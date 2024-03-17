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Военнослужащие полка Центрального военного округа на Краснолиманском направлении спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240317/خبير-أمريكي-لن-تتمكن-أي-استراتيجية-غربية-جديدة-من-إنقاذ-أوكرانيا-من-الهزيمة-1087065948.html
خبير أمريكي: لن تتمكن أي استراتيجية غربية جديدة من إنقاذ أوكرانيا من الهزيمة
خبير أمريكي: لن تتمكن أي استراتيجية غربية جديدة من إنقاذ أوكرانيا من الهزيمة
سبوتنيك عربي
أفاد جون ميرشايمر، الخبير والأستاذ في جامعة شيكاغو، بأنه لا توجد استراتيجية غربية جديدة ستنقذ أوكرانيا من الهزيمة الحتمية. 17.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-17T11:14+0000
2024-03-17T11:14+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
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وقال ميرشايمر في مقابلة مع عالم السياسة النرويجي جلين ديسن: "أعتقد أنه أصبح من الواضح جدًا للكثيرين أن أوكرانيا ستخسر الحرب. يمكن مناقشة هذا الأمر، لأن هذا موضوع معقد إلى حد ما، ولكن ليس هناك شك في أن كييف ستهزم، تمامًا مثل الناتو".وأشار ميرشايمر أيضًا إلى الحالة الرهيبة للجيوش الأوروبية، مشددًا على أن قوات دول الاتحاد الأوروبي لن تكون قادرة على مساعدة أوكرانيا بأي شكل من الأشكال.وفي اليوم السابق، اعترف إيمانويل ماكرون في مقابلة مع صحيفة "لو باريزيان" بأن فرنسا كانت تجري عمليات "لمواجهة القوات الروسية" في أوكرانيا.وتعليقا على كلام الرئيس الفرنسي بشأن إرسال قوات إلى أوكرانيا، قال الكرملين إن مثل هذا التطور للأحداث سيؤدي حتما إلى صدام عسكري مباشر بين روسيا وحلف شمال الأطلسي، وأن حقيقة مناقشة إمكانية إرسال "وحدات معينة إلى أوكرانيا" وصفها المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف بأنها عنصر جديد مهم.وردا على كلام الرئيس الفرنسي بشأن عدم وجود خطوط حمراء لدى باريس فيما يتعلق بدعم كييف، قال إن روسيا لن يكون لديها خطوط حمراء ضد الدول التي تتبع مثل هذا النهج.
https://sputnikarabic.ae/20240316/خبير-بريطاني-روسيا-لديها-بيانات-استخباراتية-عن-جميع-تحركات-العدو-1087051224.html
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روسيا, العالم
روسيا, العالم

خبير أمريكي: لن تتمكن أي استراتيجية غربية جديدة من إنقاذ أوكرانيا من الهزيمة

11:14 GMT 17.03.2024
© AP Photo / Efrem Lukatskyجندي أوكراني يجلس في خندق في شمال أوكرانيا
جندي أوكراني يجلس في خندق في شمال أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 17.03.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
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أفاد جون ميرشايمر، الخبير والأستاذ في جامعة شيكاغو، بأنه لا توجد استراتيجية غربية جديدة ستنقذ أوكرانيا من الهزيمة الحتمية.
وقال ميرشايمر في مقابلة مع عالم السياسة النرويجي جلين ديسن: "أعتقد أنه أصبح من الواضح جدًا للكثيرين أن أوكرانيا ستخسر الحرب. يمكن مناقشة هذا الأمر، لأن هذا موضوع معقد إلى حد ما، ولكن ليس هناك شك في أن كييف ستهزم، تمامًا مثل الناتو".

وأضاف: "يبدو لي أنه لا توجد استراتيجية يمكنها تحسين هذا الوضع بطريقة أو بأخرى".

وأشار ميرشايمر أيضًا إلى الحالة الرهيبة للجيوش الأوروبية، مشددًا على أن قوات دول الاتحاد الأوروبي لن تكون قادرة على مساعدة أوكرانيا بأي شكل من الأشكال.

مشيرا إلى أن "هذه مشكلة كبيرة بالنسبة للغرب".

وفي اليوم السابق، اعترف إيمانويل ماكرون في مقابلة مع صحيفة "لو باريزيان" بأن فرنسا كانت تجري عمليات "لمواجهة القوات الروسية" في أوكرانيا.
طاقم دبابة تي-62 تابعة لفيلق الجيش الثاني التابع لمجموعة القوات يوجني (الجنوب) في اتجاه سيفرسكي، العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 16.03.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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وتعليقا على كلام الرئيس الفرنسي بشأن إرسال قوات إلى أوكرانيا، قال الكرملين إن مثل هذا التطور للأحداث سيؤدي حتما إلى صدام عسكري مباشر بين روسيا وحلف شمال الأطلسي، وأن حقيقة مناقشة إمكانية إرسال "وحدات معينة إلى أوكرانيا" وصفها المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف بأنها عنصر جديد مهم.

وحذر الرئيس فلاديمير بوتين من أن إرسال فرقة أوروبية لن يغير الوضع في ساحة المعركة بأي شكل من الأشكال ولن يؤدي إلا إلى عواقب وخيمة على السلطات الأوكرانية.

وردا على كلام الرئيس الفرنسي بشأن عدم وجود خطوط حمراء لدى باريس فيما يتعلق بدعم كييف، قال إن روسيا لن يكون لديها خطوط حمراء ضد الدول التي تتبع مثل هذا النهج.
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