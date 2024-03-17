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https://sputnikarabic.ae/20240317/إعلام-بايدن-قال-في-عشاء-خاص-إن-ترامب-ينحني-أمام-بوتين-1087056421.html
إعلام: بايدن قال في عشاء خاص إن ترامب ينحني أمام بوتين
إعلام: بايدن قال في عشاء خاص إن ترامب ينحني أمام بوتين
سبوتنيك عربي
أفادت وكالة أمريكية بأن الرئيس الأمريكي جو بايدن قال إن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب "ينحني" للرئيس الروسي فلاديمير بوتين. 17.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-17T07:44+0000
2024-03-17T07:44+0000
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قال بايدن في مأدبة عشاء خاصة في نادي الصحفيين "Gridiron": "نحن نعيش في لحظة غير مسبوقة بالنسبة للديمقراطية. لحظة غير مسبوقة في التاريخ. الديمقراطية والحرية تتعرضان فعليا للهجوم".وبحسب وكالة "أسوشيتد برس"، فإن بايدن سخر أيضًا من عمر ترامب وحالته العقلية، قائلاً إن أحد مرشحيه للرئاسة لعام 2024 كبير جدًا ومريض عقليًا بحيث لا يمكنه أن يصبح رئيسًا. وأضاف بايدن الذي يكبر ترامب بأربع سنوات: "والمرشح الثاني هو أنا".يذكر أن بايدن هو أكبر رئيس للولايات المتحدة سنا، إذ يبلغ من العمر 81 عاما في 20 نوفمبر/ تشرين الثاني. وإذا فاز في الانتخابات عام 2024، فسيكون عمره 82 عاما عند توليه منصبه، و86 عاما في نهاية ولايته الثانية.وفي الوقت نفسه، يتخذ من حوله إجراءات وقائية بانتظام لتقليل خطر السقوط مرة أخرى في الأماكن العامة أو مظاهر النسيان.
https://sputnikarabic.ae/20240308/هز-رأسه-وأدار-عينيه-رئيس-مجلس-النواب-الأمريكي-ينفعل-أثناء-خطاب-بايدن-فيديو-1086806190.html
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روسيا, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية

إعلام: بايدن قال في عشاء خاص إن ترامب ينحني أمام بوتين

07:44 GMT 17.03.2024
© Sputnikالرئيس الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترامب
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 17.03.2024
© Sputnik
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أفادت وكالة أمريكية بأن الرئيس الأمريكي جو بايدن قال إن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب "ينحني" للرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
قال بايدن في مأدبة عشاء خاصة في نادي الصحفيين "Gridiron": "نحن نعيش في لحظة غير مسبوقة بالنسبة للديمقراطية. لحظة غير مسبوقة في التاريخ. الديمقراطية والحرية تتعرضان فعليا للهجوم".

ووفقا لبايدن، فإن "سلفه (ترامب) ينحني أمام الرئيس الروسي ويطلب منه أن يفعل ما يحلو له".

وبحسب وكالة "أسوشيتد برس"، فإن بايدن سخر أيضًا من عمر ترامب وحالته العقلية، قائلاً إن أحد مرشحيه للرئاسة لعام 2024 كبير جدًا ومريض عقليًا بحيث لا يمكنه أن يصبح رئيسًا. وأضاف بايدن الذي يكبر ترامب بأربع سنوات: "والمرشح الثاني هو أنا".
الرئيس الأمريكي، جو بايدن - سبوتنيك عربي, 1920, 08.03.2024
"هز رأسه وأدار عينيه".. رئيس مجلس النواب الأمريكي ينفعل أثناء خطاب بايدن.. فيديو
8 مارس, 18:44 GMT
يذكر أن بايدن هو أكبر رئيس للولايات المتحدة سنا، إذ يبلغ من العمر 81 عاما في 20 نوفمبر/ تشرين الثاني. وإذا فاز في الانتخابات عام 2024، فسيكون عمره 82 عاما عند توليه منصبه، و86 عاما في نهاية ولايته الثانية.

ويعتبر الرئيس الأمريكي نفسه أن عمره دليل على الخبرة ويصر على إنكار وجود مشاكل صحية كبيرة لديه.

وفي الوقت نفسه، يتخذ من حوله إجراءات وقائية بانتظام لتقليل خطر السقوط مرة أخرى في الأماكن العامة أو مظاهر النسيان.
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