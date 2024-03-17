https://sputnikarabic.ae/20240317/خبير-أمريكي-لن-تتمكن-أي-استراتيجية-غربية-جديدة-من-إنقاذ-أوكرانيا-من-الهزيمة-1087065948.html

خبير أمريكي: لن تتمكن أي استراتيجية غربية جديدة من إنقاذ أوكرانيا من الهزيمة

خبير أمريكي: لن تتمكن أي استراتيجية غربية جديدة من إنقاذ أوكرانيا من الهزيمة

سبوتنيك عربي

أفاد جون ميرشايمر، الخبير والأستاذ في جامعة شيكاغو، بأنه لا توجد استراتيجية غربية جديدة ستنقذ أوكرانيا من الهزيمة الحتمية. 17.03.2024, سبوتنيك عربي

2024-03-17T11:14+0000

2024-03-17T11:14+0000

2024-03-17T11:14+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

العالم

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0c/14/1084290921_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_63fc378abff51ec694d3eb6ab3053e22.jpg

وقال ميرشايمر في مقابلة مع عالم السياسة النرويجي جلين ديسن: "أعتقد أنه أصبح من الواضح جدًا للكثيرين أن أوكرانيا ستخسر الحرب. يمكن مناقشة هذا الأمر، لأن هذا موضوع معقد إلى حد ما، ولكن ليس هناك شك في أن كييف ستهزم، تمامًا مثل الناتو".وأشار ميرشايمر أيضًا إلى الحالة الرهيبة للجيوش الأوروبية، مشددًا على أن قوات دول الاتحاد الأوروبي لن تكون قادرة على مساعدة أوكرانيا بأي شكل من الأشكال.وفي اليوم السابق، اعترف إيمانويل ماكرون في مقابلة مع صحيفة "لو باريزيان" بأن فرنسا كانت تجري عمليات "لمواجهة القوات الروسية" في أوكرانيا.وتعليقا على كلام الرئيس الفرنسي بشأن إرسال قوات إلى أوكرانيا، قال الكرملين إن مثل هذا التطور للأحداث سيؤدي حتما إلى صدام عسكري مباشر بين روسيا وحلف شمال الأطلسي، وأن حقيقة مناقشة إمكانية إرسال "وحدات معينة إلى أوكرانيا" وصفها المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف بأنها عنصر جديد مهم.وردا على كلام الرئيس الفرنسي بشأن عدم وجود خطوط حمراء لدى باريس فيما يتعلق بدعم كييف، قال إن روسيا لن يكون لديها خطوط حمراء ضد الدول التي تتبع مثل هذا النهج.

https://sputnikarabic.ae/20240316/خبير-بريطاني-روسيا-لديها-بيانات-استخباراتية-عن-جميع-تحركات-العدو-1087051224.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, العالم