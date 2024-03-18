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الخارجية الفلسطينية تدين توسيع "البؤر الاستعمارية" غرب رام الله
الخارجية الفلسطينية تدين توسيع "البؤر الاستعمارية" غرب رام الله
سبوتنيك عربي
أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية "إقدام منظمات وجمعيات استعمارية على إنشاء بؤرة استعمارية جديدة وتوسيعها على حساب أراضي المواطنين الواقعة بين قرى اللبن الغربي... 18.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-18T07:31+0000
2024-03-18T07:31+0000
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ونقلت وكالة "وفا"، عن الخارجية الفلسطينية، وصفها تلك التصرفات بأنها "محاولة لتعميق الاستيطان وسط الضفة الغربية، وتهويد كامل المنطقة، ضمن ما بات يعرف بمثلث ارئيل التهويدي".واستنكرت الخارجية الفلسطينية في بيانها "اعتداءات وهجمات المستوطنين المسلحين على كامل المناطق في مسافر يطا بالخليل، والتي تتصاعد يوميا منذ بدء العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، في استباحة غير مسبوقة لأراضي المواطنين للسيطرة عليها بالكامل وتهجيرهم منها".وسلّطت الخارجية الفلسطينية الضوء على أن "أدوار الجيش الإسرائيلي في إطلاق النار على المواطنين تتكامل مع أدوار المستعمرين، الذين يواصلون هجماتهم ضد المواطنين ورشقهم بالحجارة وتخريب محاصيلهم الزراعية بشكل متواصل، بالإضافة للحرب الإسرائيلية المفتوحة على جميع أشكال الوجود الفلسطيني في عموم المناطق المصنفة (ج) بما فيها الأغوار والتجمعات البدوية المنتشرة في ربوعها".واختتمت الوزارة بالمطالبة "بتطوير العقوبات التي فرضتها عدة دول على بعض البؤر الاستعمارية، التي تستخدم كقواعد للإرهاب، وعلى عدد من المستعمرين باتجاه فرض عقوبات رادعة على المنظومة الاستيطانية"، كما دعت إلى إجبار إسرائيل على وقف "الاستعمار وتفكيك ميليشيات المستعمرين ونزع أسلحتها وتجفيف مصادر تمويلها ورفع الحماية السياسية والقانونية عنها"، على حد وصف البيان.
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العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, الأخبار
العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, الأخبار

الخارجية الفلسطينية تدين توسيع "البؤر الاستعمارية" غرب رام الله

07:31 GMT 18.03.2024
© AP Photo / Nasser Nasserمتظاهرون فلسطينيون غاضبون يهتفون "CNN ارحلي" قبل إجبار الصحفيين على مغادرة الموقع خلال اشتباكات مع شرطة الحدود الإسرائيلية، عقب مظاهرة تضامنية مع قطاع غزة، في مدينة رام الله بالضفة الغربية، الجمعة 20 أكتوبر 2023.
متظاهرون فلسطينيون غاضبون يهتفون CNN ارحلي قبل إجبار الصحفيين على مغادرة الموقع خلال اشتباكات مع شرطة الحدود الإسرائيلية، عقب مظاهرة تضامنية مع قطاع غزة، في مدينة رام الله بالضفة الغربية، الجمعة 20 أكتوبر 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 18.03.2024
© AP Photo / Nasser Nasser
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أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية "إقدام منظمات وجمعيات استعمارية على إنشاء بؤرة استعمارية جديدة وتوسيعها على حساب أراضي المواطنين الواقعة بين قرى اللبن الغربي ورنتيس ودير بلوط، غرب رام الله".
ونقلت وكالة "وفا"، عن الخارجية الفلسطينية، وصفها تلك التصرفات بأنها "محاولة لتعميق الاستيطان وسط الضفة الغربية، وتهويد كامل المنطقة، ضمن ما بات يعرف بمثلث ارئيل التهويدي".
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واستنكرت الخارجية الفلسطينية في بيانها "اعتداءات وهجمات المستوطنين المسلحين على كامل المناطق في مسافر يطا بالخليل، والتي تتصاعد يوميا منذ بدء العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، في استباحة غير مسبوقة لأراضي المواطنين للسيطرة عليها بالكامل وتهجيرهم منها".
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وسلّطت الخارجية الفلسطينية الضوء على أن "أدوار الجيش الإسرائيلي في إطلاق النار على المواطنين تتكامل مع أدوار المستعمرين، الذين يواصلون هجماتهم ضد المواطنين ورشقهم بالحجارة وتخريب محاصيلهم الزراعية بشكل متواصل، بالإضافة للحرب الإسرائيلية المفتوحة على جميع أشكال الوجود الفلسطيني في عموم المناطق المصنفة (ج) بما فيها الأغوار والتجمعات البدوية المنتشرة في ربوعها".
واختتمت الوزارة بالمطالبة "بتطوير العقوبات التي فرضتها عدة دول على بعض البؤر الاستعمارية، التي تستخدم كقواعد للإرهاب، وعلى عدد من المستعمرين باتجاه فرض عقوبات رادعة على المنظومة الاستيطانية"، كما دعت إلى إجبار إسرائيل على وقف "الاستعمار وتفكيك ميليشيات المستعمرين ونزع أسلحتها وتجفيف مصادر تمويلها ورفع الحماية السياسية والقانونية عنها"، على حد وصف البيان.
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