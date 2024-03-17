https://sputnikarabic.ae/20240317/ارتفاع-حصيلة-الضحايا-في-غزة-إلى-31645-قتيلا-و73676-جريحا-1087058903.html

ارتفاع حصيلة الضحايا في غزة إلى 31645 قتيلا و73676 جريحا

ارتفاع حصيلة الضحايا في غزة إلى 31645 قتيلا و73676 جريحا

سبوتنيك عربي

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الأحد، ارتفاع حصيلة ضحايا العمليات الإسرائيلية في القطاع إلى 31645 قتيلا و73676 إصابة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول... 17.03.2024, سبوتنيك عربي

2024-03-17T09:55+0000

2024-03-17T09:55+0000

2024-03-17T09:55+0000

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وقالت الوزارة في بيان إن "الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 9 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 92 شهيدا و130 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية".وأشارت إلى أنه ما زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات وأن طواقم الإسعاف والدفاع المدني لا تستطيع الوصول إليهم.وتتواصل لليوم الـ 163 على التوالي، العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، في ظل شح كبير في الغذاء والماء والدواء والوقود، وتقلص عدد المستشفيات والمراكز الطبية العاملة، التي تقدم الخدمات للسكان.وبحسب الأمم المتحدة، دمر الجيش الإسرائيلي أحياء بكاملها، وتسبب بنزوح 1.7 من أصل 2.4 مليون نسمة، وأثار أزمة إنسانية كارثية.وشنّ مقاتلون من حركة حماس، في 7 أكتوبر 2023، هجوما على جنوبي إسرائيل أدى لمقتل 1200 إسرائيلي، وفقا لبيانات إسرائيلية رسمية.وردًا على هجوم "حماس"، تعهدت إسرائيل بـ"القضاء" على الحركة، وشنت هجوما كبيرا على غزة، أودى بحياة أكثر من 31 ألف فلسطيني حتى الآن، غالبيتهم العظمى من النساء والأطفال، حسب وزارة الصحة في غزة.وفي غضون ذلك، تتواصل المساعي الإقليمية والدولية للتوصل إلى صفقة لوقف إطلاق النار بين الجانبين.

https://sputnikarabic.ae/20240317/باسم-الإنسانية-منظمة-الصحة-العالمية-تدعو-إسرائيل-لعدم-شن-هجوم-على-رفح-1087057486.html

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