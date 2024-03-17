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Военнослужащие полка Центрального военного округа на Краснолиманском направлении спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240317/إصابة-شخص-بعد-اندلاع-حريق-في-مصفاة-نفط-بمدينة-سلافيانسك-عقب-إسقاط-طائرة-مسيرة-1087053512.html
إصابة شخص بعد اندلاع حريق في مصفاة نفط بمدينة سلافيانسك عقب إسقاط طائرة مسيرة
إصابة شخص بعد اندلاع حريق في مصفاة نفط بمدينة سلافيانسك عقب إسقاط طائرة مسيرة
سبوتنيك عربي
أعلن رئيس بلدية منطقة سلافيانسك الروسية رومان سينياغوفسكي.، اليوم الأحد، أن حريقًا قد اندلع في مصفاة نفط سلافيانسك أون كوبان بإقليم كراسنودار، ما أسفر عن إصابة... 17.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-17T01:57+0000
2024-03-17T01:58+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
مصفاة
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موسكو - سبوتنيك. وقال سينياغوفسكي عبر تطبيق "تليغرام": "هناك حريق محلي في أراضي سلافيانسك أون كوبان. وتعمل خدمات الطوارئ في مكان الحادث".وكان مقر العمليات للإقليم، قد قال في بيان عبر تطبيق "تليغرام": "في محاولة أخرى لتنفيذ هجوم إرهابي من قبل نظام كييف الإجرامي. في الليل، حوالي الساعة الثالثة صباحًا، حاولت عدة طائرات بدون طيار مهاجمة مصفاة النفط في سلافيانسك".وأضاف البيان أنه "تم تحييد الطائرات بدون طيار، لكن اندلع حريق نتيجة سقوط إحداها".وتستهدف القوات الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وروستوف وشبه جزيرة القرم، بالطائرات المسيرة والصواريخ.وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين المنشآت المدنية في روسيا، محاولةً صرف الانتباه عن فشل ما تسميه بـ "الهجوم المضاد"، والذي كانت أعلنت عنه في يونيو العام الماضي.
https://sputnikarabic.ae/20240316/الخارجية-الروسية-نظام-كييف-يكثف-أعماله-الإرهابية-ضد-روسيا-من-أجل-استجداء-الغرب-للحصول-على-المساعدات-1087047715.html
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روسيا, مصفاة
روسيا, مصفاة

إصابة شخص بعد اندلاع حريق في مصفاة نفط بمدينة سلافيانسك عقب إسقاط طائرة مسيرة

01:57 GMT 17.03.2024 (تم التحديث: 01:58 GMT 17.03.2024)
© Sputnik . Vladimir Astapkovich / الانتقال إلى بنك الصورصورة أرشيفية.. حريق بمنطقة كالوغا
صورة أرشيفية.. حريق بمنطقة كالوغا - سبوتنيك عربي, 1920, 17.03.2024
© Sputnik . Vladimir Astapkovich
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أعلن رئيس بلدية منطقة سلافيانسك الروسية رومان سينياغوفسكي.، اليوم الأحد، أن حريقًا قد اندلع في مصفاة نفط سلافيانسك أون كوبان بإقليم كراسنودار، ما أسفر عن إصابة شخص واحد، وذلك بعد هجوم بالطائرات المسيرة على المنطقة.
موسكو - سبوتنيك. وقال سينياغوفسكي عبر تطبيق "تليغرام": "هناك حريق محلي في أراضي سلافيانسك أون كوبان. وتعمل خدمات الطوارئ في مكان الحادث".

وأضاف: "تم بالفعل السيطرة على الجزء الرئيسي للحريق. وبحسب البيانات التشغيلية فقد أصيب أحد العاملين بالمصنع".

وكان مقر العمليات للإقليم، قد قال في بيان عبر تطبيق "تليغرام": "في محاولة أخرى لتنفيذ هجوم إرهابي من قبل نظام كييف الإجرامي. في الليل، حوالي الساعة الثالثة صباحًا، حاولت عدة طائرات بدون طيار مهاجمة مصفاة النفط في سلافيانسك".
وأضاف البيان أنه "تم تحييد الطائرات بدون طيار، لكن اندلع حريق نتيجة سقوط إحداها".
بناء وزارة الخارجية الروسية في العاصمة موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 16.03.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الخارجية الروسية: نظام كييف يكثف أعماله الإرهابية ضد روسيا من أجل استجداء الغرب للحصول على المساعدات
أمس, 16:41 GMT
وتستهدف القوات الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وروستوف وشبه جزيرة القرم، بالطائرات المسيرة والصواريخ.
وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين المنشآت المدنية في روسيا، محاولةً صرف الانتباه عن فشل ما تسميه بـ "الهجوم المضاد"، والذي كانت أعلنت عنه في يونيو العام الماضي.
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