https://sputnikarabic.ae/20240318/الخارجية-الفلسطينية-تدين-توسيع-البؤر-الاستعمارية-غرب-رام-الله-1087103878.html

الخارجية الفلسطينية تدين توسيع "البؤر الاستعمارية" غرب رام الله

الخارجية الفلسطينية تدين توسيع "البؤر الاستعمارية" غرب رام الله

سبوتنيك عربي

أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية "إقدام منظمات وجمعيات استعمارية على إنشاء بؤرة استعمارية جديدة وتوسيعها على حساب أراضي المواطنين الواقعة بين قرى اللبن الغربي... 18.03.2024, سبوتنيك عربي

2024-03-18T07:31+0000

2024-03-18T07:31+0000

2024-03-18T07:31+0000

العالم العربي

أخبار فلسطين اليوم

إسرائيل

أخبار إسرائيل اليوم

الأخبار

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0a/18/1082391598_0:52:3071:1779_1920x0_80_0_0_ac8edd51758697630c12cb1c299f302c.jpg

ونقلت وكالة "وفا"، عن الخارجية الفلسطينية، وصفها تلك التصرفات بأنها "محاولة لتعميق الاستيطان وسط الضفة الغربية، وتهويد كامل المنطقة، ضمن ما بات يعرف بمثلث ارئيل التهويدي".واستنكرت الخارجية الفلسطينية في بيانها "اعتداءات وهجمات المستوطنين المسلحين على كامل المناطق في مسافر يطا بالخليل، والتي تتصاعد يوميا منذ بدء العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، في استباحة غير مسبوقة لأراضي المواطنين للسيطرة عليها بالكامل وتهجيرهم منها".وسلّطت الخارجية الفلسطينية الضوء على أن "أدوار الجيش الإسرائيلي في إطلاق النار على المواطنين تتكامل مع أدوار المستعمرين، الذين يواصلون هجماتهم ضد المواطنين ورشقهم بالحجارة وتخريب محاصيلهم الزراعية بشكل متواصل، بالإضافة للحرب الإسرائيلية المفتوحة على جميع أشكال الوجود الفلسطيني في عموم المناطق المصنفة (ج) بما فيها الأغوار والتجمعات البدوية المنتشرة في ربوعها".واختتمت الوزارة بالمطالبة "بتطوير العقوبات التي فرضتها عدة دول على بعض البؤر الاستعمارية، التي تستخدم كقواعد للإرهاب، وعلى عدد من المستعمرين باتجاه فرض عقوبات رادعة على المنظومة الاستيطانية"، كما دعت إلى إجبار إسرائيل على وقف "الاستعمار وتفكيك ميليشيات المستعمرين ونزع أسلحتها وتجفيف مصادر تمويلها ورفع الحماية السياسية والقانونية عنها"، على حد وصف البيان.

https://sputnikarabic.ae/20240317/30--من-مستوطني-غلاف-غزة-غير-متأكدين-من-عودتهم-إليها-بعد-الحرب-1087088844.html

https://sputnikarabic.ae/20240302/مقتل-طفل-فلسطيني-برصاص-الجيش-الإسرائيلي-شمال-رام-الله-1086609482.html

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, الأخبار