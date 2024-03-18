https://sputnikarabic.ae/20240318/الجيش-الروسي-يسقط-مروحية-مي--8-و143-مسيرة-أوكرانية-1087108330.html
الجيش الروسي يسقط مروحية "مي- 8" و143 مسيرة أوكرانية
الجيش الروسي يسقط مروحية "مي- 8" و143 مسيرة أوكرانية
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت مروحية أوكرانية من طراز "مي-8" و 143 مسيرة أوكرانية ضمن نطاق العملية العسكرية... 18.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-18T11:29+0000
2024-03-18T11:29+0000
2024-03-18T11:55+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "أسقطت أنظمة الدفاع الجوي الروسية مروحية من طراز "مي -8" تابعة للقوات الجوية الأوكرانية، بالإضافة إلى 143 مسيرة أوكرانية".وأضاف البيان: "على اتجاه أفدييفكا، حسنت وحدات من مجموعة قوات "المركز" مواضعها على طول الحافة الأمامية، واستهدفت القوى العاملة والمعدات الأوكرانية في مناطق نيتيلوفو وأومانسكوي وأوشيريتينو ونوفوباخموتوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية".وصدت القوات الروسية 7 هجمات للقوات الأوكرانية في مناطق في جمهورية دونيتسك الشعبية.وتابغ البيان: "على محور بيلغورود، أطلقت الوحدات الروسية النيران على أفراد ومعدات لواءي الدفاع الإقليميين 105 و120 ومسلحي التشكيل الإرهابي الأوكراني "إر دي كا" في مناطق بلدات، بوبوفكا ولوكاشوفكا وفيليكا بيساريفكا في مقاطعة سومسك، ووستاريتسا في مقاطعة خاركوف. بالإضافة إلى ذلك، في منطقة كوزينكا في مقاطعة بيلغورود، تم إحباط محاولات مجموعات تخريب واستطلاع أوكرانية للتسلل عبر الحدود الروسية".وبلغت خسائر القوات الأوكرانية على هذا االاتجاه نحو 150 جنديا، ودبابتين و3 مركبات، بالإضافة إلى راجمة صواريخ تشيكية الصنع من طراز "فامبير".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها، دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sputnikarabic.ae/20240318/الدفاع-الروسية-الجيش-يتقدم-في-اتجاه-دونيتسك--ويصد-هجوما-أوكرانيا-1087108206.html
https://sputnikarabic.ae/20240318/القوات-الروسية-تهاجم-مكان-اجتماع-قادة-جهاز-أمن-الدولة-الأوكراني-1087107826.html
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روسيا
الجيش الروسي يسقط مروحية "مي- 8" و143 مسيرة أوكرانية
11:29 GMT 18.03.2024 (تم التحديث: 11:55 GMT 18.03.2024)
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت مروحية أوكرانية من طراز "مي-8" و 143 مسيرة أوكرانية ضمن نطاق العملية العسكرية الروسية.
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "أسقطت أنظمة الدفاع الجوي الروسية مروحية من طراز "مي -8" تابعة للقوات الجوية الأوكرانية، بالإضافة إلى 143 مسيرة أوكرانية".
وأكد البيان أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت 22 قذيفة صاروخية أطلقت من راجمات "فامبير" و"غراد"، و3 صواريخ من طراز "أوراغان" وصاروخ من طراز "هيمارس".
وأضاف البيان: "على اتجاه أفدييفكا، حسنت وحدات من مجموعة قوات "المركز" مواضعها على طول الحافة الأمامية، واستهدفت القوى العاملة والمعدات الأوكرانية في مناطق نيتيلوفو وأومانسكوي وأوشيريتينو ونوفوباخموتوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية".
وصدت القوات الروسية 7 هجمات للقوات الأوكرانية في مناطق في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وبلغت خسائر القوات الأوكرانية على هذا الاتجاه نحو 295 جنديا، ومركبتين قتاليتين للمشاة، و3 مركبات قتالية مدرعة، و9 مركبات، بالإضافة إلى مدفع هاوتزر "إف إتش-70" بريطاني الصنع.
وتابغ البيان: "على محور بيلغورود، أطلقت الوحدات الروسية النيران على أفراد ومعدات لواءي الدفاع الإقليميين 105 و120 ومسلحي التشكيل الإرهابي الأوكراني "إر دي كا" في مناطق بلدات، بوبوفكا ولوكاشوفكا وفيليكا بيساريفكا في مقاطعة سومسك، ووستاريتسا في مقاطعة خاركوف. بالإضافة إلى ذلك، في منطقة كوزينكا في مقاطعة بيلغورود، تم إحباط محاولات مجموعات تخريب واستطلاع أوكرانية للتسلل عبر الحدود الروسية".
وبلغت خسائر القوات الأوكرانية على هذا االاتجاه نحو 150 جنديا، ودبابتين و3 مركبات، بالإضافة إلى راجمة صواريخ تشيكية الصنع من طراز "فامبير".
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف
، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية
الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها، دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.