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https://sputnikarabic.ae/20240317/بوتين-يتصدر-الانتخابات-الرئاسية-بنسبة-8715--من-الأصوات-بعد-فرز-80-من-أوراق-الاقتراع-1087095490.html
بوتين يتصدر الانتخابات الرئاسية بنسبة 87.15 % من الأصوات بعد فرز 80% من أوراق الاقتراع
بوتين يتصدر الانتخابات الرئاسية بنسبة 87.15 % من الأصوات بعد فرز 80% من أوراق الاقتراع
سبوتنيك عربي
أفادت لجنة الانتخابات الرئاسية الروسية، اليوم الاثنين، بأن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، يتصدر الانتخابات الرئايسية بنسبة 87.15 % من الأصوات بعد فرز 80% من... 17.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-17T22:34+0000
2024-03-17T22:34+0000
الانتخابات الرئاسية الروسية 2024
روسيا
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وقالت لجنة الانتخابات الرئاسية الروسية إنه تم تم فرز أكثر من 80% من الأصوات وحصل بوتين على 87.15% حتى الساعة 00.55 بتوقيت موسكو.وأعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مساء يوم الأحد، عن امتنانه للروس الذين ذهبوا إلى صناديق الاقتراع وصوتوا في الانتخابات الرئاسية.وقال بوتين، في كلمة من مقره الانتخابي في موسكو: "أود أن أشكر مواطني روسيا. نحن جميعا فريق واحد. جميع مواطني روسيا الذين جاءوا إلى مراكز الاقتراع وأدلوا بأصواتهم".هذا، وحدد مجلس الفيدرالية الروسي موعد الانتخابات الرئاسية في 17 مارس/ آذار 2024 ، وقررت لجنة الانتخابات المركزية أن يستمر التصويت 3 أيام في 15 و16 و17 آذار/مارس، لتصبح هذه أول انتخابات رئاسية روسية تستمر 3 أيام.ويتنافس على منصب رئيس روسيا الاتحادية في الانتخابات المرتقبة، أربعة مرشحين؛ هم الرئيس الحالي فلاديمير بوتين (مرشح مستقل)، وثلاثة مرشحين من الأحزاب الممثلة في البرلمان؛ ليونيد سلوتسكي (الحزب الديمقراطي الليبرالي)، وفلاديسلاف دافانكوف (الناس الجدد)، ونيكولاي خاريتونوف (الحزب الشيوعي في روسيا الاتحادية).ويتجاوز عدد الناخبين 112 مليونا في أراضي روسيا ويصل إلى نحو مليونين في الخارج.
https://sputnikarabic.ae/20240317/الرئيس-بوتين-يزور-المقر-الرئيسي-للانتخابات-الرئاسية-الروسية-1087090793.html
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الانتخابات الرئاسية الروسية 2024, روسيا
الانتخابات الرئاسية الروسية 2024, روسيا

بوتين يتصدر الانتخابات الرئاسية بنسبة 87.15 % من الأصوات بعد فرز 80% من أوراق الاقتراع

22:34 GMT 17.03.2024
© Sputnik . Maksim Blinov / الانتقال إلى بنك الصورإعلان النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية الروسية 2024
إعلان النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية الروسية 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 17.03.2024
© Sputnik . Maksim Blinov
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أفادت لجنة الانتخابات الرئاسية الروسية، اليوم الاثنين، بأن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، يتصدر الانتخابات الرئايسية بنسبة 87.15 % من الأصوات بعد فرز 80% من أوراق الاقتراع.
وقالت لجنة الانتخابات الرئاسية الروسية إنه تم تم فرز أكثر من 80% من الأصوات وحصل بوتين على 87.15% حتى الساعة 00.55 بتوقيت موسكو.
وأعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مساء يوم الأحد، عن امتنانه للروس الذين ذهبوا إلى صناديق الاقتراع وصوتوا في الانتخابات الرئاسية.
وقال بوتين، في كلمة من مقره الانتخابي في موسكو: "أود أن أشكر مواطني روسيا. نحن جميعا فريق واحد. جميع مواطني روسيا الذين جاءوا إلى مراكز الاقتراع وأدلوا بأصواتهم".
فلاديمير بوتين يزور مقره الانتخابي - سبوتنيك عربي, 1920, 17.03.2024
بث مباشر... الرئيس بوتين يزور مقره الانتخابي
20:43 GMT
هذا، وحدد مجلس الفيدرالية الروسي موعد الانتخابات الرئاسية في 17 مارس/ آذار 2024 ، وقررت لجنة الانتخابات المركزية أن يستمر التصويت 3 أيام في 15 و16 و17 آذار/مارس، لتصبح هذه أول انتخابات رئاسية روسية تستمر 3 أيام.
ويتنافس على منصب رئيس روسيا الاتحادية في الانتخابات المرتقبة، أربعة مرشحين؛ هم الرئيس الحالي فلاديمير بوتين (مرشح مستقل)، وثلاثة مرشحين من الأحزاب الممثلة في البرلمان؛ ليونيد سلوتسكي (الحزب الديمقراطي الليبرالي)، وفلاديسلاف دافانكوف (الناس الجدد)، ونيكولاي خاريتونوف (الحزب الشيوعي في روسيا الاتحادية).
ويتجاوز عدد الناخبين 112 مليونا في أراضي روسيا ويصل إلى نحو مليونين في الخارج.
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