بيان عبر تطبيق "تليغرام": "في محاولة أخرى لتنفيذ هجوم إرهابي من قبل نظام كييف الإجرامي. في الليل، حوالي الساعة الثالثة صباحًا، حاولت عدة طائرات بدون طيار مهاجمة مصفاة النفط في سلافيانسك".وأضاف البيان أنه "تم تحييد الطائرات بدون طيار، لكن اندلع حريق نتيجة سقوط إحداها".وتستهدف القوات الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وروستوف وشبه جزيرة القرم، بالطائرات المسيرة والصواريخ.وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين المنشآت المدنية في روسيا، محاولةً صرف الانتباه عن فشل ما تسميه بـ "الهجوم المضاد"، والذي كانت أعلنت عنه في يونيو العام الماضي.

https://sputnikarabic.ae/20240316/الخارجية-الروسية-نظام-كييف-يكثف-أعماله-الإرهابية-ضد-روسيا-من-أجل-استجداء-الغرب-للحصول-على-المساعدات-1087047715.html

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روسيا, مصفاة