https://sputnikarabic.ae/20240317/القوات-الروسية-تصد-جميع-محاولات-اختراق-الحدود-في-اتجاه-بيلغورود-1087066190.html

القوات الروسية تصد جميع المحاولات الأوكرانية لاختراق الحدود في اتجاه بيلغورود

القوات الروسية تصد جميع المحاولات الأوكرانية لاختراق الحدود في اتجاه بيلغورود

سبوتنيك عربي

أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، بأن الجيش الروسي أحبط جميع المحاولات الأوكرانية لاختراق المنطقة الحدودية من قبل مجموعات التخريب والاستطلاع التابعة... 17.03.2024, سبوتنيك عربي

2024-03-17T11:20+0000

2024-03-17T11:20+0000

2024-03-17T11:21+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

العالم

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وقالت الدفاع الروسية في بيان: "في اتجاه بيلغورود، صدت الضربات النارية والإجراءات المختصة للوحدات الروسية الهجمات وأوقفت جميع محاولات الاختراق إلى الأراضي الحدودية لروسيا من قبل مجموعات التخريب والاستطلاع التابعة للمسلحين الأوكرانيين في منطقة قرية كوزينكا في مقاطعة بيلغورود".وتابع البيان: "في اتجاه أفدييفكا، هزمت القوات الروسية مجموعات من القوى البشرية والمعدات للعدو في مناطق تونينكو وسيفيرنوي وأورلوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية"، مشيرا إلى أن "القوات الروسية صدت تسع هجمات مضادة من قبل مجموعات هجومية من ألوية المشاة الآلية 24، 47، 53، 59 وألوية الهجوم الجوي 78 التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق عدة في جمهورية دونيتسك الشعبية".ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف. ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.

https://sputnikarabic.ae/20240317/ماسك-أوكرانيا-ستخسر-المزيد-من-الأشخاص-والأقاليم-إذا-لم-تبدأ-المفاوضات-1087058111.html

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