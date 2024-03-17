https://sputnikarabic.ae/20240317/حزب-الله-يعلن-استهداف-5-مواقع-للجيش-الإسرائيلي-بالقرب-من-الحدود-الجنوبية-للبنان--1087083917.html
"حزب الله" يعلن استهداف 5 مواقع للجيش الإسرائيلي بالقرب من الحدود الجنوبية للبنان
"حزب الله" يعلن استهداف 5 مواقع للجيش الإسرائيلي بالقرب من الحدود الجنوبية للبنان
سبوتنيك عربي
أعلن "حزب الله" اللبناني، عن استهداف مواقع للجيش الإسرائيلي وتجمعاتٍ لجنوده بالقرب من الحدود اللبنانية الجنوبية، فيما يأتي في سياق تصعيد يتزامن مع عمليات... 17.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-17T16:15+0000
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جنوب لبنان- سبوتنيك. وأوضح الحزب، في بيانات متتالية، أن "عناصر المقاومة الإسلامية (حزب الله)، قصفت تجمعاً لجنود الجيش الإسرائيلي مقابل بلدة الوزاني، وتجمعاً آخر في محيط ثكنة ميتات بالأسلحة المناسبة وأصابت أهدافها بدقة، واستهدفت التجهيزات التجسسية في موقع العاصي برشاشات (14.5) وأصابتها إصابةً مباشرة، كما قصفت موقع المرج، وموقع المطلة بالأسلحة المناسبة وأصابته إصابةً مباشرة". وقال مصدر ميداني، لوكالة "سبوتنيك"، إن "الطائرات الحربية الإسرائيلية أغارت على منزل في منطقة الناقورة دون وقوع إصابات، وعلى خراج بلدتي بليدا ومحيبيب، مطلقاً صاروخين على المنطقة دون أن ينفجرا، وعلى بلدة عيترون، وقصف الجيش الإسرائيلي بالمدفعية الثقيلة أطراف بلدة راشيا الفخار في القطاع الشرقي من جنوب لبنان، وبلدة دبل حانين، وبلدة كفركلا، وسهل الخيام، والناقورة ووادي حامول".تأتي هذه التطورات في سياق ما تشهده حدود لبنان الجنوبية من تبادل لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي و"حزب الله"، بعيد بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي. وتصاعدت وتيرة القصف الإسرائيلي للقرى والبلدات الحدودية اللبنانية، حيث استهدف العديد من المنازل ما أدى إلى مقتل مدنيين بينهم أطفال، وبالمقابل وسّع "حزب الله" من عملياته على مواقع ومستوطنات إسرائيلية.
https://sputnikarabic.ae/20240317/قيادي-في-أنصار-الله-لـسبوتنيك-فرضنا-حصارا-بحريا-على-إسرائيل-وتوسيع-العمليات-البحرية-فاجأ-الغرب-1087076408.html
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لبنان, طوفان الأقصى, إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي, العالم, أخبار العالم الآن
لبنان, طوفان الأقصى, إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي, العالم, أخبار العالم الآن
"حزب الله" يعلن استهداف 5 مواقع للجيش الإسرائيلي بالقرب من الحدود الجنوبية للبنان
16:15 GMT 17.03.2024 (تم التحديث: 16:42 GMT 17.03.2024)
أعلن "حزب الله" اللبناني، عن استهداف مواقع للجيش الإسرائيلي وتجمعاتٍ لجنوده بالقرب من الحدود اللبنانية الجنوبية، فيما يأتي في سياق تصعيد يتزامن مع عمليات عسكرية إسرائيلية بقطاع غزة تتواصل منذ أكثر من 160 يوما.
جنوب لبنان- سبوتنيك. وأوضح الحزب، في بيانات متتالية، أن "عناصر المقاومة الإسلامية (حزب الله)، قصفت تجمعاً لجنود الجيش الإسرائيلي مقابل بلدة الوزاني، وتجمعاً آخر في محيط ثكنة ميتات بالأسلحة المناسبة وأصابت أهدافها بدقة، واستهدفت التجهيزات التجسسية في موقع العاصي برشاشات (14.5) وأصابتها إصابةً مباشرة، كما قصفت موقع المرج، وموقع المطلة بالأسلحة المناسبة وأصابته إصابةً مباشرة".
وقال مصدر ميداني، لوكالة "سبوتنيك"، إن "الطائرات الحربية الإسرائيلية أغارت على منزل في منطقة الناقورة دون وقوع إصابات، وعلى خراج بلدتي بليدا ومحيبيب، مطلقاً صاروخين على المنطقة دون أن ينفجرا، وعلى بلدة عيترون، وقصف الجيش الإسرائيلي بالمدفعية الثقيلة أطراف بلدة راشيا الفخار في القطاع الشرقي من جنوب لبنان، وبلدة دبل حانين، وبلدة كفركلا، وسهل الخيام، والناقورة ووادي حامول".
تأتي هذه التطورات في سياق ما تشهده حدود لبنان الجنوبية من تبادل لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي و"حزب الله"
، بعيد بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.
وتصاعدت وتيرة القصف الإسرائيلي للقرى والبلدات الحدودية اللبنانية، حيث استهدف العديد من المنازل ما أدى إلى مقتل مدنيين بينهم أطفال، وبالمقابل وسّع "حزب الله" من عملياته على مواقع ومستوطنات إسرائيلية.