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Военнослужащие полка Центрального военного округа на Краснолиманском направлении спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240317/شويغو-يأمر-بتركيب-وسائل-إضافية-للدفاع-ضد-الطائرات-دون-طيار-على-السفن-1087056945.html
شويغو يأمر بتركيب وسائل إضافية للدفاع ضد الطائرات دون طيار على السفن
شويغو يأمر بتركيب وسائل إضافية للدفاع ضد الطائرات دون طيار على السفن
سبوتنيك عربي
صرحت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، قام بزيارة عمل إلى قوات المنطقة العسكرية الجنوبية وزار مركز قيادة أسطول البحر... 17.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-17T08:21+0000
2024-03-17T08:46+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقالت الدفاع في بيانها: "استمع وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، في إطار زيارة عمل إلى قوات المنطقة العسكرية الجنوبية في مركز قيادة أسطول البحر الأسود، إلى تقارير من قيادة الأسطول وضباط الأركان حول الوضع الحالي وطبيعة أعمال العدو وتنفيذ المهام القتالية من قبل الوحدات البحرية في منطقة مسؤوليتها".ونقلت الوزارة عن شويغو قوله: "من الضروري إجراء تدريب كل يوم مع الأفراد. التدريب على صد الهجمات الجوية وهجمات القوارب غير المأهولة، وإجراء التدريب ليلًا ونهارًا حتى تكون جميع أطقمنا جاهزة".وأشارت الوزارة إلى أنه "في إطار العمل، تفقد وزير الدفاع الروسي سير بناء مستشفى عسكري جديد في مدينة سيفاستوبول، حيث انطلقت أعمال البناء على مساحة 8.5 هكتار" .وقالت الدفاع الروسية: "أفاد نائب وزير الدفاع الروسي، تيمور إيفانوف، بأنه يجري بناء أكثر من 20 مبنى ومنشأة من الصفر، بما في ذلك مبنى طبي وتشخيصي حديث ومهابط للطائرات المروحية وقسم للأمراض المعدية ومحطة لنقل الدم ومحطة أكسجين وغيرها".
https://sputnikarabic.ae/20240306/شويغو-يوعز-بدمج-الرادارات-الروسية-المنتجة-مع-الأسلحة-الهجومية-1086716033.html
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روسيا, العالم
روسيا, العالم

شويغو يأمر بتركيب وسائل إضافية للدفاع ضد الطائرات دون طيار على السفن

08:21 GMT 17.03.2024 (تم التحديث: 08:46 GMT 17.03.2024)
CC BY 4.0 / Ministry of Defence of the Russian Federation / (cropped image) قارب صواريخ صغير "مولنيا" (البرق) من طراز "تارانتول" من المشروع 1241 (تارانتول بحسب تصنيف الناتو)
قارب صواريخ صغير مولنيا (البرق) من طراز تارانتول من المشروع 1241 (تارانتول بحسب تصنيف الناتو) - سبوتنيك عربي, 1920, 17.03.2024
CC BY 4.0 / Ministry of Defence of the Russian Federation / (cropped image)
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صرحت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، قام بزيارة عمل إلى قوات المنطقة العسكرية الجنوبية وزار مركز قيادة أسطول البحر الأسود، حيث قدم له ضباط قيادة الأسطول وضباط الأركان تقريراً عن الوضع الحالي وأعمال العدو وأداء وحدات الأسطول للمهام القتالية في منطقة مسؤوليتها.
وقالت الدفاع في بيانها: "استمع وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، في إطار زيارة عمل إلى قوات المنطقة العسكرية الجنوبية في مركز قيادة أسطول البحر الأسود، إلى تقارير من قيادة الأسطول وضباط الأركان حول الوضع الحالي وطبيعة أعمال العدو وتنفيذ المهام القتالية من قبل الوحدات البحرية في منطقة مسؤوليتها".

وأضاف البيان: "خلال الاجتماع، كلف الوزير بمهمة إجراء تدريب مستمر مع الأفراد في النهار والليل على حد سواء لصد الهجمات الإرهابية للعدو، وكذلك تحسين قدرة السفن على حماية البنية التحتية في منطقة مسؤولية الأسطول".

ونقلت الوزارة عن شويغو قوله: "من الضروري إجراء تدريب كل يوم مع الأفراد. التدريب على صد الهجمات الجوية وهجمات القوارب غير المأهولة، وإجراء التدريب ليلًا ونهارًا حتى تكون جميع أطقمنا جاهزة".
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وأشارت الوزارة إلى أنه "في إطار العمل، تفقد وزير الدفاع الروسي سير بناء مستشفى عسكري جديد في مدينة سيفاستوبول، حيث انطلقت أعمال البناء على مساحة 8.5 هكتار" .
وقالت الدفاع الروسية: "أفاد نائب وزير الدفاع الروسي، تيمور إيفانوف، بأنه يجري بناء أكثر من 20 مبنى ومنشأة من الصفر، بما في ذلك مبنى طبي وتشخيصي حديث ومهابط للطائرات المروحية وقسم للأمراض المعدية ومحطة لنقل الدم ومحطة أكسجين وغيرها".
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