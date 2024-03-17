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Военнослужащие полка Центрального военного округа на Краснолиманском направлении спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240317/القوات-الروسية-تصد-جميع-محاولات-اختراق-الحدود-في-اتجاه-بيلغورود-1087066190.html
القوات الروسية تصد جميع المحاولات الأوكرانية لاختراق الحدود في اتجاه بيلغورود
القوات الروسية تصد جميع المحاولات الأوكرانية لاختراق الحدود في اتجاه بيلغورود
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، بأن الجيش الروسي أحبط جميع المحاولات الأوكرانية لاختراق المنطقة الحدودية من قبل مجموعات التخريب والاستطلاع التابعة... 17.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-17T11:20+0000
2024-03-17T11:21+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
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وقالت الدفاع الروسية في بيان: "في اتجاه بيلغورود، صدت الضربات النارية والإجراءات المختصة للوحدات الروسية الهجمات وأوقفت جميع محاولات الاختراق إلى الأراضي الحدودية لروسيا من قبل مجموعات التخريب والاستطلاع التابعة للمسلحين الأوكرانيين في منطقة قرية كوزينكا في مقاطعة بيلغورود".وتابع البيان: "في اتجاه أفدييفكا، هزمت القوات الروسية مجموعات من القوى البشرية والمعدات للعدو في مناطق تونينكو وسيفيرنوي وأورلوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية"، مشيرا إلى أن "القوات الروسية صدت تسع هجمات مضادة من قبل مجموعات هجومية من ألوية المشاة الآلية 24، 47، 53، 59 وألوية الهجوم الجوي 78 التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق عدة في جمهورية دونيتسك الشعبية".ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف. ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sputnikarabic.ae/20240317/ماسك-أوكرانيا-ستخسر-المزيد-من-الأشخاص-والأقاليم-إذا-لم-تبدأ-المفاوضات-1087058111.html
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روسيا, العالم
روسيا, العالم

القوات الروسية تصد جميع المحاولات الأوكرانية لاختراق الحدود في اتجاه بيلغورود

11:20 GMT 17.03.2024 (تم التحديث: 11:21 GMT 17.03.2024)
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصورأفراد عسكريون من كتيبة الصواريخ التابعة للواء المدفعية التابع لمجموعة قوات "المركز" التابعة للقوات المسلحة الروسية في اتجاه محور أفدييفكا في منطقة العملية العسكرية الخاصة
أفراد عسكريون من كتيبة الصواريخ التابعة للواء المدفعية التابع لمجموعة قوات المركز التابعة للقوات المسلحة الروسية في اتجاه محور أفدييفكا في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 17.03.2024
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov
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أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، بأن الجيش الروسي أحبط جميع المحاولات الأوكرانية لاختراق المنطقة الحدودية من قبل مجموعات التخريب والاستطلاع التابعة للمسلحين الأوكرانيين في منطقة كوزينكا في مقاطعة بيلغورود.
وقالت الدفاع الروسية في بيان: "في اتجاه بيلغورود، صدت الضربات النارية والإجراءات المختصة للوحدات الروسية الهجمات وأوقفت جميع محاولات الاختراق إلى الأراضي الحدودية لروسيا من قبل مجموعات التخريب والاستطلاع التابعة للمسلحين الأوكرانيين في منطقة قرية كوزينكا في مقاطعة بيلغورود".

وأضافت: "نتيجة للغارات الجوية والطائرات دون طيار ونيران المدفعية، تم تدمير ما يصل إلى 65 مسلحًا أوكرانيًا ومركبة قتالية تشيكية الصنع من طراز "فامبير" ومدفع "دي-20".

وتابع البيان: "في اتجاه أفدييفكا، هزمت القوات الروسية مجموعات من القوى البشرية والمعدات للعدو في مناطق تونينكو وسيفيرنوي وأورلوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية"، مشيرا إلى أن "القوات الروسية صدت تسع هجمات مضادة من قبل مجموعات هجومية من ألوية المشاة الآلية 24، 47، 53، 59 وألوية الهجوم الجوي 78 التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق عدة في جمهورية دونيتسك الشعبية".

وبحسب البيان، فإن "العدو خسر ما يصل إلى 380 جنديًا ومركبتين قتاليتين مدرعتين وعشر مركبات، ومدفع أمريكي الصنع من طراز "أم777"، ومدفعين من طراز "دي-20"، ومدفع هاوتزر "ميستابي" ومدفعين من طراز "دي-30".

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العملية العسكرية الروسية الخاصة
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09:00 GMT
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
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