https://sputnikarabic.ae/20240317/القوات-الروسية-تحرر-بلدة-ميرنوي-على-محور-جنوب-دونيتسك-1087065844.html

القوات الروسية تحرر بلدة ميرنوي على محور جنوب دونيتسك

القوات الروسية تحرر بلدة ميرنوي على محور جنوب دونيتسك

سبوتنيك عربي

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أن وحدات من القوات الروسية حررت بلدة ميرنوي في مقاطعة زابوروجيه على محور جنوب دونيتسك. 17.03.2024, سبوتنيك عربي

2024-03-17T11:04+0000

2024-03-17T11:04+0000

2024-03-17T11:32+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

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وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "على اتجاه جنوب دونيتسك، قامت وحدات من قوات مجموعة "فوستوك"، نتيجة للأعمال الهجومية الناجحة، بتحرير بلدة ميرنوي في مقاطعة زابوروجيه، وصدت أيضا هجوما مضادا من قبل القوات الأوكرانية في جمهورية دونيتسك الشعبية".وأضاف البيان: "على اتجاه كوبيانسك، ألحقت وحدات من قوات مجموعة "الغرب"، بإسناد من سلاح الطيران ونيران المدفعية، أضرارا بالنيران في القوات الأوكرانية في منطقة كيسلوفكا في مقاطعة خاركوف، كما أنها صدت 3 هجمات للقوات الأوكرانية في مقاطعة خاركوف".وبلغت خسائر القوات الأوكرانية نحو 90 جنديا، و4 مركبات، وخلال القتال المضاد للبطارية، تم تدمير مدفع "إم 777" أمريكي الصنع ومدفع هاوتزر "إف إتش 70" بريطاني الصنع.وبلغت خسائر القوات الأوكرانية على هذا الاتجاه نحو 200 جندي، ومركبتين قتاليتين مدرعتين، و5 مركبات.القوات الروسية تصد جميع محاولات اختراق الحدود في اتجاه بيلغورودوتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها، دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.

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