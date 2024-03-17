https://sputnikarabic.ae/20240317/بوتين-يؤكد-أن-روسيا-ليس-لديها-أي-مرشح-مفضل-في-انتخابات-الرئاسة-الأمريكية-1087096981.html

بوتين يؤكد أن روسيا ليس لديها أي مرشح مفضل في انتخابات الرئاسة الأمريكية

بوتين يؤكد أن روسيا ليس لديها أي مرشح مفضل في انتخابات الرئاسة الأمريكية

سبوتنيك عربي

صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الأحد، بأن موسكو ليس لديها أي مرشح مفضل في انتخابات الرئاسة الأمريكية. 17.03.2024, سبوتنيك عربي

2024-03-17T23:50+0000

2024-03-17T23:50+0000

2024-03-17T23:50+0000

فلاديمير بوتين

روسيا

الولايات المتحدة الأمريكية

الانتخابات الرئاسية الروسية 2024

الانتخابات الأمريكية

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موسكو - سبوتنيك. وقال بوتين في تصريحات من مقر حملته الانتخابية، "ليس لدينا أي تفضيل لأي مرشح لرئاسة الولايات المتحدة، وسنعمل مع من يثق به الناخبون".وأضاف: "لدي كل الأسباب للاعتقاد بأننا لا نرى أي ديمقراطية اليوم، على الأقل خلال العمليات الانتخابية في بعض الدول الغربية، بما في ذلك الولايات المتحدة".وأشار بوتين إلى أنه خلال الانتخابات في الولايات المتحدة هناك استغلال للموارد الإدارية والنظام القضائي. مشيرًا إلى أن "هذا أصبح ببساطة سخيفًا وعارًا على العالم أجمع بالنسبة للولايات المتحدة".ومن المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية الأمريكية في 5 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024. أظهرت استطلاعات رأي سابقة أن الرئيس السابق دونالد ترامب هو المرشح الأوفر حظا في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري، ومن المتوقع أن يواجه الرئيس الحالي جو بايدن، ووفقا لاستطلاعات الرأي، فإن ترامب في وضع جيد يسمح له بالفوز في انتخابات 2024.

https://sputnikarabic.ae/20240317/بوتين-يؤكد-أنه-لا-يستبعد-نشوب-صراع-بين-روسيا-ودول-الناتو-1087095996.html

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فلاديمير بوتين, روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, الانتخابات الرئاسية الروسية 2024, الانتخابات الأمريكية