https://sputnikarabic.ae/20240317/نتنياهو-تنفيذ-العملية-العسكرية-في-رفح-سيستغرق-عدة-أسابيع-1087066997.html

نتنياهو: تنفيذ العملية العسكرية في رفح سيستغرق عدة أسابيع

نتنياهو: تنفيذ العملية العسكرية في رفح سيستغرق عدة أسابيع

سبوتنيك عربي

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، أن اجتياح رفح هو الطريقة الوحيدة للقضاء على بقية كتائب "حماس" الفلسطينية، وهذه هي الطريقة الوحيدة... 17.03.2024, سبوتنيك عربي

2024-03-17T11:36+0000

2024-03-17T11:36+0000

2024-03-17T11:36+0000

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وأضاف أنه "تحقيقا لهذه الغاية، فقد وافقنا على الخطط التنفيذية للعمل في رفح، بما في ذلك تعزيز خطوات إخلاء السكان المدنيين من مناطق القتال، وهذه خطوة ضرورية نحو العمل العسكري"، وفقا لبيان صادر عن مكتب نتنياهو.وتابع نتنياهو: "من يقول إن العملية في رفح لن تتم، هو نفسه الذي قال إننا لن ندخل غزة، ولن نعمل في الشفاء، ولن نعمل في خان يونس، ولن نستأنف القتال بعد الحرب".وأردف: "لهذا السبب أقول مرة أخرى، سوف نتصرف بحذر، وسوف يستغرق الأمر بضعة أسابيع، وسوف يحدث".وأشار نتنياهو إلى أن "هناك في المجتمع الدولي من يحاول وقف الحرب الآن قبل أن تتحقق كافة أهدافها، وهم يفعلون ذلك من خلال توجيه اتهامات باطلة ضد جيش الدفاع الإسرائيلي، وضد الحكومة الإسرائيلية، وضد رئيس وزراء إسرائيل، وهم يفعلون ذلك من خلال محاولتهم إجراء انتخابات الآن، في خضم الحرب، وهم يفعلون ذلك لأنهم يعلمون أن الانتخابات الآن ستوقف الحرب، وستشل البلاد لمدة 6 أشهر على الأقل".ووجه رئيس الوزراء الإسرائيلي رسالة إلى حلفاء بلاده، قائلا لهم: "إلى أصدقائنا في المجتمع الدولي أقول لهم: هل ذاكرتكم قصيرة إلى هذا الحد؟ هل نسيتم بهذه السرعة 7 أكتوبر/ تشرين الأول، أفظع مذبحة ارتكبت ضد اليهود منذ المحرقة؟ هل أنتم مستعدون بهذه السرعة لحرمان إسرائيل من حق الدفاع عن نفسها ضد وحوش "حماس"؟ هل فقدتم ضميركم الأخلاقي بهذه السرعة".وشنّ مقاتلون من حركة "حماس" الفلسطينية، في 7 أكتوبر 2023، هجوما على جنوبي إسرائيل أدى لمقتل 1200 إسرائيلي، وفقا لبيانات إسرائيلية رسمية.وردًا على هجوم "حماس"، تعهدت إسرائيل بـ"القضاء" على الحركة، وشنت هجوما كبيرا على غزة، أودى بحياة أكثر من 31 ألف فلسطيني حتى الآن، غالبيتهم العظمى من النساء والأطفال، حسب وزارة الصحة في غزة.وفي غضون ذلك، تتواصل المساعي الإقليمية والدولية للتوصل إلى صفقة لوقف إطلاق النار بين الجانبين.

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