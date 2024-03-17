https://sputnikarabic.ae/20240317/دبلوماسي-أمريكي-يتحدث-عن-طريقة-تنقذ-أوكرانيا-من-الانهيار-الكامل-1087071059.html
دبلوماسي أمريكي يتحدث عن طريقة تنقذ أوكرانيا من الانهيار الكامل
دبلوماسي أمريكي يتحدث عن طريقة تنقذ أوكرانيا من الانهيار الكامل
سبوتنيك عربي
صرح الدبلوماسي الأمريكي السابق، تشاس فريمان، أن أوكرانيا يمكن أن تتجنب الانهيار إذا حدث تغيير في نظام الرئيس الحالي للبلاد، فلاديمير زيلينسكي. 17.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-17T14:45+0000
2024-03-17T14:45+0000
2024-03-17T14:45+0000
روسيا
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وقال خلال مقابلة على موقع "يوتيوب": "إذا كان السؤال عن إمكانية إنقاذ أوكرانيا من الدمار الكامل، فالإجابة هي، تغيير الحكومة في كييف و تغيير جوهري في السياسة هو أمر ضروري".وأضاف فريمان أن كييف، من خلال استمرار الأعمال العدائية، لا تؤدي إلا إلى تفاقم موقفها في عملية المفاوضات المستقبلية.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها، دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sputnikarabic.ae/20240317/القوات-الروسية-تسقط-مروحية-مي-8-أوكرانية-باستخدام-منظومة-فيربا-فيديو-1087070383.html
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روسيا
دبلوماسي أمريكي يتحدث عن طريقة تنقذ أوكرانيا من الانهيار الكامل
صرح الدبلوماسي الأمريكي السابق، تشاس فريمان، أن أوكرانيا يمكن أن تتجنب الانهيار إذا حدث تغيير في نظام الرئيس الحالي للبلاد، فلاديمير زيلينسكي.
وقال خلال مقابلة على موقع "يوتيوب": "إذا كان السؤال عن إمكانية إنقاذ أوكرانيا من الدمار الكامل، فالإجابة هي، تغيير الحكومة في كييف و تغيير جوهري في السياسة هو أمر ضروري".
وشدد فريمان على أن أوكرانيا اختارت التكتيكات الخاطئة برفضها الحل الدبلوماسي للصراع.
وأضاف فريمان أن كييف، من خلال استمرار الأعمال العدائية، لا تؤدي إلا إلى تفاقم موقفها في عملية المفاوضات المستقبلية.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف
لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية
الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها، دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.