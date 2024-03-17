https://sputnikarabic.ae/20240317/نتنياهو-الإسرائيليون-يرفضون-إجراء-انتخابات-قبل-نهاية-الحرب-1087070850.html

نتنياهو: الإسرائيليون يرفضون إجراء انتخابات قبل نهاية الحرب

نتنياهو: الإسرائيليون يرفضون إجراء انتخابات قبل نهاية الحرب

سبوتنيك عربي

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، إن الإسرائيليين يرفضون إجراء انتخابات برلمانية قبل نهاية الحرب الدائرة على قطاع غزة. 17.03.2024, سبوتنيك عربي

2024-03-17T14:42+0000

2024-03-17T14:42+0000

2024-03-17T14:42+0000

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وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، مساء اليوم الأحد، أن نتنياهو يرى بأن غالبية الجمهور الإسرائيلي معارضا لإجراء انتخابات برلمانية قبل نهاية الحرب على غزة، وأنه في حال إجراء انتخابات في الوقت الراهن، فإن إسرائيل ستصاب بالشلل لمدة ستة أشهر.ونقلت القناة الإسرائيلية عن نتنياهو في مقابلة مع شبكة "سي إن إن" أن غالبية المواطنين الإسرائيليين يؤيدون القتال في رفح ومعارضة إقامة دولة فلسطينية أحادية الجانب.وفي السياق نفسه، أكد وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، استعداد بلاده لدفع ثمن مقابل استعادة المحتجزين في قطاع غزة، واعتبر أنه من دون دخول الجيش الإسرائيلي رفح جنوبي القطاع "لا يمكن تحقيق النصر". ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، اليوم الأحد، عن كاتس قوله إن "قضية المختطفين على رأس أولويات وزارة الخارجية، ونحن نبذل الجهود في سبيل ذلك، لكن مقترحات الوسطاء معقدة للغاية"، متابعا "بالطبع سندفع ثمنا مقابل تحرير المختطفين، لكن الخط الأحمر الأكثر وضوحا، إسرائيل لن توافق على وقف الحرب".وفيما يتعلق بدخول رفح، قال وزير الخارجية الإسرائيلي: "من الواضح أن ذلك سيحدث دون الدخول إلى رفح، لا يمكن تحقيق النصر".وكان بنيامين نتنياهو، قد صادق، الجمعة الماضية، على الخطط الخاصة بتنفيذ الجيش الإسرائيلي عمليات عسكرية في مدينة رفح الفلسطينية جنوبي قطاع غزة. وقبل أيام، صرح مسؤولون عسكريون إسرائيليون، بأن "عمليات الجيش في خان يونس جنوبي قطاع غزة على وشك الانتهاء، وأنه من المتوقع أن يتخذ الجيش في الأيام المقبلة قرارًا بشأن الهجوم المحتمل على رفح".وأفاد المسؤولون بأنه "لا تزال هناك بضعة أهداف متبقية في المنطقة، ومن المتوقع أن تصل القوات إليها في الأيام المقبلة". يأتي ذلك في سياق عمليات عسكرية إسرائيلية متواصلة ضد قطاع غزة، تخللتها هدنة دامت 7 أيام.وأسفرت العمليات الإسرائيلية التي جاءت ردا على عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها "حماس" ضد إسرائيل، حتى الآن، عن مقتل أكثر من 31 ألف فلسطيني وإصابة أكثر من 73 ألفا آخرين من أهالي غزة غالبيتهم نساء وأطفال.ويواصل الجيش الإسرائيلي عملياته العسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، تم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية، في الأول من ديسمبر/ كانون الأول الماضي.وأسفر القصف الإسرائيلي والعمليات البرية الإسرائيلية في قطاع غزة، منذ الـ7 من أكتوبر الماضي، عن مقتل أكثر من 31 ألف قتيل وأكثر 73 ألف مصاب، إضافة إلى آلاف المفقودين، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.

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