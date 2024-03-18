https://sputnikarabic.ae/20240318/إعلام-النرويج-تجري-محادثات-سرية-مع-أنصار-الله-بشأن-الصراع-في-اليمن-1087104566.html

إعلام: النرويج تجري محادثات سرية مع "أنصار الله" بشأن الصراع في اليمن

إعلام: النرويج تجري محادثات سرية مع "أنصار الله" بشأن الصراع في اليمن

سبوتنيك عربي

أجرت النرويج مفاوضات سرية مع جماعة "أنصار الله" اليمنية، وأكدت أنها على اتصال بها منذ فترة طويلة فيما يتعلق بالنزاع في اليمن، حسبما أفادت وسائل إعلام نرويجية،... 18.03.2024, سبوتنيك عربي

2024-03-18T08:10+0000

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وقالت وكالة "إن إر كي"، نقلًا عن وزارة الخارجية النرويجية: "النرويج كانت على اتصال مع "أنصار الله" لفترة طويلة فيما يتعلق بالنزاع وجهود السلام، التي تبذلها الأمم المتحدة في اليمن... التقى وزير الدولة للشؤون الخارجية، أندرياس كرافيك، أخيرًا، مع "أنصار الله" في عمان، كما سبق أن زار ممثلون عن وزارة الخارجية العاصمة اليمنية، صنعاء".وأضافت الوزارة أن "الغرض من هذه المفاوضات هو تعزيز حل الصراع الطويل الأمد في البلاد".ويشهد اليمن، الغارق في صراع أهلي منذ تسع سنوات، هدوءًا هشًا منذ فشل الحكومة اليمنية وجماعة "أنصار الله" في التوصل إلى اتفاق، في 2 أكتوبر/ تشرين الأول 2022، لتمديد هدنة مدتها ستة أشهر، وكان من المتوقع أن يوقّع طرفا الصراع، مطلع العام الحالي، على "خارطة طريق" لإحلال السلام، في السعودية، لكن تم تعليق هذه العملية على خلفية هجوم "أنصار الله" على السفن في البحر الأحمر والغارات الجوية على اليمن، التي تشنها الولايات المتحدة وبريطانيا.

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