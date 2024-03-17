https://sputnikarabic.ae/20240317/الولايات-المتحدة-تعد-مشروع-قرار-بمجلس-الأمن-للتوصل-إلى-وقف-نار-فوري-ودائم-في-قطاع-غزة-1087058751.html

الولايات المتحدة تعد مشروع قرار بمجلس الأمن للتوصل إلى وقف نار فوري ودائم في قطاع غزة

الولايات المتحدة تعد مشروع قرار بمجلس الأمن للتوصل إلى وقف نار فوري ودائم في قطاع غزة

سبوتنيك عربي

أفادت صحيفة إسرائيلية بأن مسؤولين إسرائيليين نقلوا معلومات حول مشروع قرار أمريكي في مجلس الأمن الدولي يدفع إلى وقف إطلاق نار فوري ومتواصل في قطاع غزة المحاصر. 17.03.2024, سبوتنيك عربي

2024-03-17T09:53+0000

2024-03-17T09:53+0000

2024-03-17T09:53+0000

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وقال صحيفة "معاريف": "خضع مشروع القرار الأمريكي المقترح لعدد من التعديلات وصولا إلى صيغته النهائية والتي لم يعد من الممكن تغييرها".وأشارت الصحيفة إلى أن "التعديلات النهائية لمشروع القرار الأمريكي لا تسمح بمناورة عسكرية برية، وإنما تعرب عن قلق عميق من مجرد إمكانية شن عملية عسكرية إسرائيلية في رفح، وتؤكد أن مناورة "للجيش الإسرائيلي" في منطقة رفح ستشكل خطرا حقيقيا من خلال انتهاك القانون الإنساني الدولي".نتنياهو يوافق على "خطط العمليات" في رفحووفقا للصحيفة، فإن الولايات المتحدة ستسعى إلى إجراء تصويت في مجلس الأمن الدولي على مشروع القرار في بداية الأسبوع الحالي.ويواصل الجيش الإسرائيلي عملياته العسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وأسفر القصف الإسرائيلي والعمليات البرية الإسرائيلية في قطاع غزة، منذ الـ7 من أكتوبر الماضي، عن مقتل أكثر من 31 ألف قتيل وأكثر 73 ألف مصاب، إضافة إلى آلاف المفقودين، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.الخارجية الفلسطينية: نتنياهو يعترف بخوضه معركة دبلوماسية مع العالم لكسب الوقت

https://sputnikarabic.ae/20240316/وزير-المالية-الإسرائيلي-يطالب-نتنياهو-بمنع-وفد-بلاده-من-المغادرة-لحضور-محادثات-تبادل-الأسرى-في-قطر-1087051391.html

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